Adriana Trandafir, despre moartea mamei sale și momentul în care a aflat că e înfiată: ”Glasul sângelui mi-a spus”

Actrița Adriana Trandafir, una dintre cele mai iubite figuri ale teatrului și filmului românesc, a vorbit despre momentele hotărâtoare ale vieții sale. Fără să își ascundă suferințele, marea artistă și-a dezvăluit secretele care au ghidat-o, până acum, în viață.

Adriana Trandafir, marcată de moartea mamei

Într-un interviu acordat pentru , Adriana Trandafir, ajunsă la 65 de ani, a povestit experiențele care i-au marcat viața încă din copilărie. Iar printre acestea s-a numărat și moartea mamei sale, cea care a învățat-o, de fapt, tot ceea ce ar fi trebuit să știe în viață în materie de gospodărie.

”Măicuţa mea a fost bolnavă şi eu a trebuit să am de toată gospodăria. Era o corvoadă, o nenorocire. Acum îmi dau seama că, de fapt, m-a ajutat foarte mult şi am ajuns la vârsta asta şi poate la înţelepciunea asta şi datorită faptului că am umblat desculţă, că am hoinărit pe câmp, că am mers cu vaca la păscut, că am văzut cum fată o vacă, că am pus pâine în cuptor, că am tăiat singură o găină, că spălam singură la copaie şi făceam săpun.

Le-am învăţat pe toate şi mi-au rămas în minte sfaturile mamei mele şi toate momentele în care ea, ştiind că va pleca de lângă mine, m-a pregătit pentru viaţă, pentru moartea ei, pentru tot ce urma. Datorită acestui lucru nu am fost cu garda jos aproape niciodată în viaţă. Datorită structurii mele, am învăţat că trebuie să o iau de la capăt întotdeauna. (…)

Am învăţat de la mama mea care este ştiinţa punerii rufelor la uscat pe sârmă şi multe altele. Toate lucrurile pe care le-am învăţat în copilărie le urmez şi acum”, povestește Adriana Trandafir pentru sursa citată.

Cum a aflat Adriana Trandafir că a fost înfiată

a povestit cum a aflat, acum șase ani, că a fost înfiată atunci când era copil mic. Mai mult, a explicat actrița, momentul în care a avut certitudinea că este înfiată a venit ca o adevărată revelație pentru ea.

”Acum 6 ani, de 8 martie, am aflat că sunt înfiată. Glasul sângelui mi-a spus că aşa este. Dar nu este cutremurător să afli că mai ai trei fraţi. Am privit partea plină a paharului. Mişu, fratele cel mare, m-a sunat: „Sunteţi doamna Adriana, artista de la Bucureşti? Surioară, eu sunt Mişu, fratele tău. Am vrut să te chem la «Surprize, surprize»“.

Atunci mă pregăteam să ies în oraş cu ai mei şi am început să plâng, să îl întreb ce face. Niciodată nu mi-a încolţit îndoiala în mine că ar fi cineva care vrea să profite. Mi-a zis: „Surioară dragă, dacă ştiam, îţi aduceam o căruţă cu mere“. Suntem doi băieţi şi două fete – fratele mai mare, eu, şi încă doi mai mici, un băiat şi o fată”, mai povestește Adriana Trandafir pentru Adevărul.

Mai mult decât atât, a dezvăluit marea actriță, anul acesta și-a propus să își petreacă câteva zile în compania fraților ei naturali. ”În această vară, ne vom întâlni toţi. Le-am propus să mergem cei trei fraţi care trăim în zona de sud, la fratele nostru mai mare, în Maramureş, şi să stăm la el în sat câteva zile.

Nu ne-am întâlnit cu toţii până acum decât la moartea mamei noastre biologice şi a fost pe fugă. Din nefericire, părinţii biologici au murit, dar povestea continuă; sângele apă nu se face. Este foarte interesat să punem cap la cap fiecare ce ştie, fiecare ce a simţit. Eu am bănuit că sunt înfiată, dar nu vrut să răscolesc, să tulbur şi să pricinuiesc durere sau momente dificile”, mai spune .

Cum a ajuns actriță Adriana Trandafir

În interviu acordat, Adriana Trandafir a mulțumit oamenilor care i-au marcat existența și, printre altele, a dezvăluit faptul că a ajuns actriță datorită celor care au remarcat-o la școala pe care a urmat-o, la sat, în copilărie.

”Părinţii mei îşi doreau să fac o şcoală şi să rămân în sat ca bibliotecară sau ceva asemănător. Îmi plăcea să citesc. Eram foarte curioasă şi eram foarte prezentă, voiam să ştiu tot şi să pot face tot. Am participat la Căminul Cultural din sat unde m-a descoperit Ion Popa, care era student la Filologie, şi a făcut o echipă de teatru. Din clasele primare am participat şi am fost tot timpul cap de afiş”, a mai precizat actrița Adriana Trandafir.