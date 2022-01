„Grădinița” lui Reghecampf. Cine este Alberto Călin, unul dintre puștii luați în cantonamentul Universității Craiova din Turcia

Universitatea Craiova se află în cantonament în Antalya (Turcia), iar antrenorul echipei, Laurențiu Reghecampf, a surprins după ce a lăsat în afara lotului patru jucători, așa cum Dintre aceștia, și-a reziliat contractul cu trupa din Bănie.

Evenimentele sunt la ordinea zilei în cantonamentul oltenilor, unde a aflat că a devenit tată, în timp ce și-a sărbătorit ziua de naștere alături de colegi.

Un alt absent din lotul Universității Craiova este Alexandru Mateiu, care a fost infectat cu COVID-19 și nu a făcut deplasarea în Turcia.

ADVERTISEMENT

Cine este Alberto Călin, puștiul luat de Laurențiu Reghecampf în cantonamentul din Antalya al Universității Craiova

Alberto Călin are 16 ani și joacă pe postul de mijlocaș ofensiv, iar idolul său este golgheterul alb-albaștrilor, Andrei Ivan.

Puștiul a oferit un prim interviu pentru site-ul clubului, după ce a efectuat primele antrenamente cu lotul echipei mari, în timp ce jucători precum Matteo Fedele, Antoni Ivanov și Mihai Bălașa au rămas acasă.

ADVERTISEMENT

Alberto a jucat timp de șase ani la juniori la Flacăra Moreni, iar la 13 ani a ajuns la Universitatea Craiova, după ce i-a impresionat pe olteni ca adversar: „Am început fotbalul la vârsta de 7 ani. Am decis împreună să mergem la un club de fotbal. Am ajuns la Flacăra Moreni, iar antrenorul Mircea Petrescu a avut o părere foarte bună despre mine. M-a ajutat să-mi dezvolt calitățile.

La vârsta de 13 ani, am jucat contra Universității Craiova. Am avut o evoluție foarte bună. După acest moment, mi s-a oferit șansa să joc pentru cel mai bun și iubit club din România. Am făcut parte din grupa Under-14 a Științei, iar antrenorul meu a fost domnul Bogdan Vrăjitoarea. Dumnealui a lucrat mult cu mine pentru a mă ajuta să mă integrez foarte bine în echipă”.

ADVERTISEMENT

Alberto Călin realizează că are o șansă uriașă: „Un moment foarte important din viața mea”

Mijlocașul de 16 ani visează acum cu ochii deschiși la clipa în care va debuta pentru echipa mare a Universității Craiova și nu i-a uitat nicio secundă pe antrenorii care l-au susținut și l-au promovat,

„La un an distanță, am început să lucrez cu domnul Ștefan Florescu, care, la fel, mi-a dat multă încredere. Am promovat la vârsta de 15 ani la echipa a doua a Științei. Cel care m-a promovat a fost Ionuț Stancu, iar acum lucrez cu Alexandru Stoica, despre care am numai cuvinte de laudă.

ADVERTISEMENT

Acum este un moment foarte important din viața mea și trebuie să muncesc foarte mult pentru a rămâne în vizorul echipei mari. Pentru mine este o onoare să mă pot antrena cu jucători de o asemenea calitate. Pot învăța foarte multe de la asemenea fotbaliști.

Cel mai mare vis al meu este să ajung să evoluez pe stadionul „Ion Oblemenco” în alb-albastrul echipei mari a Științei. Pentru a ajunge acolo trebuie să muncesc și să fac multe sacrificii. Forza Știința!”, a concluzionat puștiul.