Afacerea de la sat cu care Sorin a dat lovitura. A investit într-un loc părăsit și acum produce foarte mulți bani

Afacerea de la stat cu care un român pe nume Sorin a dat lovitura. Reușește să producă foarte mulți bani acum după ce a investit într-un loc părăsit, căruia nimeni nu-i dădea vreo șansă.

Afacerea de la sat cu care Sorin a dat lovitura. Ce a făcut românul

Românul a investit 2 milioane de euro pentru a-și vedea visul împlinit. Conform declarațiilor acestuia, lucrurile au fost foarte grele la început. El chiar spunea că a pornit cu un minus în față și nici măcar de la zero.

într-un sat de la noi din țară este în Murani. Acesta se află la 25 km de Timișoara.

Locul părăsit pe care românul l-a transformat într-o este domeniul baronilor Monay. Acesta a fost părăsit de circa 3 decenii, dar românul a văzut potențialul și a decis să investească nu mai puțin de 2 milioane de euro. Dar și veniturile sunt pe măsura investiției lui Sorin Prada.

“Noi am văzut potenţalul locului. Domeniul ce era într-o paragină totală de 25 de ani. Am început de la minus, nu de la zero, în sensul că un an a durat desţelenirea locului, celor 60.000 de mp, pe care am început să construim un parc tematic și centru de agrement”, spune Sorin Prada.

Cea mai mare atracție a afacerii de la sat

Suprafața terenului este de 60000 m², iar românul cu afacere de succes a povestit că cel mai mult a durat curăța terenul și de a-l aranja.

Apoi au construit un parc tematic dar și un centru de agrement. Conacul este însă cea mai mare atracție de aici. Acesta a fost ridicat din anul 1871.

Românul cu afacerea de la sat de foarte mare succes spune că acest teren este „tărâmul aventurilor” iar aici există cel mai lung traseu de drumeție cu obstacole din țară. De asemenea, aici există peste 150 de specii de animale.

“Suntem în ferma cu poveşti, unde avem peste 150 de animale şi păsări. Tărâmul aventurilor, cel mai lung traseu de drumeţie cu obstacole din ţară”, a mai spus Sorin Prada.