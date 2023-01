Adrian Mititelu, dezvăluiri despre omul care nu l-a dorit pe Gică Popescu la Craiova! ”Era o nebunie dacă venea”

În finalul carierei sale de fotbalist, a ales să evolueze pentru Dinamo. Fanii din Craiova nu l-au iertat nici astăzi, , și-l huiduie la aparițiile sale în Bănie. Subiectul a fost dezbătut la ”Ora exactă în sport”, pe Pro Arena. Iar Adrian Mititelu a dezvăluit că a existat o persoană care s-a opus transferului.

Adrian Mititelu n-are dubii: ”Era o nebunie dacă venea Gică Popescu. Dezamăgirea că a plecat la Dinamo…Oltenii nu uită, el a fost iubit”

Gică Popescu mărturisea recent, într-un interviu, că între cei mai frumoși ani din carierea de fotbalist au fost cei din perioada 1988-90. Atunci când, , a evoluat la Universitatea Craiova. Și, spune el, a fost copleșit de dragostea fanilor.

Precizând, cu mâhnire, că acum nu este primit cu căldură în Oltenia. ”Poate cei mai frumoși ai mei ca jucător, ca dragoste a suporterilor, au fost anii ’88-90. Când m-am întors de la Steaua și am jucat acei doi ani de zile pentru Universitatea Craiova.

Atâta dragoste, atâta respect cât am primit de la suporterii Craiovei… poate Galatasaray să se fi ridicat la nivelul respectiv. Din păcate, la Craiova, publicul a uitat de acele momente. Nu sunt primit cu prea multă căldură când merg acolo.

Cred că este o chestiune forțată. Înnebunesc cu această prostie, că ‘ai fost la Craiova, ai jucat la Dinamo trei luni de zile, trădătorule’”, spunea Gică Popescu.

Mititelu rememorează momentul în care l-a ofertat

Ulterior, Universitatea Craiova (n.r. actuala FCU Craiova), prin vocea lui Marcel Pușcaș (62 ani), a dezvăluit că Adrian Mititelu a fost cel care l-a ofertat pe Gică Popescu. ”A fost ofertat de Adrian Mititelu când s-a dus la Dinamo. Sunați-l pe Adrian Mititelu. A fost ofertat: ‘Vino la noi’, s-au purtat și discuții și a zis: ‘Nu, merg la Dinamo”, a spus Pușcaș.

Astăzi, la ”Ora exactă în sport”, Mititelu a confirmat informația și a rememorat acele momente. ”Am fost atunci când s-a negociat cu el, eram cu Staicu atunci. Am fost implicat. Nu am fost la discuție cu el, dar am fost pus la curent de Dinel Staicu.

Gică Popescu a fost foarte iubit la Craiova. După Nelu Oblemenco, părerea mea e că a fost cel mai iubit. Dinamo era clubul regimului comunist.

Faptul că el, într-un moment greu, când toți jucătorii au plecat la Dinamo, ne-au luat cei mai buni jucători, a plecat acolo. Se acumulase ură. Pe urmă a fost plecarea lui Nețoiu din Craiova.

Era o nebunie dacă venea Gică Popescu, căpitan la Barcelona, glorie la Galatasaray, ce a făcut și pe la PSV, în Anglia. Pentru noi era o mare mândrie, oltenii și-l doreau foarte mult.

Cu excepția unuia singur, care acum pozează în mare salvator al fotbalului oltean. Vă dau cuvântul meu de onoare că eu am l-am instigat pe Dinel Staicu să-l luăm pe Gică Popescu.

Dintre toți, eu l-am dorit cel mai mult. Nu dormeam nici noaptea că vine Gică Popescu. Noi am fost foarte deschiși, dar condițiile lui Gică de atunci au fost foarte grele.

Dezamăgirea că a plecat la Dinamo… Dacă pleca la oricare echipă… Ne-a durut prea mult. Normal că am spus și noi una alta. Oltenii nu uită, el a fost iubit.

Am fost acolo, am vrut să dăm bani mulți. Trebuia să ne dea primăria un ajutor de 500.000 de dolari. Noi am spus că putem să îi dăm banii, când primăria ne dă banii. Eu am fost cel mai mare fanatic să-l luăm pe Gică Popescu la Craiova, mie îmi venea să plâng”, a spus Mititelu.

”Pavel Badea îmi spunea: ‘Băi, Adrian, nu-l lua’. Dacă eu mint, mă las de fotbal. Și invers! Să se lase și el de fotbal”

Adrian Mititelu a revenit apoi și asupra persoanei care nu și-a dorit să-l vadă pe Popescu în Bănie. Actualul director al CS Universitatea Craiova, Pavel Badea. Și spune că este dispus să își probeze afirmația inclusiv cu un test la poligraf.

”O spun pentru prima oară public. Pavel Badea îmi spunea: ‘Băi, Adrian, nu-l lua. Era copleșit de personalitatea lui Gică Popescu, pentru că era el marele lider al echipei.

Îmi spunea mie în ureche: ‘Nu-l lua, băi Adriene. Ce atâția bani? Efectiv mă instiga să nu-l iau. Și după aia poza în fals că: ‘Domne, nu a venit Gică Popescu, că era frumos’. De unde?

El era cel mai fericit că nu a venit Gică Popescu. Dau test la poligraf. Să dea și el și eu. Uite, mergem amândoi la poligraf. Dacă eu mint, mă las de fotbal. Și invers! Să se lase și el de fotbal.

Credeți că eu mint? Vă spun adevărul. Era singurul care îmi spunea: ‘Bă, nu faceți prostia asta!’ El atunci era liderul echipei, venea Gică Popescu și el devenea un ‘pitic’.

Eu am fost cel mai mare fanatic al acestei echipe. Cum să fiu eu speriat de Gică Popescu? Eu cântam în tribune: ‘Gică Popescu, Dumnezeul nostru!’

Pentru mine era cea mai mare fericire dacă venea Gică Popescu. Cum l-am adus pe Luțu din Coreea. Eu am plătit să-l aduc pe Luțu din Coreea.

150.000 de dolari cât a luat el de la Dinamo…Cred că i-am oferit mult mai mult. Noi am fost foarte generoși, dar așteptările lui erau mult mai mari.

Cred că atunci el trebuia să vină și gratis. El trebuia să joace doar 15 meciuri și era stăpânul Olteniei. Juca un an și după venea în club și se făcea clubul în jurul ei. Nu neapărat patron, dar conducătorul clubului. Cine nu avea încredere în Gică Popescu?”, a spus .