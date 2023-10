Adrian Porumboiu, uluit de linia bizară trasă de arbitrii VAR: “I-au făcut autopsie”

Mai exact, linia trasă de arbitrii din cabina VAR trecea printre picioarele fotbaliștilor. Mai mult, arbitrul Andrei Chivulete a ales să verifice personal faza, lucru atipic pentru o situație de ofsaid. În direct la Fanatik SuperLiga, Adrian Porumboiu s-a amuzat pe seama acestui subiect și l-a comentat în stilul caracteristic.

Adrian Porumboiu, uluit după ce linia bizară trasă de arbitrii VAR

”Nu am văzut. Cum? A tras linia printre picioarele jucătorului? Am fost prins cu alte lucruri, chiar n-am văzut meciul. Cum, i-a tras linia printre picioare?”, a întrebat Porumboiu, moment în care a primit un răspuns amuzant de la Robert Niță: ”Au găsit și explicația, au spus că atunci când vrei să desparți două biluțe tragi linie printre ele”.

ADVERTISEMENT

”Deci l-au secționat pe jucătorul respectiv, l-a făcut din două bucăți”, s-a amuzat Porumboiu, fiind completat de moderatorul emisiunii, Cristi Coste: ”Da, și a ieșit ofsaid”. ”Era după linie și înainte de linie”, a replicat și Robert Niță. Concluzia a tras-o, amuzat, tot fostul mare arbitru internațional.

”I-a făcut autopsie și s-a dus să vadă dacă-i viu sau mort, arbitrul am înțeles. Destul de complicat, îmi pare rău că nu am văzut faza, dar linia trasă printre cele două picioare, asta rămâne din tot ce a fost. Dacă e vorba de ofsaid cei care hotărăsc sunt cei din camera VAR”, a concluzionat Porumboiu.

ADVERTISEMENT

Totodată, Cristi Coste a explicat că arbitrul s-a dus de fapt să analizeze faza în sine, să vadă dacă faza este influențată de Debeljuh de la Sepsi. ”Adică în fază de ofsaid, arbitrul se duce să vadă și el. Fazele de ofsaid sunt factuale, probabil că el a vrut să vadă poziția”, a completat și Alin Buzărin, aflat în studioul Fanatik SuperLiga.

Fază controversată la Poli Iași – Sepsi

În minutul 81 al partidei dintre Poli Iași și Sepsi, Gabriel Debeljuh a înscris și a adus egalarea pe tabelă pentru echipa sa. Cu toate acestea, golul a fost anulat după multe minute de analiză VAR. Mai mult, inclusiv arbitrul Andrei Chivulete a fost chemat la margine să revadă faza, o situație atipică pentru un ofsaid.

ADVERTISEMENT

, golul lui dacă Mario Rondon nu s-ar fi grăbit și nu l-ar fi împiedicat pe Marchioni, fundașul celor de la Poli Iași, să se ducă spre atacantul din Croația. În mod normal fazele de ofsaid sunt analizate direct de VAR, iar arbitrul doar primește verdictul, fără să meargă să verifice dacă a fost ofsaid, sau nu. În această situație, dacă arbitrul ar fi considerat că Rondon nu l-a incomodat pe Marchioni, golul era validat.

Fanatik SuperLiga, emisiunea realizată și moderată de Horia Ivanovici se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Trebuie să țineți minte neapărat! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea live doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera Fanatik SuperLiga este disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (trebuie să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (trebuie să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik (trebuie să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Adrian Porumboiu, despre ofsaidul din Poli - Sepsi