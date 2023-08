Cristi Săpunaru, dezamăgit de Adi Mutu: „Am vorbit degeaba!”

Cristi Săpunaru, invitat la ediția inaugurală a emisiunii SUFELT DE RAPIDIST, moderată de Robert Niță și Lucian Ionescu, a vorbit despre relația avută cu antrenorul care a stat pe banca echipei din Giulești până aproape de începutul acestui sezon. El a dezvăluit și

Cristi Săpunaru, dezvăluiri despre relația cu Adrian Mutu

Cristi Săpunaru spune că între el și Adrian Mutu a existat o relație de respect reciproc, dar i-a respectat statutul de antrenor. Deși erau prieteni buni înainte, Săpunaru spune că l-a strigat mereu ”Mister” pe Adrian Mutu pe perioada cât acesta din urmă antrena Rapidul.

”A fost relație de respect, e și mai mare decât mine. A venit antrenor, nu pot să îi spun Adiță. Am rămas cu Mister, și acum tot Mister îi spun, nu mai pot altfel. Ne-am ajutat reciproc, îi mulțumesc că a fost la Rapid, ne-a ajutat, pe mulți i-a învățat puțină smecherie fotbalistică”, a spus Cristi Săpunaru despre relația avută cu Adrian Mutu, la SUFLET DE RAPIDIST.

Antrenorul Adrian Mutu e diferit de jucătorul Adrian Mutu?

Legat de diferențele dintre jucătorul Adrian Mutu și antrenorul Adrian Mutu, căpitanul Rapidului spune că acesta este mult mai calm acum decât atunci când era jucător. Săpunaru spune că ”Briliantul” era nervos atunci când juca fotbal.

Fundașul de la Rapid a povestit cum decurgea un meci cu Adrian Mutu, care aștepta ca toate mingile să ajungă la el, deși uneori acest lucru era imposibil. Săpunaru spunea că fostul selecționer al naționalei de tineret nu se interesa de circumstanțe, dar voia ca mingea să ajungă mereu la el.

Spre deosebire, acum Adrian Mutu este mult mai deschis spre sfaturi. Săpunaru a spus că în cantonament, atunci când Mutu a decis să schimbe sistemul de joc în 5-3-2, el a primit diverse sfaturi de la jucători pe care le-a luat în considerare. Toată pregătirea tactică a fost însă anulată de

”Sunt diferențe, el nu era așa, mai calm. Înainte, puteai să ai mingea în poziție de fundaș dreapta și el să joace extremă stânga, dacă nu i-o dădeai lui era supărat. Acum stă, explică, atunci striga să i-o dăm că e singur. Îl întrebam cum să îl văd și zicea să mă uit mai bine.

Nu cred că poți să rămâi același, ca și exprimare de când ești jucător, doar să nu îți schimbi caracterul. Te schimbi puțin, ca om. A fost un șoc pentru noi plecarea lui, pentru că mai erau șase zile până la începerea campionatului. Noi am pregătit în cantonament 5-3-2, a schimbat sistemul. A fost greu, dar l-am înțeles și pe el, a plecat la mai bine, voia de mult să plece afară, să prospere.

El este antrenor și el decide, are un grup de jucători, își cunosște fiecare jucător în parte, el decide ce vrea să joace. Am avut discuții cu el pe la antrenamente, și eu, și Dragoș, și Junior Morais, chiar și Virgil, i-am explicat anumite chestii și a înțeles, am început să schimbăm anumite chestii din mers. Dar a plecat, am vorbit degeaba”, a spus Săpunaru.

SUFLET DE RAPIDIST, emisiunea de tip podcast dedicată spiritului din Giulești, este în fiecare zi de marți, în exclusivitate, pe FANATIK.RO, de la ora 13:30. Poate fi urmărită și în zilele de joi, de la 10:30, pe Fabeook și Youtube.