Alberto Gilardino, detalii despre transferul lui Radu Drăgușin: „Am vorbit cu el”. Ce a spus Florin Manea

Tottenham este în pole-position pentru . Fundașul central a ajuns la un acord cu londonezii, care trebuie să bată palma și cu Genoa, privind suma de transfer. Alberto Gilardino vrea cu orice preț ca fotbalistul român să rămână pe „Luigi Ferraris”.

Alberto Gilardino, detalii despre transferul lui Radu Drăgușin: „Am vorbit cu el”

Radu Drăgușin traversează cea mai bună perioadă a carierei. Marcator în remiza cu Inter din ultima etapă, fundașul naționalei României are în prezent o cotă de piață de 20 de milioane de euro. Din cauza problemelor pe care le are în defensivă, Tottenham și antrenorul Ange Postecoglou vor să-l aducă pe Drăgușin în Premier League.

Alberto Gilardino, fostul mare fotbalist italian, actualmente antrenorul lui Radu Drăgușin la Genoa, . „Zvonurile și anumite situații nu sunt bune în această perioadă în care campionatul este în desfășurare.

Am încredere foarte mare în jucătorii pe care îi am la dispoziție, îi văd în fiecare zi la antrenamente, îi cunosc, știu cât de profesioniști sunt. Cât timp vor fi aici, știu că vor da 110 la sută. Sper că niciun jucător nu va pleca, dar piața de transferuri este imprevizibilă și orice se poate întâmpla.

Drăgușin? Este un profesionist exemplar, un băiat cu o disciplină sportivă fantastică. El poate doar să ne fie de ajutor acum. Am vorbit cu el, este jucătorul lui Genoa. Atât timp cât va purta acest tricou va da totul pe teren și va fi protagonist, la fel și ceilalți”, a declarat Alberto Gilardino, citat de .

Florin Manea, anunț despre transferul lui Radu Drăgușin: „Nu am văzut nicio ofertă oficială”

Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a declarat că va purta o nouă serie de discuții cu Genoa privind transferul lui Radu Drăgușin. Impresarul român va merge în Italia pentru meciul din deplasare al lui Genoa cu Bologna.

”E greu să vorbești în timpul negocierilor. Mâine, voi vorbi cu cei de la Genoa să văd dacă la club s-a discutat ceva, dar eu nu am vorbit cu nimeni despre contract sau transfer. Știu că există interes, dar nu am văzut nicio ofertă oficială pentru Radu. Voi vedea ce-mi vor spune cei de la Genoa mâine.

Mâine mă întorc în Italia pentru Bologna – Genoa. Radu are un caracter extraordinar, nu am văzut niciodată un băiat atât de serios și de umil, de aceea am știut mereu că va ajunge în top.

E extraordinar să lucrez cu el. Este înalt, puternic, rămâne în plus după antrenament să-și îmbunătățească tehnica. După meciul cu Napoli, în care l-a ținut pe Osimhen, am mers la el acasă să bem o bere, dar el a bătut un pahar de apă și s-a dus direct la culcare, m-a lăsat singur”, a spus Florin Manea, .

Genoa este dispusă să-l cedeze pe Radu Drăgușin în schimbul unei sume nu mai mici de 30 de milioane de euro. Formația de pe „Luigi Ferraris” l-a transferat pe fotbalistul român în vara anului 2023, când le-a plătit 5.5 milioane de euro celor de la Juventus.