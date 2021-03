Adrian Vasile, optimism uriaș înaintea meciului CSM București – ȚSKA Moscova: ”Mă văd în Final Four”

Antrenorul Adrian Vasile afișează un optimism uriaș înaintea meciului CSM București – ȚSKA Moscova, din prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, însă consideră că rusoaicele sunt un adversar periculos.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu două săptămâni înainte de această partidă, rușii au luat o decizie șoc și l-au demis pe tehnicianul danez Ian Leslie. Locul acestuia până la finalul sezonului a fost luat de fosta campioană olimpică Olga Akopyan, aflată la la prima experiență ca antrenor principal.

”Tigroaicele” au ajuns în sferturile de finală după ce au trecut de SCM Râmnicu Vâlcea. După o victorie categorică în deplasare, bucureștencele au pierdut returul de acasă și au trecut mai departe cu emoții.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Vasile debordează de optimism înaintea dublei CSM București – ȚSKA Moscova

”Este cea mai importantă săptămână din ultimele două sezoane. Avem ocazia să jucăm acest sfert de finală și să ajungem în Final Four, este testul nostru. Mă văd în Final Four, m-am vizualizat acolo de la începutul sezonului, am muncit din prima zi pentru asta. A fost ținta noastră și suntem bucuroși că acum avem șansa să jucăm pentru calificarea în Final Four”, a declarat optimist Adrian Vasile înaintea meciului CSM București – ȚSKA Moscova.

”Nu este o surpriză că ȚSKA a ajuns aici, au jucătoare cu multă experiență, inclusiv la echipa națională, sunt campioane olimpice. Jucătoarele de la linia de 9 metri sunt bune individual, cu aruncări din săritură, de la șold, din alergare”, a mai spus tehnicianul ”tigroaicelor”.

ADVERTISEMENT

”În perioada asta, acel avantaj pe care îl puteai avea jucând al doilea meci pe teren propriu, s-au mai egalizat. Este foarte important să începem acasă cu un meci foarte bun și o victorie, pentru ca apoi să mergem în Rusia și să câștigăm acolo.

Nu se poate decide nimic după primul meci. Este o fază a competiției în care inclusiv nivelul de stres crește foarte mult, cred că fiecare minut va conta și această calificare se va juca în fiecare minut”, a afirmat Adi Vasile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Omoregie visează să ajungă în Final Four

La rândul său, handbalista Elizabeth Omoregie se așteaptă la un meci dificil împotriva rusoaicelor: ”Acesta este visul meu de când am venit la CSM. Știm ce s-a întâmplat sezonul trecut și în anii din urmă… Sigur nu este doar obiectivul meu, doar că pentru mine ar fi ceva special având în vedere că aș fi în Final Four pentru prima dată.

Însă mai avem până acolo, întâi trebuie să demonstrăm că merităm să ajungem în Final Four. Toate cele patru echipe care ajung în acel punct au șanse să câștige competiția. Este vorba și de noroc, și ziua pe care o prinzi acolo… oricine poate câștiga, dar întâi să trecem noi cu bine peste aceste două meciuri cu ȚSKA și vedem apoi ce se va întâmpla.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am fost la echipa națională și nu am avut meciuri cu miză, doar amicale, și cât am stat acolo m-am gândit mult la aceste meciuri și la cât de importantă este această perioadă de final a sezonului. Chiar m-am gândit mult la aceste două meciuri.

ADVERTISEMENT

Echipa este în mare măsură formată din jucătoare din Rusia, multe dintre ele joacă în echipa națională, au calități individuale foarte bune, formează un grup puternic. Sunt pentru prima dată în Liga Campionilor și este normal să aibă ambiții mari. Ele își merită locul în sferturile de finală și cu siguranță vom avea un meci dificil”.