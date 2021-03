Adrian Ropotan, amintiri de la momentul când a cântat pentru Steaua: ”Ne-am dat arama pe față”

Fostul mijlocaș al echipei Dinamo București, Adrian Ropotan, și-a amintit cu umor de momentul când a cântat pentru Steaua la o petrecere alături de Gabriel Torje și Cristi Pulhac.

În urmă cu doi ani, și Pulhac a rememorat acel eveniment și a povestit că s-a temut de reacția fanilor.

Acum, la mai bine de 12 ani de la imensul scandal cu maneaua ”Steaua e numai una”, Ropotan a explicat la ce au fost supuși cei trei fotbaliști de către fanii ”câinilor”.

Amintiri de neuitat cu Adrian Ropotan de la episodul ”Steaua e numai una”

”E o perioadă din viaţa mea care a trecut, o să o povestesc copiilor, nepoţilor. Am în minte acum toată acţiunea. Era cu un aparat de fotografiat. Era iubita unui invitat. Nu am realizat că suntem filmaţi. Am zis, bă, stăm în casa omului, nu are ce să se întâmple”, și-a amintit Adrian Ropotan despre episodul în care a cântat pentru rivala Steaua.

”Am zis că putem să ne dăm arama pe faţă. S-a cântat, dar a fost o glumă. A fost pus şi o manea cu Dinamo. Unii cântau, alţii nu cântau că erau muţi. Erau puţin ameţiţi. S-a întâmplat, a fost o glumă.

Eram tineri. Am avut o problemă financiară, în primul rând. Am avut o amendă de 5.000 de euro. I-am plătit, ne-am asumat. Erau mici salariile, la Dinamo am pornit cu biletul de autobuz”, a mai spus fostul fotbalist pentru as.ro.

Ropotan, înjurat de fani la primul meci după acel eveniment

Adrian Ropotan își amintește că fanii au luat foc după ce filmarea a apărut în spațiul public și i-a taxat la următorul meci: ”Era meciul cu FC Argeş, parcă! Era o ceaţă nebună. Am zis, bă, am scăpat, nu prea mă văd ăştia pe aici, nu prea mă înjură aici. Era antrenor domnul Mircea Rednic şi m-a şi schimbat în minutul 70 şi ceva parcă. Şi au început.

Am luat-o aşa frumos pe lângă teren. Mi-am luat drumul mai lung, dar nu prin faţa galeriei. Dacă o iau, o iau de la persoanele care nu prea sunt aici. Până am ajuns la tunelul de la vestiare, aveam frigiderul plin. Dacă ne raportăm la momentul de faţă e o chestie amuzantă”.

În vârstă de 34 de ani, Adrian Ropotan a jucat pentru Dinamo în perioada 2005-2009, reușinbd să câștige un titlu de campion. După ce s-a retras din activitate în 2019, fostul internațional cu șapte selecții a devenit dezvoltator imobiliar.

