Afacerea profitabilă cu care o româncă a dat lovitura după ce și-a dat demisia din armată. A vândut toată recolta ca pâinea caldă

Zeci de mii de oameni a reușit să strângă Flori Vioreanu la un loc. Cu toții au venit la festivalul organizat de fosta angajată a Armatei Române. Vorbim despre un festival național dedicat lavandei, acolo unde s-au strâns majoritatea cultivatorilor din țară.

Ce afacere a gândit o fostă angajată din armată

Oficial, brăileanca Flori Vioreanu, în vârstă de numai 30 de ani, a absolvit Facultatea de Psihologie. Avea în cap dorința de a vindeca rănile emoționale și mentale ale viitorilor săi pacienți.

ADVERTISEMENT

Viața a purtat-o însă pe alte drumuri. Aceasta s-a angajat în armată, loc unde a lucrat timp de 10 ani. Când și-a terminat studiile, tânăra a simțit o altă chemare.

Și-a căutat un teren pe care a dorit să planteze lavandă. Inițial a fost un hobby, unul care aduce puțini bănuți în plus. Și care a avut nevoie de un start aparte, drept pentru care Flori a făcut un credit serios pentru a putea să ia în arendă un hectar de teren în vecinătatea comunei Viziru din județul Brăila.

ADVERTISEMENT

„Părinții nu au fost de acord cu ce voiam să fac. Am vorbit cu prietenii mei și ei au găsit terenul, iar imediat după aceea am fugit la bancă și am făcut creditul”, și-a început tânăra povestea.

Doi ani de zile nu a recoltat nimic și a așteptat ca butașii să se îndesească. A și greșit în întreținerea culturii, însă încet, dar sigur a învățat mersul și acum le oferă și altora sfaturi.

ADVERTISEMENT

„Când am început eu, nu erau foarte multe informații despre cultivarea lavandei. De pildă, se poate recolta și după primul an”, a mai explicat femeia.

Peste 80 de litri de ulei esențial de lavandă și aproape 200 de litri de apă florală de lavandă a obținut la prima recoltă serioasă. A vândut totul la bani frumoși și a primit chiar și certificare potrivit normelor europene că ceea ce produce poate fi folosit în conceptele cosmetice.

ADVERTISEMENT

Abia atunci a simțit că afacerea tinde să devină una profitabilă. A început să vândă engros, apoi o loțiune proprie ale cărei proprietăți sunt recunoscute științific. Aceasta calmează iritațiile după expunerea la soare, după bărbierit și epilat, curăță tenul, iar mai mulți make-up artiști au descoperit că fixează bine .

ADVERTISEMENT

„Încercăm să certificăm totul. Am făcut și analize medicale, în urma cărora s-a confirmat că are un rol benefic în iritațiile suferite de copiii mici de la scutece”, a mai zis tânăra.

„Mi se părea puțin ireal ce pot să fac eu cu visul meu. Am prins încredere în produse și în utilitatea lor”, a mai punctat Flori momentul care a marcat trecerea de la pasiune la afacere. Și cum totul prindea contur, femeia și-a dat demisia din ca să se dedice exclusiv afacerii sale.

Anul trecut a organizat pentru prima oară un festival al lavandei, intitulat Lavanda Fest. Acesta a ajuns deja la a 12-a ediție, pentru că se organizează în fiecare lună în marile orașe din România. „Am vrut să aduc lanul de lavandă în oraș. Ăsta era visul meu. Așa a luat naștere lanul urban, festivalul dedicat lavandei”, a zis tânăra.

Trei zile ține festivalul și a devenit un adevărat fenomen. De altfel, la ultima ediție au venit nu mai puțin de 20.000 de oameni. Tânăra a format și o comunitate de peste 150 de producători de lavandă. Producătorii vin la festival acolo unde își expun marfa.

„Cei care vor să își urmeze pasiunile, să se gândească în primul rând dacă ce vor să facă aduce plus valoare în societate, dacă ajută. Să se gândească la utilitatea produsului sau serviciului, să se documenteze bine și să nu ezite să ceară sfaturi de la persoane specializate. Nu în ultimul rând, trebuie să crezi în visul tău. Eu am avut multe motive să renunț, pornind de la familie, părinți, prieteni, dar eu am crezut în ceea ce făceam. Am fost creativă și perseverentă”, au fost recomandările tinerei pentru cei care visează să plece pe drumul antreprenoriatului