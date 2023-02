Adrian Nicolae, scenaristul din Teambuilding și Taximetriști: ”Sunt prost, dar harnic”

Adrian Nicolae, unul din scenariștii filmelor Taximetriști și Teambuilding, a făcut câteva dezvăluiri în premieră despre proiectul cinematografic pentru care a muncit din greu, în care regăsim nume importante ale filmului precum Monica Bârlădeanu.

Adrian Nicolae, actor și scenarist de care se leagă producțiile „Teambuilding” și „Taximetriști”, dezvăluiri în premieră

Adrian Nicolae a fost invitat în podcastul de pe YouTube al lui Mihai Bobonete, unde a spus câteva lucruri despre el pe care nu le-a mai expus niciodată publicului larg. A povestit, în mare, despre copilăria sa, dar a abordat și câteva chestiuni generale, mai degrabă de psihologie umană, de modul în care interacționăm între noi. Și a făcut-o cu mult umor.

„M-am născut în Berceni. Sunt copil singur la părinți. Deși sunt extraordinar de prost, sunt foarte harnic (n.r. râde). Eu cred că tot omul, în funcție de situații sau de interlocutori este șmecher sau este papagal. Asta este o credință veche a mea. Sunt oameni șmecheri la muncă, dar papagali acasă sau viceversa.

În fiecare dintre noi sunt doi lupi. Felul în care un personaj îi explică viața lui taximetrist este acesta – pe lume sunt două feluri de oameni: șmecheri sau este papagali. Papagalii sunt aceea care fac exact cât merită pentru munca lor, iar șemecherii sunt cei care fac mai mult decât merită pentru munca lor”, a declarat Adrian Nicolae

„Bogdan Theodor Olteanu este un fel de soție a mea în scenaristică”

Adrian a descris și câteva din personajele pe care publicul are ocazia să le descopere dacă merge la cinema, să vadă acest film.

”Maria Popistașu este o soție de mafiot foarte slobodă la gură, iar taximetristul care primește această lecție este Alex Ion. Probabil cel mai cu personalitate nas din industria românească de film. Am scris la aceste film, și aproape nu am făcut altceva. Am lucrat cu Bogdan Theodor Olteanu la text, cel care a și regizat pelicula. Este un fel de soție a mea în scenaristică. Eu cred că toate colaborările lungi degenerează într-un fel de căsnicie mai devreme sau mai târziu”, a completat Nicolae.

Adrian a muncit și pentru un film care s-a bucurat de un succes răsunător în cinematografe. Legat de experiența de la această comedie, a povestit o fază ”drăguță” venind vorba de reprezentanții fiecărei regiuni istorice din țară.

Peripeții la filmările „Teambuilding”: „Îmi cer scuze că nu am reprezentat cu cinste comunitatea”

„A fost un moment tare drăgut apropo de reprezentatul zonelor. Mama mea este din Teleorman. Eu neavând pretenția că stăpânesc dialectul local și că îmi iese de fiecare dată perfectul simplu cum trebuie. Am primit niște critici, pe alocuri foarte virulente: `Vezi că acolo nu ai zis bine`!

La Craiova a fost un moment inedit. Am fost într-o caravană cu filmul, am fost în cele mai mari orașe. La Craiova era un nene răsturnat așa la finalul filmului, zici că ne spunea: `Vă place, mă, cinema-ul acesta al meu`. Noi venisem toți în față, răspundeam la întrebările oamenilor, și el zice la un moment dat `Ăata`, către mine, `Ăsta, spaima, vezi că acolo nu ziseși bine două timpuri`.

Eu îmi cer scuze că nu am reprezentat cu cinste comunitatea, iar el continuă `Bine, bine! ` și face un gest așa de lehamite. Și eu îi șoptesc colegului mei craiovean, și anume, lui Geo Adrian, și-i zic, `Voi vă știți între voi, e lingvistul locului, nu`? Geo intră în convenție și zice: `Da, da! De mult ține limba curată`.

Mai pun oamenii câteva întrebări și se trezește `lingvistul locului`: `Auziți, dar cum ați ales tomo orașele ăstia? ` (n.r. râde)”, a mai povestit Adrian Nicolae.

„Au fost două nebunii care s-au creat în jurul filmului Teambuilding”

Cum vede, însă, actorul și scenaristul „Teambuilding” succesul de care s-a bucurat acesta în rândul oamenilor? „Au fost două nebunii care s-au creat în jurul filmului Teambuilding. Prima nebunie a fost când a ieșit în cinema. A fost un vibe pozitiv, toată lumea s-a dus să-l urmărească. Nici un film nu va mai face curând genul acesta de cifre.

A doua nebunie a fost când a intrat filmul pe Netflix. Acolo tot omul care a fost vreodată pasionat de – eu am o părere, stai așa… și scris pe Facebook, și peste tot comentarii a fost al doilea val. Care acum se diminuează câte puțin”, a adăugat Nicolae.

La un moment dat, l-a întrebat pe Adrian Nicolae dacă suferă de vreo boală, iar acesta a oferit un răspuns în stilul său caracteristic: „Am avut niște probleme la urechiușe, că eu am o piele proastă și mi-a mai apărut una alta, dar le-am scos. Cred că este cea mai bună comparație (n.r cu Bianca Drăgușanu), numai că eu nu mi le-am tras ca să stau veșnic la poză. Am început să chelesc și de atunci stau cu sprâncenele mirate”.