Ai card la ING Bank? Anunț pentru toți clienții care nu vor să rămână fără bani în conturi. E țeapa momentului

Avertisment pentru cetățenii cu card la ING Bank. Ce trebuie să nu faceți niciodată pentru a nu rămâne fără bani în conturi

În acest debut de an, . Aceste instituții au anunțat de ce aspecte trebuie să țină cont românii pentru a nu fi lăsați fără bani.

Aceste bănci au atras atenția asupra faptului că în ultima perioadă au crescut tot mai mult tentativele de fraudă și atacurile de phishing. Ele au la origine conturi false făcute pe rețele de socializare, e-mailuri, SMS-uri, apeluri sau chiar știri false care încurajează aceste inițiative.

În urmă cu doar 24 de ore, ING Bank a intrat și ea în hora băncilor care își avertizează clienții. Conform unui anunț postat pe contul de al instituției, în ultimele zile infractorii au recurs la o nouă formă de fraudare.

Aceștia îi sună pe cei care au conturi la ING și se dau drept angajați ai băncii. Au o strategie destul de convingătoare. În primul rând, folosesc numere de telefon identice cu cele ale ING.

Apoi, imediat după ce intră în contact cu victima vin cu pretextul că banii acesteia nu sunt în siguranță. În unele cazuri, aceste persoane vă pot propune să transferați tot ce aveți către un cont ”sigur”. E important să nu faceți asta niciodată și, mai ales, să nu văd dați datele personale.

Au existat cazuri concrete în care acești infractori au sunat cetățenii și le-au spus că anumite persoane ar încerca să obțină un credit în numele lor. ”Se poate întâmpla ca numărul de pe care te apelează fraudatorul să fie identic cu cel al ING, deși în realitate apelul vine dintr-o altă sursă iar numărul afișat este doar o ‘mască’ prin care încearcă să te păcălească”, spun cei de la bancă.

O clientă ING Bank explică pas cu pas cum era să rămână fără bani în cont

Alina Greavu, cunoscută în online Aluziva, este o jurnalistă care a fost la un pas să cadă în plasa unor escroci. După cele trăite, a decis .

Aceasta spune că a primit un telefon, iar persoana s-a dat drept un lucrător bancar. ”Mi s-a spus că cineva s-a prezentat cu buletinul meu într-o sucursală și a făcut o solicitare de credit de 40.000 de lei, care a fost aprobată.

Mi-am luat șoc, vă dați seama! Am stat 20 de minute la telefon cu această persoană, ca spre finalul conversației să îmi dau seama că e foarte insistent și îmi cere informații personale. Așa mi-am dat seama că e ceva dubios”, povestește ea pe .

Se pare că în cazul ei au mai fost mulți alți români. ”După ce am postat pe story ce am pățit, am primit o mulțime de mesaje de la voi, cum că v-au sunat și pe voi persoane care au susținut că sunt de ING sau diverse alte bănci sau instituții. Infractorii sunt așa de profi, că aproape m-au păcălit!

Dați-vă seama câți oameni le pică în plasă, nu le dați date personale la telefon sau unde vă cer, nu dați click pe link-uri de la ei și sunati imediat la banca de care apartineți!”, a mai spus aceasta.

Cei de la ING spun că instituția ”nu sună niciodată pentru a-ți solicita efectuarea de transferuri în anumite conturi sau Codul de utilizator și parola de logare în Home’Bank, poze sau detalii referitoare la datele cardului, comunicarea unor coduri unice recepționate de tine, acces la PC sau să instalezi vreo aplicație prin care să îți controleze telefonul/calculatorul”.