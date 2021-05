Adrian Scarlatache, declarație de dragoste înainte de Dinamo – Hermannstadt: „Aș juca pentru ei și în liga a patra!”. Exclusiv

Adrian Scarlatache nu și-a uitat fosta echipă, chiar dacă acum joacă pentru Hermannstadt, iar fundașul a declarat că ar juca chiar și în liga a patra pentru Dinamo.

Ajuns la 34 de ani, fundașul central al celor de la Hermannstadt joacă meciul decisiv pentru salvarea de la retrogradare în fața fostei sale echipe, la care a petrecut opt ani de zile.

Scarlatache a dezvăluit că a purtat discuții să revină la Dinamo în vară, înainte de a semna cu Hermannstadt, dar nu s-au concretizat din cauza situației incerte din Ștefan cel Mare. Dinamovistul a vorbit despre cele mai frumoase momente petrecute la Dinamo, despre eliminarea dramatică cu Hajduk Split, și nu în ultimul rând despre meciul de mâine.

Adrian Scarlatache îi avertizează pe dinamoviști: „Vom risca și vom da totul! E un meci decisiv pentru noi!”

Adrian, e decisiv meciul cu Dinamo pentru voi?

– Cu siguranță! E foarte important pentru că noi ne jucăm ultima șansă. Dacă nu câștigăm mâine, cred că scad foarte mult șansele să ne salvăm. Va fi un meci foarte greu, pentru că Dinamo e acum într-o formă foarte bună. Suntem pregătiți și nu mai avem nimic de pierdut. Vom da totul! Nici Dinamo nu e într-o situație bună pentru că ei dacă pierd mâine intră iar în horă. Următoarele două meciuri vor fi decide soarta ambelor echipe.

Crezi că va fi un meci deschis?

– Da, eu cred că se vor marca ceva goluri, pentru că și noi vom risca, iar ei la fel trebuie să ne bată pentru a scăpa de griji. Va fi un meci frumos mâine și cu goluri. Aș fi vrut să joc împotriva oricărei alte echipe mâine. E greu să întâlnesc Dinamo în situația asta, eu când eram acolo ne băteam la campionat, nu la retrogradare. Dacă nu câștigăm mâine ne va fi foarte greu, dar și noi suntem într-o formă destul de bună și nu am primit gol în ultimele două meciuri.

Având în vedere însă situația clubului, cel mai important lucru pentru ei e să se salveze, în rest chiar nu mai contează, iar dacă reușesc să regleze situația, sezonul viitor să se lupte pentru un loc de playoff. Ei au un moral bun acum și au suporterii ăia fantastici, care sunt alături de ei tot timpul. E greu pentru noi că i-am prins în momentul ăsta. Probabil cu un punct ne păstrăm în continuare șansele, dar trebuie neapărat să câștigăm.

„Am crescut la Dinamo de la nouă ani. Rămâne clubul meu de suflet!”

E un meci special pentru tine?

– Mă încearcă niște sentimente, îți dai seama. Am jucat opt ani acolo, am crescut la Dinamo, de la juniori, la echipa a doua și rămâne clubul meu de suflet. Cine se gândea că Dinamo ar putea să se bată la retrogradare? E și puțin rușinos, dar asta este. Tot ce contează e ca Dinamo să nu moară și să nu aibă soarta Rapidului, dar după Hermannstadt, știi cum e (n.r. râde). Va fi un final de sezon nebun, dar cred că foarte frumos.

Care e cea mai frumoasă amintire a ta la Dinamo?

– Sunt foarte multe. Am jucat atunci în 2011 în Europa League cu Dario Bonetti antrenor și cred că a fost cea mai frumoasă săptămână de când am fost eu la Dinamo. Am câștigat cu CFR Cluj sâmbăta, am jucat la Slovan Liberec și ne-am calificat în Europa League joia la penalty-uri după 3-0 în meciul tur, iar duminică am câștigat și în Ghencea.

„A fost cea mai frumoasă săptămână din viața mea!”

Cred că a fost cea mai frumoasă săptămână din viața mea! Bineînțeles și finala Cupei României din 2012, când am marcat golul victoriei cu Rapid. Cred că e cel mai important gol din cariera mea, mai ales că nu am marcat foarte mult fiind fundaș, chiar în ultimul meci al meu la Dinamo, înainte de plecarea la Lankaran. Cred că am plecat cu capul sus de la Dinamo și mi-am făcut treaba bine. A fost o finală incredibilă, pentru că și Rapidul a avut o echipă foarte bună, a fost stadionul plin și o atmosferă extraordinară.

Cine sunt principalii vinovați pentru situația în care se află Dinamo?

– Eu cred că e limpede. S-au făcut greșeli, s-au promis lucruri care nu s-au respectat, dar nu sunt acolo și nu știu exact toate detaliile. Eu sunt convins că dacă Cristi Borcea sau Nicolae Badea erau la Dinamo nu s-ar fi ajuns niciodată în situația asta! Eu cât am fost la Dinamo nu am avut niciodată probleme cu banii! Se țineau tot timpul de cuvânt și plăteau indiferent ce se întâmpla.

„Au fost discuții în vară să mă întorc la Dinamo. M-aș întoarce oricând, dar nu pot să mă autopropun”

Ai fost aproape de Dinamo înainte de a veni la Sibiu?

– Au fost în vară niște discuții să mă întorc la Dinamo, cu nea Cornel Țălnar, care mă știe foarte bine de la echipa a doua și mi-a fost și antrenor la Dinamo, dar nu s-a concretizat nimic pentru că era starea aia de incertitudine la Dinamo până să vină acționarii spanioli, apoi am primit oferta de la Sibiu și mi-a plăcut proiectul lor. Ar fi trebuit să mai aștept o lună de zile să știu exact ce se întâmplă la Dinamo și am decis să merg la Hermannstadt.

Dinamo din punctul meu de vedere însă nu se refuză niciodată! Eu am crescut acolo de la nouă ani, dar acum nu a fost nimic concret și nu poți să aștepți așa la infinit. Eu mai am contract până în vară cu Hermannstadt, dar există o opțiune de prelungire pentru încă un an. Din vară iau în calcul orice, dar sper în primul rând să ne salvăm. M-aș întoarce oricând la Dinamo, nu aș putea să refuz. Eu la Sibiu am jucat pe toate posturile. Și fundaș central și în benzi, chiar și la închidere, dar nu pot eu acum să mă autopropun la Dinamo. Repet, eu m-aș întoarce cu sufletul deschis la Dinamo și dacă ar fi în liga a patra!

„Cel mai greu moment la Dinamo a fost după eliminarea cu Hajduk Split”

Care a fost cel mai dificil moment în perioada în care ai jucat la Dinamo?

– Au fost și multe momente grele, pe lângă lucrurile bune care s-au întâmplat. Dar cred că cel mai dificil moment a fost în 2012 când am ratat calificarea în grupele Europa League cu Hajduk Split, după ce câștigasem în tur cu 3-1. Am pierdut cu 3-0 în Croația și a fost o mare dezamăgire. Aveau echipă bună croații și știu că a fost o mare dezamăgire pentru toți.

Ce părere ai despre ce fac suporterii lui Dinamo?

– Cred că nimeni în lumea asta nu ar face ce fac ei! Nu am văzut la prea multe echipe să facă sacrificiul ăsta extraordinar. Ei țin clubul în viață de un an de zile aducând bani de acasă, mai ales că mulți dintre ei nu au foarte mulți bani. E extraordinar și mă fac mândru că sunt dinamovist. Am card DDB și i-am stimulat pe toți prietenii apropiați să își facă și am prieteni din America care sunt fanatici, cumpără bilete și ajută echipa. Toți care sunt plecați în străinătate îmi scriu și vor să ajute. Ceea ce fac suporterii mi se pare cu adevărat incredibil.

Eu cred că o să se rezolve și cu spaniolii. Nici nu știu ce să mai spun. Practic ei au venit doar cu numele la Dinamo și doar așa să apară, apoi să dispari. Mi se pare foarte ciudat că încă mai sunt acționarii lui Dinamo după atâta timp! Cortacero am înțeles că nici nu a mai fost la București din decembrie. E jenant, nu cred că sunt foarte multe de comentat.