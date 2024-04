Adrian după înfrângerea suferită în fața Corvinului Hunedoara, scor 0-4, în sferturile Cupei României Betano. Victor Pițurcă nu a privit cu ochi buni plecarea „Briliantului” din Gruia. Fostul selecționer al României este de părere că .

Adrian Mutu, condamnat pentru că a plecat de la CFR Cluj: „Nu e puternic așa cum știu eu că e. Eu eram la Steaua și mă înjurau suporterii”

Criza de la CFR Cluj l-a determinat pe Adrian Mutu să-și pună demisia pe masă, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Neluțu Varga i-a respectat decizia antrenorului în vârstă de 45 de ani. Totuși, Victor Pițurcă este de părere că Mutu a renunțat foarte ușor.

„Piți” a sugerat că fostul său elev nu este atât de puternic pe cât credea. „Probabil că a simțit el că nu poate să realizeze ceea ce își dorește. Eu cred că, dacă el a renunțat atât de repede, înseamnă că nu e puternic așa cum știu eu că e.

Nu poți să renunți așa ușor la luptă. Trebuie să lupți! Eu eram la Steaua București și mă înjurau propriii suporteri. Imaginați-vă ce performanțe am obținut eu cu Steaua, dar am strâns din dinți, am stat și am luptat. (n.r.- despre faptul că a fost contestat la națională) La echipa națională tot timpul vor fi contestatari”, a declarat Victor Pițurcă, la .

Victor Pițurcă l-a „înțepat” pe Adrian Mutu: „Ce legătură avea? Ce i-a făcut Tachtsidis?”

Adrian Mutu a declarat, în exclusivitate, pentru FANATIK că . „Briliantul” a fost șocat de gestul pe care mijlocașul l-a făcut în startul partidei cu Corvinul Hunedoara (0-4), când a umplut de sânge un adversar și a fost direct eliminat.

„(n.r.- despre declarația lui Mutu, în care „Briliantul” a spus că nu mai vrea să îl vadă pe Panagiotis Tachtsidis) Mi s-a părut și mie puțin ridicolă această exprimare. Ce legătură avea? Ce i-a făcut Tachtsidis?

La fel și în cazul lui Mirel Rădoi (n.r.- la Universitatea Craiova), că și-a dat demisia, că nu știu ce a simțit. Domnilor, sunteți antrenori tineri! Dacă aveți jucători care vă fac probleme.

„Poate lui Mutu i-a fost rușine că a pierdut 0-4 cu Corvinul”

Sunt negativiști, nu urmează programul pe care îl vreți, nu joacă ceea ce vreți voi, trimiteți-i la echipa a doua și luați un pușți. Și băgați un puști, da?! Contează mult personalitatea lor, mândria lor.

Ei sunt fotbaliști care au jucat la cel mai înalt nivel, mai ales Mutu. A jucat contra unor echipe mari, știe ce înseamnă să fii profesionist. Poate lui Mutu i-a fost rușine că a pierdut 0-4 cu Corvinul Hunedoara, dar trebuia să treacă peste, să fie luptător!”, au fost cuvintele lui Victor Pițurcă.