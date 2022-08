Adrian Mititelu, un nou atac furibund la adresa lui Istvan Kovacs: „I s-a urcat la cap! Ne execută și cu VAR!”

dintre FC U Craiova 1948 și Universitatea Craiova. Oaspeții s-au impus cu 2-1, iar Adrian Mititelu consideră că „centralul” din Carei a viciat rezultatul. .

Adrian Mititelu pune tunurile pe Istvan Kovacs. Patronul lui FC U Craiova 1948 contestă al doilea penalty acordat Universității Craiova

FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova a fost derby-ul etapei a patra din SuperLiga. Oaspeții s-au impus cu 2-1 și au obținut prima lor victorie din acest campionat. Toate cele trei goluri s-au marcat de la punctul cu var.

Echipa antrenată de Marius Croitoru a contestat al doilea penalty pe care l-a acordat Kovacs. „Centralul” din Carei a considerat că Bahassa a jucat mingea cu mâna la lovitura liberă executată de Sergiu Hanca. Reluările au arătat că balonul îl lovește mai degrabă în cap pe francez decât în mână.

La scurt timp după meci, Adrian Mititelu i-a adus acuzații grave lui Istvan Kovacs, despre care a spus că nu a vrut să urmeze sfatul lui Cătălin Popa, arbitru aflat în camera VAR. Popa i-ar fi transmis lui Kovacs că nu este henț, dar „centralul” din Carei și-a menținut decizia fără să revadă faza pe monitor.

„Am schimbat macazul deoarece din tribună am vazăut ceva, pe final m-am uitat la TV, am văzut acolo câteva reluări. După ce am primit informația, care este 100%, nu este o bârfă. Cei din VAR i-au zis să nu se grăbească, pentru că nu e mână.

El nu a vrut să audă, acest băiat care e mare arbitru al Europei. Ce conta că a distrus munca unei echipe, pentru el a contat să nu întoarcă de două ori faza la VAR. Dacă nici de VAR nu asculți… . Când spune VAR-ul că nu e penalty și tu nu ții cont, e ceva incredibil.

Dacă vedea faza, probabil trebuia să anuleze decizia de a acorda penalty și marele arbitru, care acum merge în Qatar, și el este mai lăudat arbitru din România… . A făcut și meciuri bune, dar părerea mea este că i s-a urcat la cap. Vă spun sigur, nu e o bazaconie, e o informație clară.

A făcut-o pentru că i s-a urcat la cap, am văzut și cum merge pe stadion și cum se comportă. Are un comportament care s-a desprins de români, după ce a avut ascensiunea asta și a fost delegat la meciuri mari.

A fost arbitru bun pentru Rotaru, nu pentru mine. Toată în viață mi se întâmplă numai mie. De când joc cu acest club toate greșelile sunt împotriva mea. Pentru noi, aceste decizii incorecte contează, noi aveam nevoie de cel puțin un egal aseară, pentru moralul nostru”, a declarat Adrian Mititelu, la .

„Băi, de ce nu te duci să vezi?”

Și Ciprian Marica este de acord cu Adrian Mititelu. Fostul mare internațional român îi reproșează lui Istvan Kovacs că s-a încăpățânat să nu revadă faza la care a acordat penalty-ul din care Sergiu Hanca a făcut 2-0 pentru Universitatea Craiova.

„Poate spune echipa domnului Mititelu: ‘Iar contra noastră?’. Se vede cu ochiul liber că-l lovește mingea în cap, am văzut imediat de atunci. Am zis: ‘Băi, nu a avut timp în camera VAR să vadă reluările’, dar până s-a bătut penalty-ul au fost câteva reluări, se vedea că mingea îl lovește în cap.

Mi s-a părut puțin… cu toate că-l apreciez pe Istvan Kovacs, mi se pare rea intenție, nedrept. Băi, de ce nu te duci să vezi?”, a declarat Ciprian Marica, la .