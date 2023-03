Adrian Mutu i-a titularizat în premieră împreună pe Ongenda, Ioniță și Papeau, așa cum a anunțat la Fanatik SuperLiga. Ce a spus antrenorul Rapidului despre tripleta magică a Giuleștiului. Video exclusiv

Rapid caută a treia victorie consecutivă în SuperLigă și clasarea pe un loc cât mai bun înainte de startul play-off-ului contra celor de la Hermannstadt în penultima etapă a sezonului regulat. Adrian Mutu l-a trimis în premieră pe teren pe Ongenda care va face pereche cu Ioniță și Papeau, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mutu i-a trimis în teren la Rapid pentru meciul cu Hermannstadt pe Ongenda, Papeau și Ioniță

Lotul Rapidului s-a întărit odată cu , care s-a accidentat grav în toamna trecută și a lipsit de pe gazon până la meciul cu Chindia din urmă cu două etape. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani este din nou titular pentru Rapid. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate la acel moment că jucătorul francez a suferit o fractură de peroneu și o ruptură de ligamente la gleznă și va lipsi cel puțin trei luni.

Totodată, , al doilea transfer al giuleștenilor în perioada de mercato din iarnă după cel al lui Funsho Bamgboye, anunțat în exclusivitate de FANATIK. Fostul fotbalist de la Botoșani, crescut la PSG, își va face apariția pentru prima oară în tricoul Rapidului și o va face din postura de titular.

Ultimul component al tripletei magice de la Rapid este Alexandru Ioniță, de asemenea, titular pentru giuleșteni în meciul cu Hermannstadt. Astfel, antrenorul echipei „alb-vișinie” s-a ținut de cuvânt și i-a trimis în teren pe cei trei fotbaliști. „Briliantul” a vorbit pe larg despre posibilitatea ca cei trei jucători să fie împreună titulari la Rapid la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mutu s-a ținut de cuvânt! „Briliantul” a titularizat tripleta magică a Rapidului, Ioniță, Ongenda și Papeau

„Da, se poate să fie toți trei pe teren. Toți acești trei jucători acoperă toate pozițiile în atac. Hai să zicem pe undeva mai puțin vârful împins. În rest, pot juca și decari și dreapta și stânga. Toți trei pot juca și ca inter, mijlocași, dacă vrei să joci așa. Pot intra toți trei în primul 11. Numai că trebuie să existe un anumit echilibru.

Mai vorbeam cu cineva și i-am zis ‘se vede că la Rapid se vor numai jucători cu mapa sub braț’. Ăștia cu sapa nu îi vrea nimeni, nu? Să jucăm numai pe atac. Și ne apărăm doar cu Săpunaru și încă unul, cu Moldovan. Ideea e că trebuie să avem un echilibru în ceea ce se întâmplă.

Probabil vor fi meciuri pe care le vom aborda în felul ăsta, dar și alte meciuri în care trebuie să fim prudenți și să fim băieți deștepți. Ongenda mai are cam 10 zile în care nu o să îl vedem pe teren. E sănătos, dar fizic nu e la nivelul cel mai bun. Depinde de ei dacă își merită postul.

Adrian Mutu, laude pentru Hervin Ongenda: „E un jucător plin de talent”

Nu are kilograme în plus Ongenda. Tot se vorbea despre asta și abia așteptam să îl văd ca să-mi dau seama cât de gras e. Mă speriasem la un moment dat. I-am zis ‘ia scoate alea de pe tine să te văd’. Și spre surprinderea mea plăcută nu are kilograme în plus. E un jucător plin de talent, se vede. Nu îți trebuie mult să îți dai seama de un jucător. Două, trei atingeri și îți dai seama.

Ca să îți poți arăta calitățile tehnice, în primul rând trebuie să stai bine fizic. Că dacă nu poți să alergi, nu reușești să faci nimic. Asta facem și în programul cu Papeau, care încă nu e la sută la sută fizic. Deja arată ceva, dar când o să fie ca înainte, era de neoprit cu mingea la picior. În două săptămâni vor fi toți trei în formă, la început de play-off. Dar să demonstreze ei pe teren, să nu le dăm nume. Să începem cu alea, ăsta e Mutu, ăsta e Hagi”, au fost declarațiile lui Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Rapid caută să termine pe podium înaintea startului play-off-ului

Rapid se află pe locul patru înaintea meciului cu Hermannstadt în etapa 28 din SuperLiga. Giuleștenii au acumulat 52 de puncte, cu două mai puține față de FCSB, echipa de pe locul trei. Lider în ierarhie este în continuare Farul, cu 61 de puncte, însă echipa pregătită de Gică Hagi poate fi depășită de CFR Cluj după pasul greșit făcut pe Cluj Arena.

Campioana României joacă împotriva lui Sepsi în meciul care închide runda cu numărul 28 din SuperLigă, iar cu o victorie va acumula 62 de puncte, peste Farul Constanța. Cu un succes pe teren propriu cu Hermannstadt, Rapid va urca temporar pe podium, cu 55 de puncte.

Echipa de start a Rapidului împotriva lui Hermannstadt:

Rapid: H. Moldovan – Belu-Iordache, Săpunaru, C. Ignat, J. Morais – Emmers, Crepulja, A. Ioniță II – Papeau, Luckassen, Ongenda. Rezerve: Drăghia, P. Iacob, Dr. Grigore, Onea, Al. Albu, Pănoiu, Kait, Costache, Dugandzic. Antrenor: Adrian Mutu