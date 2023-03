Adrian Mutu, cel mai dur mesaj pentru jucători de când e antrenor la Rapid după 0-1 cu Hermannstadt: “Am fost aroganți, iresponsabili și superficiali”

Rapid a irosit șansa de a se apropia de liderul Farul după ce echipa lui Gică Hagi a făcut un pas greșit în meciul cu ”U” Cluj. , iar la finalul partidei Adrian Mutu a avut un discurs foarte dur. „Briliantul” și-a criticat jucătorii mai ales pentru jocul din prima repriză în care nu s-au apropiat de poarta lui Letica.

Adrian Mutu, mesaj dur pentru jucători după Rapid – Hermannstadt 0-1: „Am fost aroganți, iresponsabili și superficiali”

Rapid a ratat șansa să treacă peste FCSB în clasament, cel puțin temporar. Silviu Balaure a adus prima victorie a lui Hermannstadt în 2023 și l-a făcut pe Adrian Mutu să aibă un discurs dur la adresa elevilor săi. Fostul fotbalist a precizat că în afară de , care are nevoie de minute pentru a fi la capacitate maximă, restul jucătorilor nu au nicio scuză.

ADVERTISEMENT

„Am jucat foarte slab în prima repriză, nu am avut ritm. Am luat decizii proaste, am fost aroganți, iresponsabili și superficiali. Nu meritam să câștigam în această seară. Pe undeva era normal să schimb alcătuirea primului 11 după trei meciuri într-o săptămână și o deplasare la Botoșani.

Dar în afară de Ongenda, care era asumată pentru că are nevoie de minute, restul au rămas datori. Aroganța se plătește. Am făcut o repriză a doua foarte bună, dar nu meritam să câștigăm. Singura parte bună este evoluția lui Ignat”, a declarat Adrian Mutu, la finalul partidei.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu era sigur că Marko Dugandzic va rata penalty-ul din prelungiri: „Așa se întâmplă”

în minutul 90+2. Atacantul croat a fost ghicit de Letica, însă Adrian Mutu era convins că golgheterul echipei va rata. „Pe undeva eram sigur că o să ratăm. Când nu e seara noastră așa se întâmplă.

Probabil că ar trebui să schimbe. O să vedem, de ce să nu bată pe el. Penalty-urile se ratează, nu îl scoatem țap ispășitor pe Dugandzic”, a spus Adrian Mutu. Totodată, „Briliantul” a ieșit în evidență la pauza meciului cu Hermannstadt când a făcut nu mai puțin de patru modificări în echipă.

ADVERTISEMENT

„Și în primul 11 au fost schimbări asumate, veneam cu un moral bun după două victorii. Nu suntem la nivelul să gestionăm aceste momente încă. Și dacă pe deasupra mai suntem și aroganți și iresponsabili asta se întâmplă.

„Nu poți să joci doar din gleznă”

Am învățat multe lucruri în seara asta, sper să învețe și jucătorii. Nu poți să joci doar din gleznă. Pentru noi a început deja play-off-ul pentru că jucăm cu echipa de pe primul loc în următoarea etapă”, au fost cuvintele lui Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT

Pentru Rapid urmează derby-ul cu Farul în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLigă. Cu 52 de puncte în 29 de partide, echipa „alb-vișinie” se află pe locul 4 în campionat, la două puncte în spatele FCSB-ului care are un meci în minus.

ADVERTISEMENT

Totodată, Universitatea Craiova are șansa să se apropie la un singur punct de Rapid. Echipa antrenată de Eugen Neagoe joacă în deplasare cu Petrolul Ploiești, duminică, 5 martie, de la ora 15:30.