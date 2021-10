Afacerea cu care românii pot da lovitura până la Crăciun. Aceste fructe dulci şi aromate se vând ca pâinea caldă

Deși sunt considerate fructe de început de vară, căpșunile pot fi recoltate până în luna decembrie. Sunt foarte iubite pentru gustul dulce, dar pentru o serie de proprietăți care aduc multe beneficii organismului.

O familie din Vâlcea s-a gândit să profite de . Marian și Marcel pot fi o inspirație pentru cei care vor să înceapă o afacere care poate aduce profit un timp îndelungat.

familiei din Vâlcea produce fructe mai și până la Crăciun. Aceștia cultivă un soi rezistent la temperaturi extreme, conform .

O afacere de succes cu fructe dulci. Căpșunile pot fi culese până de Crăciun

Este cunoscut faptul că aceste fructe sunt bogate în vitamine. Căpșunile au o mulțime de vitamine precum C, E, B1, B2 și B6. Totodată, conțin si acid folic, fier, calciu, magneziu și fibre. Printre altele, căpșunile contribuie la arderea grăsimilor, ajută la digestie și îmbunătățesc sănătatea ochilor. Antioxidanții din căpțuni pot ajuta la prevenirea cataractei.

Doi cumnați s-au hotărât să facă bani din căpșuni. Aceștia au pus bazele unei afaceri în comuna Fârtățești din județul Vâlcea. După ce au lucrat în serele din Italia, cei doi tineri agicultori au pus la punct o plantaţie de căpşuni care rodesc până la începutul iernii.

Au primit și o finanţare europeană în valoare de 30 de mii de euro, bani cu care vor cumpăra primele utilaje.

Cei doi fermieri au strâns clienți de pe rețelele de socilizare. În lunile de toamnă, recolta este bogată, iar, în funcţie de cantitatea cumpărată, un kilogram de căpşuni costă între 15 şi 30 de lei.

Această poveste de succes nu reprezintă un caz izolat. Tot mai mulți români care au lucrat afară se întorc în țară și reușesc să deschidă o afacere în agricultură cu ajutorul fondurilor europene.

Un alt fruct care se vinde în străinătate ca pâinea caldă

Pe lângă proprietățile excelente, nucile româneşti sunt și aducătoare de profit. Acestea necesită însă un pic de răbdare. Ele devin bogate la câţiva ani de la plantare.

Nuca este un fruct care are multe calorii. Are în compozitia sa: apa, vitamine (A, B, C, PP), materii grase și azotate, celuloză, cupru, zinc, magneziu, potasiu, fosfor, calciu, sulf.

România e un jucător important pe piața mondială. Fructele pleacă în special în Germania şi Statele Unite în stare naturală, în salate şi prăjituri, dulceţuri şi siropuri. Cererea este mare pentru cele verzi.