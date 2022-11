Adrian Mutu, dezamăgit de atacanții săi după Rapid – Farul 0-2: ”Nu mi-a plăcut că în fața porții ratăm foarte mult”

Giuleștenii cu două goluri primite pe finalul fiecărei reprize și își micșorează șansele de a merge mai departe în Cupa României Betano.

Atacanții, luați la rost de Adrian Mutu după Rapid – Farul 0-2

La finalul partidei Rapid – Farul 0-2, din etapa a 2-a a fazei grupelor Cupei României Betano, Adrian Mutu și-a criticat atacanții pentru faptul că ratează foarte mult, dar, în același timp, a dat vina și pe ghinion.

ADVERTISEMENT

”Suntem supărați, mai ales că vine o înfrângere după un derby pierdut. Am vrut să le arătăm suporterilor că a fost o întâmplare, dar e un moment dificil și nici nu am avut noroc. Nu este o săptămână ușoară.

Dacă dădeam gol în prima repriză altul era meciul și rezultatul. Nu mi-a plăcut că în fața porții ratăm foarte mult, avem nevoie de multe ocazii să înscriem, iar azi nu am făcut-o deși lucrăm foarte mult. Avem ghinion. Am dominat, am fost la timonă, iar ei când au ajuns prima dată la noi în careu a fost la penalty.

ADVERTISEMENT

Nu meritam să pierdem. Nu mai punem golul din minutul 90+7, pentru că atunci eram cu toții în atac, căutam să egalăm. Se pare că mulți jucători nu au trecut peste eșecul din derby, dar sper să ne punem pe picioare până sâmbătă la meciul cu Craiova.

Sper să avem un lot închegat pentru că sunt probleme medicale. Am fost de acord cu , ei trebuie să fie respectați mai mult. Sunt sigur că vor fi lângă noi, sper ca echipa să dea totul pe teren”, a declarat Mutu.

ADVERTISEMENT

Kait nu înțelege de ce scârțâie jocul Rapidului

Mijlocașul Mattias Kait consideră că rezultatul este unul nedrept și este de părere că Rapid ar fi trebui să tranșeze totul în prima repriză când a avut o multitudine de ocazii: ”Cu siguranță, dezamăgit. Am pierdut și în campionat, acum și în Cupă. Totul a fost la mâna noastră, am avut ocazii, dar nu am marcat.

Adversarii au o ocazie, două și înscriu. E destul de greru să te duci în vestiar la pauză după ce primești un gol din penalty. După pauză am încercat să revenim, dar trebuia să decidem totul din prima repriză când am avut ocazii bune. Aș vrea să știu de ce nu merge jocul, dar dacă știam am fi schimbat asta.

ADVERTISEMENT

Trebuie să învățăm din greșeli și să mergem să batem U Cluj și să sperăm că ne vom califica. Fiecare meci e diferit, uneori ne iese cum ne dorim, alteori nu. Astpzi am pierdut în primul rând pentru că nu am marcat.

ADVERTISEMENT

Și în meciul din campionat am avut multe ocazii și am făcut doar 1-1 cu Farul. Nu există favorită în meciul cu Craiova, dar noi trebuie să câștigăm după două rezultate dezamăgitoare”.