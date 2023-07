Adrian Mutu nu pleacă gratis de la Rapid. Ce se întâmplă cu clauza de reziliere

Adrian Mutu a plecat oficial de la Rapid. Anunțul despărțirii a fost făcut public de giuleșteni pe site-ul oficial . Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a dezvăluit că „Briliantul” nu a plecat fără să plătească vreun ban.

Adrian Mutu nu pleacă gratis de la Rapid: „Am negociat clauza de reziliere”

Adrian Mutu a ales să plece de la Rapid cu care mai avea contract până în vara anului 2025. Antrenorul român va merge la Neftchi Baku, unde în comparație cu veniturile obținute în România.

„Briliantul” avea trecută în contract o clauză de reziliere în valoare de 200.000 de euro. Victor Angelescu a precizat că Adrian Mutu va plăti o sumă de bani pentru că a ales să rupă contractul cu Rapid.

„Da, da, am negociat cu Adi această clauză de reziliere. O să fie o sumă pe care o va plăti. S-a negociat şi s-a ajuns la o înţelegere. Nu pot să vă spun dacă este adevărat, pentru că, dacă a fost aşa, noi nu am ştiut. Nu am avut niciun indiciu.

Dacă este adevărat salariul de la Neftchi Baku, nu mă surprinde, dar am fi preferat să continuăm. Asta am înţeles şi eu, că este o sumă foarte mare, şi pot să înţeleg din acest punct de vedere”, a declarat Victor Angelescu, la TV .

Adrian Mutu nu i-a mulțumit pe deplin pe patronii Rapidului: „Ne-am fi dorit să câştigăm Cupa”

În sezonul precedent, Rapid a încheiat pe locul 5 în play-off-ul SuperLigii și a fost eliminată prematur în grupele Cupei României. Victor Angelescu și-ar fi dorit ca giuleștenii să câștige trofeul din „competiția surprizelor” și să meargă în cupele europene.

„Pot doar să spun doar de sezonul trecut şi ce ne-am propus, în mare parte am realizat. Aş zice că este pe plus, dar poate ne-am fi dorit să câştigăm Cupa, eventual să prindem un loc de cupele europene.

În mare, eram mulţumiţi cu Adi, dar acum trebuie să începem alt drum”, a spus Victor Angelescu. Adrian Mutu a părăsit-o pe Rapid după un an și patru luni. Fostul atacant român l-a înlocuit pe banca tehnică a giuleștenilor pe Mihai Iosif în luna martie a anului 2022.

Cristiano Bergodi îl va înlocui pe Adrian Mutu la Rapid: „Vom anunța un antrenor în scurt timp”

„Finala” pentru postul de antrenor principal la Rapid, după plecarea lui Mutu, s-a dat între Cristiano Bergodi și Marius Șumudică. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că antrenorul italian a bătut palma cu conducerea giuleștenilor.

„Îmi pare rău că Adrian a preferat un alt drum, mai ales că mai avem mai puțin de o săptămână până la startului noului sezon, dar, din păcate, clauza pe care o avea în contract ne-a făcut imposibilă misiunea de a-l convinge să rămână.

Îi urez mult succes în continuare! Rapid merge, ca întotdeauna, înainte, cu un alt antrenor, pe care îl vom anunța în cel mai scurt timp. Suntem convinși că împreună cu acesta, dar și alături de suporterii noștri unici, ne vom atinge obiectivele din noul sezon”, a declarat Daniel Niculae.