Adrian Mutu, prima reacție după ce și-a pierdut mama: „Mă gândesc doar cum să mă liniștesc!”

Adrian Mutu vorbit despre cariera sa de antrenor și despre planurile pe care le are în 2024. Fostul antrenor al celor de la Neftchi Baku trece printr-o perioadă foarte grea după ce mama sa a decedat în decembrie 2023.

Adrian Mutu vorbește despre cea mai grea perioadă din viața sa

Adrian Mutu a oferit un interviu în care a discutat și despre cea mai grea perioadă din viața sa. “Briliantul” a rămas fără , în decembrie 2023.

ADVERTISEMENT

“Durerea e uriașă și rămâne, nu are cum să se șteargă. A fost o lună și jumătate foarte, foarte dificilă, mai ales de când a intrat în comă, lucrurile s-au înrăutățit și… Încerc să mă echilibrez, alături de cei dragi, încerc să las deoparte tot felul de chestii.

De o lună și ceva sunt un altfel de om… Repet, nu vreau să detaliez prea mult, mă gândesc doar cum să mă liniștesc, mulțumesc familiei că-mi este sprijin, aproape”, a declarat Adrian Mutu, pentru .

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, despre cariera de antrenor și planurile pe 2024

În cadrul interviului, Adrian Mutu a mai discutat și despre cariera sa de antrenor, dar și despre planurile sale profesionale din 2024. Antrenorul își va căuta o nouă experiență începând cu luna februarie și vrea să revină pe banca tehnică.

“Din luna februarie încolo o să mă gândesc și la fotbal. În momentul ăsta, nu! Dar nu se știe niciodată ce poate să apară. Mă gândesc doar să mă liniștesc. Echipele angrenate în pregătirile de iarnă au antrenori, eu sunt cu ale mele, vom vedea ce va fi”, a spus fostul antrenor al lui Neftchi Baku.

ADVERTISEMENT

“Briliantul” a făcut și analiza fotbalului românesc în comparație cu cel azer, după rezultatul celor de la Rapid cu Sabah: “Am citit despre rezultatul Rapidului cu Sabah (1-2). Echipa respectivă e pe locul 8 în Azerbaidjan.

Eu ajunsesem cu Neftchi pe locul 3, la un punct de poziția secundă. Dacă nu mă egalau unii în minutul 97, eram pe doi. Campionatul azer e puternic, echilibrat, vedeți acum diferențele. Plus Qarabag, campioana, face spectacol și este în primăvara Europa League”.

ADVERTISEMENT

“Briliantul” și-a adus aminte de meciul care încă îl bântuie

Într-un interviu, acordat celor de la , că meciul cu Danemarca din 2003 încă îl bântuie şi ar fi singurul pe care ar dori să îl rejoace, în tricoul naţionalei României: “Dacă ar fi să enumăr trei sentimente care m-au încercat atunci când am îmbrăcat prima oară tricoul naționalei, primul ar fi, bineînțeles, un sentiment de fericire, de mândrie.

Dar nu cred că e vorba aici de numere, ci de cât de orgolios și onorat eram că am ajuns să îmbrac și eu tricoul echipei naționale. Când am primit primul tricou al echipei naționale, am simțit emoții foarte puternice.

Practic m-am gândit toată săptămâna premergătoare meciului numai la faptul că o sa debutez la echipa națională. Un vis de-al meu se va împlini și abia așteptam să vină ora meciului.

Am avut noroc că la debut am și marcat primul meu gol pentru echipa națională. Am multe amintiri frumoase și mai puțin frumoase. Fiecare gol pe care l-am marcat în tricoul echipei naționale rămâne în mintea mea.

Dacă ar fi să rejoc un meci, unul ar fi cu siguranță cel din Danemraca, 2-2, când am fost egalați în ultima secundă. Am meritat calificarea, dar din păcate am pierdut-o. Am fost supărat. Mereu când am fost supărat, m-am ridicat. Cred în România, cred în naționala noastră”.