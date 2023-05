Adrian Mititelu, atacat dur după ce l-a dat afară pe Nicolo Napoli: „Universitatea Craiova a fost dezafiliată pentru a doua oară!”. Cum a reacționat patronul oltenilor

Adrian Mititelu nu îi va mai prelungi contractul lui Nicolo Napoli va disputa barajul pentru cupele europene.

Marcel Iancu, atac fără precendent la Adrian Mititelu: „Plec definitiv din viața echipei pe care spui că ești stăpăn”. Cum răspunde patronului lui FC U

Marcel Iancu a lansat un atac devastator : „Trăiesc sentimentul ca Universitatea Craiova, prin renunțarea la antrenorul principal Nicolo Napoli, a fost dezafiliată pentru a doua oară din fotbalul de performanță. Este mult mai important să lăsăm lucrurile să treacă, și să ne delimităm de interesele investitorilor din fotbal.

Suporterii trebuie să stie că nimeni în fotbal nu trișează, și că echipele alcătuite de patroni, uneori câștigă, iar alteori pierd. Nu am așteptat niciodată să mi se dea ceva înapoi din timpul și din banii pierduți pentru echipa Universitatea Craiova, pentru că eram președintele ei.

De asemenea nu am așteptat să mi se recunoască de nimeni meritele rămânerii lângă club și lângă patron după dezafilierea abuzivă din anul 2011, și pentru că ulterior am participat efectiv la reafilierea echipei în campionatul 2013/2014 cand l-am readus pe antrenorul principal Nicolo Napoli și fără nicio vină am pornit un război fotbalistic local din care am avut numai de pierdut pentru că din lipsă de finanțare patronul Adrian Mititelu a retras echipa din campionat”.

Adrian Mititelu i-a dat imediat replica lui Marcel Iancu în comentarii, după ce suporterii au spus că anunțul privind antrenorul trebuia făcut la finalul sezonului: „Nu, pentru că un domn Marcel Iancu a inițiat o campanie de propagandă și intoxicări menită să incite fanii contra clubului”.

Marcel Iancu: „Brusc a devenit iar un om radical în deciziile din fotbal și foarte rigid în colaborare, încercând să ne subordoneze total”

Fostul oficial al lui FC U Craiova 1948 a dezvăluit momentul în care Adrian Mititelu s-a schimbat radical: „Sau în sezonul competițional 2017/2018 când am reafiliat echipa în fotbal pornind din Liga 4 organizată de AJF Dolj, tot împreuna cu antrenorul principal Nicolo Napoli. De fapt de aici a pornit drumul revenirii echipei în Liga I, pentru că am promovat imediat în Liga 3.

A fost cea mai grea și cea mai săracă perioadă a clubului în perioada 2011-2018. După promovare când deja se întrezărea o infuzie masivă de capital financiar patronului în vara anului 2018, după promovarea în Liga 3, brusc a devenit iar un om radical în deciziile din fotbal și foarte rigid în colaborare, încercând să ne subordoneze total.

Atunci a renunțat la continuarea colaborării cu antrenorul Nicolo Napoli, și a luat decizia să conducă el clubul. A fost momentul când am hotărât să renunț la funcția de președinte al clubului acordată prin mandat.

Mi-a fost foarte ușor să înțeleg că influența apropiaților din club și efectul puterii banilor, minimalizau funcția de președinte de club. Am plecat fără să încasez vreo sumă de bani pentru cei 8 ani pierduți în slujba clubului Universitatea Craiova, pentru că pentru mine aceasta era echipa pentru care lucrasem înainte de Revoluție și după aceea ca vicepreședinte de club, cu președintele Corneliu Andrei Stroe.

Fostul preșdinte al lui FC U Craiova 1948 face scut în jurul lui Nicolo Napoli: „Are merite depline în redresarea echipei”

Nu vreau să mi se înțeleagă greșit loialitatea și iubirea față de echipă și de suporterii ei, dar când patronul afirma în spațiul public că acum am “interese personale să-l discreditez pe preparatorul fizic Vasilică Dan” în detrimentul antrenorului principal Nicolo Napoli, care a participat efectiv și are merite depline în redresarea echipei în campionatul acesta, preluată de pe locul 15 în clasament și adusă în situația de a câștiga play-out-ul și să joace barajul pentru accederea în preliminariile Conference Ligue.

Care interese personale domnule Adrian Mititelu? Să-mi recuperez cheltuielile de întreținere și plata facturilor la energie electrică și gaze naturale pentru cei 2 ani cât a locuit într-o locuință proprietatea mea personală antrenorul Nicolo Napoli ? Trebuia să plătească clubul lui Adrian Mititelu zice Napoli.

Am interesul să-mi recuperez cei 5.000 de euro plătiți din banii familiei mele la Interstar Sibiu lui Caius Bara în anul 2013 ca să joace cu echipele de juniori pentru Universitatea Craiova pentru că în Craiova ne furaseră toate grupele de copii si juniori și nu voia nimeni să joace pentru noi?

Să-mi recuperez drepturile financiare promise la revenirea ca președinte de club din anul 2011 când spuneai că în Liga I mă plătești cu un salariu de 10 000 de euro/lunar și dacă retrogradam în Liga 2 cu un salariu de 5 000 de euro/lunar?

Adrian Mititelu și Rodion Cămătaru, acuzați că i-au furat un spațiu comercial: „Voi, acaparatorii, ați scris pe el Universitatea Craiova”

Să-mi recuperez privilegiul pe care mi-l ofereai că o să rămân președintele clubului până la pensie? Domnule Adrian Mititelu, dumneata și Rodion Cămătaru mi-ați furat cu japca cu ajutorul prietenilor tăi din Fata Luncii și cu complicitatea organelor locale spațiul comercial din strada Olteț nr 14-16 fostul SHOP cu vânzarea mărfurilor în valută, unde lucrasem eu, nu voi acaparatorii, care ați scris pe el Universitatea Craiova, motiv pentru care am acceptat propunerea să lucrez pentru clubul FC Dinamo București?

Să-mi recuperez dreptul în timp la o înmormântare MERITORIE organizată de clubul pentru care mi-am cheltuit zeci de ani din viață și bani? Când vorbeam despre înmormântare m-ai întrebat dacă sunt bolnav? Nerealizând faptul că pe toți de la Universitatea îi îngropau autoritățile locale și clubul lui Mihai Rotaru, iar eu la faptul acesta făceam referire, dar e greu să înțelegi dumneata anumite stări de fapt care nu sunt ale familiei tale domnule Adrian Mititelu.

Și aș putea continua cu rugămințile benevole adresate Av. Florea Gheorghe fost înalt magistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție să-ți formuleze apărarea și să susțină excepțiile procesuale în procesul penal pentru a beneficia de o apărare profesionistă, pentru că eu te-am crezut tot timpul nevinovat domnule Adrian Mititelu.

Mesaj acid pentru Adrian Mititelu: „Mi-ai jignit copilul la inițiativa derbedeilor”

Și să nu uiți niciodată domnule Adrian Mititelu faptul că indirect mi-ai jignit copilul la inițiativa derbedeilor care mă voiau plecat de lângă tine pentru a deveni o pradă viitoare fără apărare. Eu am slujit cu onoare clubul, dar indirect ți-am slujit și interesele.

În concluzie, care sunt interesele mele domnule Adrian Mititelu? Plec pentru a doua oară și în mod definitiv din viața echipei pe care spui că ești stăpân. Nu din orgoliu, neputință profesională sau din mândrie, ci pur și simplu pentru că acest fotbal impus nu se mai potrivește cu viața mea și cu raționamentul și conceptul meu despre fotbal.

Suporterii echipei și ai antrenorului Nicolo Napoli m-au ținut pe loc până acum când, afirmi în mod nedovedit și total neadevărat faptul că eu am declanșat o campanie de defăimare a conducerii clubului. Eu mi-am permis să le dau câte un sfat gratis apropiaților, și să asigur un echilibru în rândul suporterilor, pe care de fiecare dată i-am invitat să vină la meciuri să susțină echipa.

Adrian Mititelu, un altfel de Gigi Becali? „Conceptul de muncă în echipă nu este valabil în fotbalul actual decât pentru Gică Hagi”

Marcel Iancu îl compară pe Adrian Mititelu cu conducător despotic: „Conceptul de muncă în echipă nu este valabil în fotbalul actual decât pentru Gică Hagi care este și patron și antrenor principal și poate face echipa de start și schimbările din timpul meciurilor.

Faptul că se plătesc salariile și primele angajaților, antrenorilor și fotbaliștilor, nu este un privilegiu, este un act de normalitate și o obligație contractuală, care stimulează rezultatele sportive pentru realizarea obiectivelor de performanță.

Dacă antrenorul Nicolo Napoli a încasat sau nu 100.000 de euro și mai are de încasat prime de joc și de performanță, este meritul lui profesional și sunt banii lui stipulați în mod oficial în contractul de muncă, dar nu au nicio legătură cu “interesele mele personale” pentru că nu am niciun contract de comision sau de reprezentare cu acesta.

Atac la adresa preparatorului fizic Dan Vasilică: „Încasează un salariu egal cu cel al antrenorului principal”

“Sursele” zic că, și preparatorul fizic al echipei tale încasează un salariu egal cu cel al antrenorului principal, considerente din care el muncește mai mult pentru a crește nivelul clubului la toate categoriile de vârstă și a se perfecționa, nu pentru al depăși în merite pe antrenorul pricipal.

Adrian Mititelu i-a dat din nou replica: „Vasilică este în primii trei în România. Datorită lui echipa a salvat sezonul! Vasilică mâine poate semna cu orice echipă din țară! Vasilică este ținta discreditărilor inițiată de Marcel Iancu, persoana care are interese personale în această speță”.

Echipa lui Nicolo Napoli titulatură care mai poate fi folosită doar pentru ultimele trei jocuri sper, are de disputat un ultim meci greu în play-out la Arad cu UTA, și apoi joacă barajul cu FC Voluntari, și dacă va câștiga, joacă cu ocupanta locului 3 sau 4 din play-off, care aș dori să fie cealaltă echipă din Craiova, și pentru că tot s-a scăpat de antrenorul principal Nicolo Napoli cred că este nevoie de puțină liniște și de mult noroc.

Dar atenție mare domnilor la zicala românescă, care zice că NOROCUL se logodește cu săracul, dar se căsătorește cu bogatul. Acesta este un răspuns sincer și civilizat la postările tendențioase apărute ieri în comentariile din spațiul public. Cu deosebită considerație, președintele Marcel Iancu”.