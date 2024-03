Albion Rrahmani, la ultimele sale 9 meciuri în SuperLiga?! Cristiano Bergodi: „Normal că va pleca la vară”

Albion Rrahmani (23 de ani) va pleca, cel mai probabil, la vară de la Rapid. Al doilea golgheter al SuperLigii, cu 14 reușite, la egalitate cu Darius Olaru, și pare imposibil de păstrat și din sezonul viitor.

Albion Rrahmani este poate cel mai important jucător al Rapidului în acest sezon. Al doilea cel mai bun marcator al campionatului a stârnit însă interesul echipelor din străinătate

Cristiano Bergodi a vorbit inclusiv despre viitorul lui Rrahmani la conferința de presă premergătoare meciului din etapa a doua a play-off-ului. Rapid o înfruntă pe Universitatea Craiova, în Bănie, sâmbătă, 30 martie, de la ora 21:00.

„Rrahmani a jucat bine, este un atacant extraordinar. E normal că are oferte. Nu mă gândesc dacă pleacă. Sunt 9 meciuri de care depind destinul meu ca antrenor și al lui ca jucător.

Normal că va pleca în vară. Este posibil să plece. Dacă are ofertă, niciun jucător din România nu este indisponibil. El trebuie să se gândească să facă un sezon bun că așa rămâne în memoria agenților, cluburilor”, a declarat Cristiano Bergodi, înainte de Universitatea Craiova – Rapid.

Planul lui Dan Șucu pentru Albion Rrahmani

Albion Rrahmani evoluează la Rapid de la începutul acestui sezon, atunci când clubul de sub Podul Grant a plătit 600.000 de euro pentru transferul său de la FC Ballkani. În prezent, conform transfermarkt.com, cota sa de piață a ajuns la 2.300.000 de euro.

„Rrahmani bagă mingea în poartă și Burmaz bagă mingea în poartă. Și Krasniqi o bagă. Și Petrila și aproape toți jucătorii noștri reușesc să marcheze. În ceea ce îl privește pe Dugandzic, are 30 de ani, câștiga la noi cu prime cu tot undeva sub 200.000 de euro pe an.

Îi arăți unui jucători de 30 de ani posibilitatea de a câștiga de șase ori mai mult, 1.200.000 de euro, și îi refuzi posibilitatea de a pleca în condițiile în care clubul încasează 1.500.000 de euro când a plătit 2-3 sute de mii pe el, faci și profit de un milion într-un an, e greu să-i dai explicații jucătorului respectiv. Și nu știi dacă mai e jucătorul respectiv. Era greu să-i spui jucătorului respectiv ‘Nu pleca’.

În rest, ceilalți jucători veniți din campionatele vecine, văd prin Rapid un pasaj, nu o gară finală, ci ca o gară intermediară și văd posibilitatea ca de aici să plece mai departe”, a declarat Dan Șucu, în exclusivitate pentru FANATIK.