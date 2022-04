Alain Delon, cel mai frumos bărbat din lume, vrea să moară prin sinucidere asistată: ”Eutanasia este cel mai logic și natural lucru”

Alain Deloc, unul dintre cei mai mari actori ai Franței, a decis că a trăit suficient de mult și că vrea să moară prin eutanasiere. Din acest motiv, de altfel, și-a schimbat reședința din Franța – acolo unde sinuciderea asistată este interzisă – în Elveția, țară în care este permisă eutanasierea la cerere.

Alain Deloc vrea să moară prin sinucidere asistată

Într-o declarație recentă după ce a anunțat că vrea să moară prin sinucidere asistată, a transmis și un mesaj e adio. Mai mult, a precizat actorul francez ajuns la 86 de ani, el i-a cerut fiului său să îl ajute cu eutanasierea.

”Este adevărat: mi-a cerut să fac asta şi am acceptat”, a mărturisit Anthony Delon, fiul marelui actor, în timpul unui interviu dat pentru RTL, cu ocazia lansării cărţii sale -Între câine şi lup.

”Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care m-au însoțit de-a lungul anilor și mi-au oferit un mare sprijin. Sper ca viitorii actori să găsească în mine un exemplu nu doar la locul de muncă, ci în viața de zi cu zi, între victorii și înfrângeri. Mulțumesc, Alain Delon”, a transmis Alain Delon într-o declarație după ce și-a anunțat intenția de a se sinucide asistat, citat de .

De altfel, pentru a-și îndeplini dorința, s-a mutat în Elveția – țară a cărei cetățenie o are din 1999, unul dintre puținele state în care este permisă eutanasierea la cerere, părăsind, din acest motiv, Franța, loc mult mai strict în aceasta direcție.

“Eutanasia este cel mai logic și firesc lucru de făcut. De la o anumită vârstă și timp, avem dreptul să plecăm pașnic din această lume, fără sprijinul unui spital sau al dispozitivelor de susținere a vieții”, spunea Alain Delon într-un interviu în 2021.

Alain Delon, afectat de moartea soției sale și accidentele vasculare

Conform informațiilor publicate de presa internațională, Alain Delon nu a reușit să depășească momentul decesului soției sale, Nathalie, din 2019. La rândul ei, grav bolnavă, suferind de un cancer pancreatic, Nathalie Delon ceruse să fie eutanasiată, dar statul francez nu i-a permis sinuciderea asistată.

Mai mult, după moartea soției sale, Alain Delon a suferit și un dublu accident vascular cerebral în 2019, iar starea lui generală de sănătate s-a înrăutățit semnificativ, ceea ce îl face acum să ceară fiului său, Anthony, să îl ajute pentru a fi eutanasiat.

Alain Delon: ”Mi-am trăit rolurile, nu am jucat”

Alain Delon este unul dintre cei mai mari actori ai Franței și a fost considerat, ani la rândul, cel mai frumos bărbat din lume. Succesul ca actor, unul care i-a adus celebritatea pe plan mondial, l-a făcut, la un moment dat, pe Alain Delon să îl explice în câteva vorbe simple.

”Mi-am trăit rolurile, nu am jucat”, spunea Alain Delon. Iar rolurile sale memorabile, multe la număr de altfel, pot fi văzute în filme precum ”Rocco și frații lui” (1960), ”Eclipsa” (1962) sau ”Leopardul” (1963), de Luchino Visconti.

”În 1958 am făcut `The Swimming Pool` cu Romy Schneider, iar în ’59 eram deja cunoscut în toată lumea datorită `In Full Sun`”, mai spunea Alain Delon.