Adrian Mutu și soția lui și-au cumpărat casă la mare. Cum arată imobilul

Adrian Mutu și soția lui, Sandra Mutu, și-au cumpărat o nouă casă. Este vorba despre un apartament de pe litoral, cu vedere către Marea Neagră. Pe rețelele de socializare, partenera fostului fotbalist a publicat câteva imagini cu imobilul.

Adrian Mutu și Sandra Mutu locuiesc în Cluj-Napoca, unde au parte de un trai de lux, dar de curând și-au mai achiziționat o locuință, la mare. Ambii se bucură de noua lor realizare, iar ca drept dovadă sunt imaginile pe care Sandra Mutu le-a publicat pe pagina sa de Instagram.

Într-un Instastory, Sandra Mutu le arată urmăritorilor săi doar o parte din apartament, dar suficientă pentru a se constata că imobilul este tot unul de lux, încăpător, iar priveliștea este una pe care mulți și-ar dori să o aibă, în fiecare zi.

Apartamentul are o fereastră mare de pe care poți admira litoralul în toată splendoarea lui și un balcon unde poți sta și te relaxa din plin. De altfel, și balconul este foarte încăpător. Nu se cunosc detalii despre cost, dar cu siguranță a fost unul foarte mare.

Adrian Mutu investește în imobiliare. Le-a cumpărat o casă și părinților

Pe lângă pasiunea pentru sport, Adrian Mutu este pasionat și de imobiliare. A achiziționat de-a lungul timpului mai multe case și investește des în domeniul imobiliar. Într-un podcast, a mărturisit că la începutul carierei sale de fotbalist, le-a cumpărat o casă părinților.

”Din primii bani pe care i-am avut, adică sume importante, gen o sută, o sută și ceva de mii de dolari pe vremea aia, le-am luat casa părinților mei. Singurul loc în care am investit au fost case, mi-am luat o casă, mi-am mai luat încă o casă, dar nu m-am gândit în sensul că o să le vând.

Am avut o perioadă în care am crezut că nu mă întorc și am vândut toate casele din România, la un moment dat aveam șase case și le-am vândut pe toate!”, a spus Adrian Mutu în podcastul lui Codin Maticiuc.

În plan personal, Adrian Mutu este căsătorit de 9 ani cu Sandra Mutu, alături de care are un fiu, pe nume Tiago. Înainte de aceasta, a mai fost căsătorit cu Alexandra Dinu și Consuelo Matos.

Cu Sandra a avut mai întâi o relație la distanță, dar după ce a rugat-o să vină în București și aceasta a acceptat, totul s-a transformat într-o poveste de dragoste ce pare eternă. Mai târziu, a cerut-o de soție pe o plajă din Belek, într-un cadru romantic.

”La început, o relație de la distanță, iar din iarna lui 2015, ceva mai serios. Stătea la Timișoara, am rugat-o să vină la București, să vorbim, să vedem ce iese. Inevitabilul s-a produs și ne-am îndrăgostit! Am semnat, în iulie 2015, cu indienii de la Pune City, am plecat în cantonament, o lună de zile, în Antalya (…)”, a detaliat Adrian Mutu.