Gigi Becali, victima unui fake de proporții într-o fraudă cu criptomonede. Cum s-au folosit hackerii de patronul FCSB

Gigi Becali este subiectul unui ”deepfake” de proporții, promovat puternic în mediul online. Marți, 6 februarie, o filmare în care finanțatorul FCSB anunță că a pus la punct o platformă de tranzacționare cu criptomodene și acțiuni la bursă, a inundat internetul.

Hackerii au cumpărat reclame pe Youtube pentru a promova interviul cu falsul Gigi Becali

Imaginile sunt realizate în timpul unui interviu dat de Gigi Becali jurnalistului Dragoș Bistriceanu de la RTV, însă vocile celor doi sunt replicate cu ajutorul unor aplicații cu (AI Voice Changer). De asemenea, textele din subsolul imaginii sunt modificate astfel încât să reiasă din discuție că omul de afaceri promovează noua platformă care garantează câștiguri de până la 20.000 de lei pe lună, cu o investiție inițială de ”doar” 1.100 de lei.

Filmarea apare ca sponsorizată pe platforme online precum Youtube sau Facebook, dar și în paginile unor site-uri cu trafic mare, sub formă de reclamă ”third party” (care rulează aleatoriu de pe un server dedicat).

Gigi Becali, prezentat ca un guru al criptomonedelor

Filmările fac trimitere prin ”linkuri active” la site-uri de știri clonate, în care sunt prezentate așa-zise declarații ale lui Gigi Becali, care ”lansează oficial un proiect pentru a ajuta românii să câștige garantat în timpul crizei iminente”. Hackerii au copiat grafica paginilor reale, însă nu au putut să schimbe domeniul, astfel încât acestea au fost replicate pe serverul propriu (immatrixofficial.site).

“A fost o muncă grea, dar în 2 ani am creat un program care a îmbunătățit viața a peste 10.000 de români. (…)

Toți oamenii bogați sunt investitori. Imaginați-vă doar, eu și echipa Immediate Matrix am creat un produs atât de precis și unic încât, dacă investiți 1100 de lei, nu va mai trebui niciodată să lucrați. Eu propun să lăsați munca pentru cei care se tem”, spune falsul Gigi Becali.

Infractorii cibernetici au clonat site-urile unor televiziuni

Pe site-ul clonat al unei televiziuni se explică mecanismul prin care oamenii se pot îmbogăți fără să depună niciun efort. Tot ce trebuie să facă este să își creeze un cont în aplicație, după care un robot de tranzacționare integrat în program execută automat ”cu o acuratețe de 98%, reducând riscurile la zero”.

”Echipa noastră de știri a testat o nouă platformă de investiții și am fost impresionați de rezultate. Platforma funcționează automat și generează profit în fiecare zi. (…)

Pentru activare veți avea un cont personal și un manager personal care vă va suna după înregistrare. Suma de start este de numai 1.100 de lei. După activare, apăsați ”start” și programul va începe tranzacționarea automat.

Echipa proiectului vă va ajuta și vă va oferi sfaturi, astfel încât să nu vă faceți griji. Profitul total al programului este impresionant. Într-o lună am câștigat 20.000 de lei și suntem uimiți de cât de rapid se poate retrage profitul pe card bancar”, sună relatarea unei prezentatoare de știri, a cărei voci a fost, de asemenea, replicată și sincronizată cu ajutorul AI.

Pentru a fi mai convingători, infractorii cibenetici au postat extrase de cont ale beneficiarilor, cu sume de ordinul zecilor de mii de lei, precum și documente de înregistrare ale societății care administrează platforma. Evident, și acestea sunt false. O astfel de societate nu a fost înregistrată niciodată în România.

La numărul de contact răspunde un bărbat care nu știe cum a ajuns în această poveste: ”Mă sună oameni necăjiți”

FANATIK a sunat la numărul de contact prezentat în anunț, acolo unde am discutat cu o persoană care spune că nu are nimic de-a face cu anunțurile online, cu excepția faptului că datele sale de contact au fost folosite și în trecut, în cazul altor escrocherii cu false acțiuni la Romgaz sau Hidroelectrica.

”Da, este un scam, de ani de zile mă sună oamenii pe numărul ăsta. Și știți care e culmea? Sunt oameni în vârsta care cad victime acestor infractori. Când era cu acțiunile, le spuneam oamenilor să stea liniștiți că anunțul nu e adevărat, după care le închideam.

La un moment dat, m-a sunat cineva și după ce i-am explicat, mi-a mulțumit că i-am răspuns, că el se ducea să pună bani pe card, să facă tranzacția.

Dar acum mă sună oameni necăjiți care cer ajutor de la Gigi Becali. De fiecare dată când schimbă povestea, folosesc tot numărul meu”, ni s-a explicat de la celălalt capăt al liniei.

Platforma de tranzacționare există, dar nu are legătură cu site-ul prezentat de ”falsul” Gigi Becali

Interesant este că platforma de tranzacționare Immediate Matrix, prezentată în filmarea contrafăcută cu Gigi Becali, există cu adevărat, funcționează și are chiar și o variantă în limba română. Referințe despre această platformă se pot găsi inclusiv în presa de specialitate. Doar că hackerii au clonat și acest site, reușind să creeze un domeniu paralel (immatrixofficial.site).

Adresa fizică a firmei este, de asemenea, fictivă. Aceasta coincide cu cea a unui cartier rezidențial din zona Floreasca, fără a fi precizat numărul unei scări sau al unui apartament.

Contactat de FANATIK, Gigi Becali nu a vrut să comenteze subiectul și a precizat că lasă în seama jurnaliștilor să avertizeze public în legătură cu riscurile la care oamenii care răspund unor astfel de anunțuri se expun.

Fenomenul fraudelor cu investiții online a apărut în urmă cu ani buni, în România, dar inițial acestea se limitau la încercarea de a convinge victimele să cumpere acțiuni la societățile de stat, prin intermediul unor site-uri fantomă. Recent, schema de fraudare s-a rafinat și prezintă imagini video ale unor personalități cu grad mare de încredere în rândul populației, cum ar fi Ion Țiriac, Sorin Grindeanu sau Mugur Isărescu, în cadrul unor campanii complexe de tip deepfake.

Alertă în România, din cauza fraudelor cu investiți online

În decembrie 2023, Directoratul Național de Securitate Ciberbetică (DNSC) a transmis un avertisment asupra fraudelor cu investiții online.

”Aceste scheme sunt diversificate şi pot include tranzacţii cu acţiuni fictive, criptomonede inexistente, scheme piramidale sau produse financiare fictive. (…)

Autorii, după discuţii repetate, reuşesc, de obicei, să convingă victimele să se înscrie pe diferite platforme de investiţii online. Investiţiile iniţiale sunt destul de mici la început, de ordinul a câteva sute de euro. Investiţia constă în achiziţionarea de cryptomonede şi transferarea acestora către portofelele electronice indicate de către autori.

Sumele respective apar apoi in contul victimei deschis pe acele platforme de investiţii. În multe situaţii, sub pretextul că vor acorda suport tehnic, atacatorii conving persoanele vătămate, să îşi instaleze pe dispozitivele electronice folosite(telefon, tabletă, laptop etc.) aplicaţii tip remote desktop(control de la distanţă) cum ar fi Anydesk, Team Viewer etc., prin care aceştia capătă control total al acelor dispozitive”, spun cei de la DNSC.

Victimele ajung să ofere atacatorilor acces la datele personale și bancare, însă sfârșesc prin a-și pierde economiile de-o viață sau cu credite despre care nu au habar.