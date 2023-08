Adrian Mutu, declarații după plecarea de la Rapid: „Şumudică ar putea să antreneze!”

, însă fostul antrenor al Rapidului nu a uitat de fosta sa echipă. Ce spune după începutul șters de sezon.

Adrian Mutu e mulțumit după perioada petrecută la Rapid: „Ne-am atins obiectivul principal”

Adi Mutu consideră că și-a făcut treaba în Giulești: „O perioadă foarte bună, 27 de victorii și 12 egaluri în 54 de meciuri, cred că asta spune tot. Am adus 93 de puncte pentru Rapid într-un sezon și jumătate. Ne-am atins obiectivul principal, să jucăm în play-off”.

Antrenorul le aduce aminte fanilor și de alte reușite importante: „Plus alte mici obiective, cum ar fi: am câștigat trei derby-uri din patru cu FCSB, am avut cea mai bună apărare din campionat, am promovat și tineri din academie, am dat golgheterul campionatului (n.r. Marko Dugandzic), veniturile clubului din vânzări de jucători au fost în jur de șase milioane de euro”.

„Briliantul” a negat neînțelegerile cu Victor Angelescu și Dan Șucu: „Nu, nu este adevărat! Sezonul ăsta voiam ca sistemul de bază să fie 3-5-2 ofensiv. După părerea mea, Rapid avea nevoie de o schimbare de sistem și de abordare, pentru a nu deveni previzibili.

Sezonul trecut am jucat, în afară de 3-5-2, toate sistemele și ideea mea era ca această echipă să devină completă la nivel tactic, să se poată adapta la orice sistem și să nu fim niciodată surprinși de așezarea tactică a adversarului”.

Adrian Mutu crede că Marius Șumudică poate ajunge în Giulești: „Fără probleme”

Adrian Mutu i-a urmărit pe foștii săi elevi în debutul SuperLigii: „Da! Am urmărit doar rezultatele Rapidului și doar meciul cu FC Botoșani l-am văzut în direct. E prea puțin ca să-mi dau cu părerea”.

Fostul mare fotbalist a avut un mesaj și pentru suporterii Rapidului: „Le mulțumesc pentru tot sprijinul acordat! Nu a fost o alegere. Pur și simplu nu am avut șansa să vorbesc, totul s-a întâmplat foarte repede”.

Tehnicianul în vârstă de 44 de ani e convins că „Șumi” va avea și el șansa lui: „Unul deja antrenează, dar cred că și Șumudică ar putea fără probleme”.

În privința plecării de la Rapid, Mutu a explicat că : „Nu e adevărat. Am negociat cu clubul. Rapid a luat bani în tranzacția asta și eu consider că a fost foarte normal. E o afacere”, a mai spus „Briliantul” pentru .

Cristi Săpunaru a vorbit despre sistemul de joc pregătit în cantonament de Rapid

, unde a vorbit și el despre sistemul de joc antrenat de Mutu: „A fost un șoc pentru noi plecarea lui, pentru că mai erau șase zile până la începerea campionatului. Noi am pregătit în cantonament 5-3-2, a schimbat sistemul. A fost greu, dar l-am înțeles și pe el, a plecat la mai bine, voia de mult să plece afară, să prospere.

El este antrenor și el decide, are un grup de jucători, își cunosște fiecare jucător în parte, el decide ce vrea să joace. Am avut discuții cu el pe la antrenamente, și eu, și Dragoș, și Junior Morais, chiar și Virgil, i-am explicat anumite chestii și a înțeles, am început să schimbăm anumite chestii din mers. Dar a plecat, am vorbit degeaba”.