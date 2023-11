Adrian Mititelu exultă după FC U Craiova – Sepsi 2-1: „Ne-am luat revanșa! Avem planuri îndrăznețe”

FC U Craiova 1948 și-a luat revanșa în fața celor de la Sepsi OSK după ultimele înfrângeri din SuperLiga, iar Adrian Mititelu este în al nouălea cer. Patronul grupării din Bănie speră ca cele trei puncte câștigate cu trupa lui Liviu Ciobotariu să fie un restart pentru elevii lui Giovanni Costantino.

Adrian Mititelu exultă după FC U Craiova – Sepsi 2-1: „Ne-am luat revanșa! Trebuia să câștigăm la două, trei goluri diferență”

Elevii lui Giovanni Costantino au spart gheața cu Sepsi OSK și au câștigat pentru prima oară sub comanda italianului în SuperLiga. s-a declarat mulțumit de evoluțiile oltenilor, iar finanțatorul din Bănie are și un alt motiv de bucurie.

Acesta și-a luat revanșa în fața celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe după ultimele înfrângeri dureroare, dar și eliminarea din lupta pentru calificarea în play-off. Adrian Mititelu este convins că putea să mai înscrie în poarta covăsnenilor.

„Un meci foarte greu pentru noi și mult așteptat. Ne-am luat revanșa față de Sepsi sau o revanșă mai mică pentru că în ultimele meciuri ne-au cam bătut și în meciuri foarte importante. În meciul tur ne-au bătut cu 1-0 cu gol în minutul 91 la Sepsi, așa că am reușit să câștigăm și noi într-un final de partidă și să ne luăm revanșa.

Meritam să câștigăm și la Sfântu Gheorghe, dar și la Craiova și până la urmă am reușit să câștigăm trei puncte cu puțină șansă pe final. Absolut meritat pentru că am avut meciul în mână, cu ocazii mari și am pus presiune pe ei și în repriza a doua ne-am câștigat dreptul să revendicăm victoria.

În raport cu ce s-a desfășurat pe teren trebuia să câștigăm la două, trei goluri diferență. Lucrurile sunt foarte clare, suntem foarte fericiți că am reușit să câștigăm. Este o victorie mare, de moral după o perioadă de meciuri bune sau foarte bune, dar în care am câștigat puține puncte”, a spus Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu: „Avem valoare, lot și tot ce trebuie să urcăm în clasament”. Laude pentru Peluza Sud

Adrian Mititelu speră ca FC U Craiova 1948 să urce cât mai repede în clasament pentru a-și îndeplini obiectivul propus la începutul anului. Acesta i-a lăudat și pe membrii din Peluza Sud, care au revenit lângă gruparea din Bănie.

„Acest meci ne va ajuta să ne deblocăm și să punem bazele unor planuri mai îndrăznețe pentru următoarele trei, patru meciuri. Am câștigat pe merit, am dominat și am avut ocazii singuri cu portarul. Am avut și șansă pe final, dar zic că victoria este pe deplin meritată și faptul că marchezi în minutul 91 sau 95 este mai puțin important.

Avem valoare, lot și tot ce trebuie să urcăm în clasament, dar din păcate punctele ne-au lipsit în ultima perioadă. Sperăm că odată cu acest meci vor reuși să strângem puncte și la Cluj, putem să strângem puncte importante care să ne apropie de obiectivul propus.

Tot timpul Peluza Sud a susținut echipa și să nu uităm că a susținut echipa în cele mai grele momente. De acolo mai sunt unii așa, mai sunt oameni de rezultat și nu numai la noi, sunt unii specialiști în alcătuirea primului 11, ăsta este publicul românesc și știm că în general la Craiova sunt suporteri de rezultat.

Ăștia puțini 800, 1.000, 2.800 câți or fi mă mândresc cu ei pentru că au rămas alături de echipă și când au jucat în Liga 4, Liga 3. Sunt 2.000, 3.000 de suporteri care au rămas constanți și asta este un lucru important pentru noi și îmi dă curaj că lucrurile vor fi și mai bune”, a declarat patronul.

Accidentarea care l-a scos pe Juan Bauza din primul „11” cu Sepsi: „Și-a dat mâna peste cap. Blănuță nici nu era în planurile antrenorului”

Juan Bauza a revenit la FC U Craiova 1948 după o lungă perioadă de absență din cauza unei accidentări din timpul antrenamentelor. Adrian Mititelu a dezvăluit că trebuia să fie titular cu Sepsi, însă accidentarea lui Robert Popa l-a forțat pe Giovanni Costantino să folosească un alt jucător U21 în echipa de start.

„Să vă dezvălui un secret, în planul jocului trebuia să fie titular Bauza, dar de dimineață Popa a anunțat antrenorul că a avut o accidentare ușoară, și-a dat mâna peste cap puțin la un antrenament cu antrenorul de portari. În mod normal trebuia să jucăm cu Bauza titular, Chițu vârf și Popa în poartă. Blănuță nici nu era în planul antrenorului.

S-a ținut cont că în ultimele 45 de zile nu a jucat și am zis că totuși că vine după o pauză și s-a mers ca Pepe să intre în repriza a doua. Planul de joc a ieșit foarte bine. Și Jibril este foarte talentat, la fel de talentat precum Blănuță, dacă ar fi după mine l-aș băga mâine titular.

Este concurența prea mare, sunt jucători care la orice altă echipă din România ar putea să joace titulari. Cum era înainte, 20 pe loc. U Cluj este o echipă foarte bună, ne-am păcălit în tur, dar sper să ne luăm revanșa, plecăm cu gândul la cele trei puncte”, a încheiat Mititelu.