Afacerea cu care a dat lovitura o tânără din România. Aura a renunțat să lucreze într-o corporație pentru a vinde produse românești de lux

Afacerea cu care a dat lovitura Aura, o tânără din România

Mai mulți tineri au urmat exemplul și rețeta de succes a Aurei și s-au mutat la sat pentru a face afaceri. Un pariu riscant, dar de succes pentru mulți. Asta, pentru că orice comunitate rurală are șansa ei să se dezvolte, cum e și cazul prezentat de Aura.

Femeia s-a mutat la Slon, un sat întra Prahova și Brașov. Femeia și-a amenajat un atelier de cusut în mansarda casei părintești. “Naveta mea: ies din casă și vin la serviciu. “Hai să încercăm lenjerii, că toată lumea cumpără lenjerii, îmi plac, am idei. La ce lucrează Mimi acum… Este un kimono personalizat”, a povestit tânăra, care face, printre altele, lenjerii de pat de lux, made in România.

”Lenjerii de lux, cusute de mână, pijamale şi jucării. Ştii, Cami, când am venit la tine cu mama și am zis uite, eu aș vrea să fac un atelier în care să vindem lenjerii și hai dacă faci… Am crescut super repede”, povestește Aura, amintindu-și de începuturile sale umile în domeniu.

mulțumite că nu mai sunt nevoite acum să facă naveta. “Eugenia își vede casa de aici și toate fetele sunt din sat. De fapt, e ca acasă“, explică Aura Brebeanu. Compania sa are acum o cifră de afaceri de 300.000 de euro.

“Eu zic că poți să faci, să găsești și idei de business, să găsești o modalitate prin care să te susții. E internetul și tot accesul ăsta care nu mai separă locuitul la țară de statul la oraș, că informațiile pe care le ai tu le am și eu la fel de simplu, la un click distanță. Din vârful muntelui livrăm și în străinătate și în toată țara”, povesteşte Aura Brebeanu, antreprenor, conform

Soțul femeii e la fel de implicat în întreaga poveste și pune umărul la imperiul care se ridică. “Tot timpul am fost fascinat de gândul ăsta la țară. Eu nu știam ce înseamnă să ai animale. La bloc, am avut niște peștișori pentru o perioadă scurtă până mureau, dar altfel nu. Am învățat să mulg caprele. S-a schimbat lumea mea, dar s-a schimbat conform lucrurilor pe care le doream“, mărturiseşte Mircea Brebeanu.

Afacerea lor nu a ajuns prosperă fără muncă. Din contră, cei doi soți făceau naveta timp de doi ani, zi de zi, la București, două ore dus- două ore întors. Fiul celor doi e cel mai fericit pentru că locuiesc acum la țară, departe de oraș. “Pot mai mult să merg pe afară decât la București. Îmi place mult că ninge și fac partide de bulgărit. De obicei mergem pe gârlă”, spune Radu Brebeanu, care preferă viaţa la sat.

, e liniște, e bine. Avem timp de stat în familie, avem timp să stăm cu Radu. Multă lume mă întreabă, și din prietenii noștri: Şcoala o face acolo? Şi e o tonalitate la modul vai, dar cum, face școala acolo?“, transmite Aura Brebeanu, antreprenor.

Sătenii sunt foarte fericiți că la ei în sat s-a deschis această afacere. “În sat la noi e o pânză albă, în care dacă vrei să experimentezi și să aduci ceva, chiar poți și ești și primit cu brațele deschise”, adaugă Aura Brebeanu. Familia vrea acum să împartă din belșugul lor cu întreaga comunitate, și vor renova școala din sat, pentru prima dată după 50 de ani.

“Mai sunt cinci săli, noi avem bugetul necesar pentru trei săli. Până la vară noi sperăm să strângem pentru toate cele cinci și holul, și atunci școala chiar va fi la standarde moderne. Sunt încântați și devin mai responsabili. Sunt foarte atenți să nu murdărească pereții, să nu murdărească băncuțele, grijă la parchet, își șterg picioarele cu mare grijă la intrare, să nu lase noroi“, povestesc oamenii de afaceri.