Adrian Mutu, detalii despre despărțirea de FC U Craiova: „Se simțea în aer! M-aș mai întoarce, dacă s-ar ivi ocazia”

„Briliantul” a povestit ce s-a întâmplat în ultimele meciuri pe banca tehnică a oltenilor, ultima victorie în campionat a echipei lui Adrian Mititelu datând din 7 august într-un duel cu Academica Clinceni, scor 2-1.

De atunci, Adrian Mutu a mai obținut o singură victorie pe banca tehnică a lui FC U Craiova, în meciul din Cupa României cu Petrolul Ploiești, scor 1-0.

Adrian Mutu, primele reacții după demisia de la FC U Craiova

de la FC U Craiova și a oferit primele reacții în calitate de antrenor liber de contract, explicând mai amănunțit care a fost situația reală a sa în Bănie:

„Dimineață… știam că urmează o discuție între mine și conducere, se simțea în aer cumva. Două săptămâni mai târziu și rezultate care să nu fie pe placul lor era normal să se întâmple. Și în Italia, când îți spunea Moggi că poți să stai liniștit, atunci stăteai cel mai neliniștit.

Cu domnul Mititelu am vorbit, ne-am despărțit în termeni buni, chiar îmi pare rău de nea Adi că e acolo și nu am putut să îi fac mai multe satisfacții.

Nu m-a demis meciul cu Craiova, ci meciurile cu echipele de talia noastră, cu Argeș, cu Mioveni, când am dominat, dar nu am înscris și când au fost și unele decizii controversate de arbitraj. Eu m-am simțit iubit și respectat la acest club, au fost fair cu mine, m-au tratat cu respect și le mulțumesc pe această cale”.

„M-aș mai întoarce în viitor dacă s-ar ivi ocazia!”

„A început cu fraza că e singurul antrenor de care îi pare rău că se desparte și îl cred. El are ambiții mari. Pentru o nou-promovată e un drum normal pe care îl urmează. Ce a fost la Rapid și ce e acum la Voluntari nu e normal, iar la Rapid se și vede un recul, e normal.

Am o relație bună și cu Adiță și cu taică-său, am vorbit cu ambii. În toată această experiență, am discutat și le-am spus că dacă altcineva poate aduce un plus, pot să încerce să aducă pe altcineva, nu mă leg de clauze, nu fac antrenorat pentru bani, iar eu mă dau la o parte în folosul echipei.

Lucrurile s-au închis în 5 minute, ne-am urat baftă unii altora. Nu se știe niciodată, dacă pe viitor aș avea o nouă oportunitate, poate m-aș întoarce. Meciul cu Craiova a fost picătura care a umplut paharul cu răbdare al patronatului”,a , la TV .

„Compagno a greșit! Ce era să fac, să-i tai capul?”

și a vorbit despre greșeala făcută de Compagno în derby-ul orașului Craiova, pe care l-a apărat: „Bakayoko a fost singurul jucător pe care eu nu l-am vrut. Asamoah nu a jucat din decembrie, dar e unul dintre cei mai buni mijlocași din România, toate echipele mari din Liga 1 mă întreabă de el.

Au fost și momente care nu ne-au fost favorabile. Tușierul care a greșit împotriva noastră stă bine acum în fața televizorului, stă confortabil?

Prima dată am crezut că e o greșeală de arbitraj. A fost o greșeală din partea lui, ce să-i mai spun. Compagno a făcut un gest care nu-și avea locul, dar acum e tardiv, el știe că a greșit, nu-i iau capul pentru că a greșit. Eu am fost fotbalist și știu ce înseamnă să ai un antrenor de partea ta. Toată viața unui antrenor depinde de jucători, că asta înseamnă a fi antrenor.

Sper să fi lăsat jucătorii mult mai buni decât atunci când i-am luat. Eu nu lucrez defensiv, puteți să-l sunați și pe domnul Stoichiță și pe ceilalți ca să confirme, dar eu chiar nu joc defensiv. Stilul de joc al nostru a fost imprimat exact”.