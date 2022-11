Adrian Mititelu, despre situația de la FC U Craiova 1948 înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: „Suntem într-o presiune extraordinar de mare”. Video

Fără victorie de opt meciuri în SuperLigă, FC U Craiova 1948 caută revanșa împotriva rivalei din oraș, Universitatea Craiova. Înaintea derby-ului din Bănie, Adrian Mititelu a declarat că există presiune pe umerii elevilor lui Nicolo Napoli, din cauza situației din clasament a echipei.

Adrian Mititelu, înainte de Universitate Craiova – FC U Craiova 1948: „Suntem într-o presiune extraordinar de mare. Ce am sperat și am visat la început și unde suntem acum”

este capul de afiș al etapei cu numărul 19 din SuperLigă. Adrian Mititelu speră ca elevii lui Nicolo Napoli să obțină revanșa împotriva trupei lui Mirel Rădoi, care i-a învins în ultimele trei confruntări din campionat.

Finanțatorul oltenilor este de părere că FC U Craiova 1948 merita să obțină cele trei puncte din ultimele două partide împotriva formației finanțate de Mihai Rotaru. Adrian Mititelu a mărturisit că există o presiune mare în vestiarul echipei, înaintea derby-ului oltenesc.

„Este un meci foarte greu, întâlnim una dintre cele mai bune echipe din campionat. În ultimele două meciuri meritam să câștigăm, dar am pierdut ambele meciuri. În ultimul meci am dominat de la un capăt la altul. Sperăm că avem parte de un arbitraj corect, pentru că la ultimele două meciuri i-a ajutat arbitrul să câștige.

Sperăm să avem un arbitraj corect și să facem un meci bun. Deși pleacă favoriți, eu toată viața mea am fost un optimist și chiar cred că putem să facem un rezultat bun. Repet, întâlnim o echipă foarte, foarte puternică. O echipă care este pe penultimul loc, ce să mai vorbim, suntem într-o presiune extraordinar de mare. Ce am sperat și am visat la început și unde suntem acum”, a declarat Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu: „Avem meciuri grele și există șanse să nu luam niciun punct, dar la fel putem să câștigăm nouă puncte”

În 2022, FC U Craiova 1948 se va confrunta cu Universitatea Craiova, FC Argeș și Petrolul Ploiești în SuperLigă. a declarat că trupa lui Nicolo Napoli va avea partide dificile în campionat, iar formația sa poate termina anul pe un loc retrogradabil.

„Fiecare meci contează și o să întâlnim echipe foarte grele, așa cum spuneam CS U este o echipă foarte grea. După vine FC Argeș, care este o echipă puternică în deplasare și cu un antrenor, care ne cunoaște foarte bine. Avem meciuri grele și există șanse să nu luam niciun punct, dar la fel putem să câștigăm nouă puncte, orice este posibil.

Deocamdată să luam măcar șașe, șapte puncte și ar fi bine. Ne luptăm cu evitarea retrogradării, ce să vorbim de play-off că noi suntem pe penultimul loc și avem trei meciuri foarte grele. Există șanse foarte mari să iernăm pe loc retrogradabil. Problemele noastre sunt total diferite de ceea ce am visat și am sperat”, a spus finanțatorul oltenilor.

Adrian Mititelu s-a răzgândit și nu mai vrea să vândă FC U Craiova 1948: „Sunt prea mulți irosiți în fotbal”

Atât Adrian Mititelu, cât și fiul său au anunțat în trecut că sunt dispuși să vândă FC U Craiova 1948. Finanțatorul oltenilor a mărturisit că nu se gândește să renunțe la formația din Bănie, iar declarațiile făcute au fost influențate de supărare.

„Un lucru să fie cert din ce cred eu, pentru că va veni și vremea noastră. Poate am dat greș anul acesta, poate dăm greși și la anul, dar va veni și vremea noastră. Noi mergem înainte, chiar dacă am avut unele momente în care am spus că vreau să vând, dar pe fond de supărare și frustrare.

Sunt prea mulți irosiți în fotbal, iar din fiecare eșec învâț câte ceva. Avem o infrastructură destul de bună și va fi și mai bună, sunt convins că mai devreme sau mai tărziu vom ajunge sus. Fotbalul nu se oprește aici, am fost și în Liga 4, am rămas cu aceeași demnitate și mergem înainte.

Nu îi bătem anul acesta pe CS U, dar îi bătem sigur anul viitor. Ce vreau eu să fac cu echipa asta, ei nu se pot ține de mine și știu asta”, a spus Adrian Mititelu.