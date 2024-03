Albion Rrahmani, mina de aur a Rapidului! Dan Șucu dezvăluie ce plan are cu atacantul kosovar

Dan Șucu a dezvăluit ce planuri are cu Albion Rrahmani (23 de ani). FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că echipa de pe locul 4 din Premier League.

Ce planuri are Dan Șucu cu Albion Rrahmani. Atacantul kosovar, mină de aur pentru Rapid

Albion Rrahmani a marcat o „dublă” și a urcat pe locul 2 în clasamentul golgheterilor din SuperLiga, cu 13 reușite, una în minus față de Florinel Coman și Darius Olaru.

„Oricând stăm de vorbă, există un număr de transferuri, aceste transferuri sunt făcute în baza unor studii făcute de colegii noștri. Că e vorba de scouting, că e vorba de directorul sportiv, de președinte, de acționari, de staff în general, astea sunt automat lucruri care se discută în club.

Faptul că începând cu astă vară toate investițiile făcute s-au concretizat, fiecare investiție și-a adus roadele, e un lucru extrem de pozitiv. Toată lumea îmi spune că rareori se întâmplă ca din 10 jucători 3-4 să fie speciali și 1 să fie deosebit.

Eu nu știu în clipa de față de un transfer făcut în vară și în iarnă care să nu fi confirmat. Și dacă există vreunul care a confirmat mai puțin cred că are legătură doar cu faptul că sunt 11 jucători pe teren, nu ai 16 jucători în teren”, a declarat Dan Șucu, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”, show care e live pe , care e în fiecare marți, de la ora 10:30.

„Rapid nu e o gară finală, e o gară intermediară”

Albion Rrahmani a fost transferat la Rapid de la Ballkani în vara lui 2023. Giuleștenii au plătit 600.000 de euro pentru a îl achiziționa pe vârful kosovar. „Rrahmani bagă mingea în poartă și Burmaz bagă mingea în poartă. Și Krasniqi o bagă.

Și Petrila și aproape toți jucătorii noștri reușesc să marcheze. În ceea ce îl privește pe Dugandzic, are 30 de ani, câștiga la noi cu prime cu tot undeva sub 200.000 de euro pe an.

Îi arăți unui jucători de 30 de ani posibilitatea de a câștiga de șase ori mai mult, 1.200.000 de euro, și îi refuzi posibilitatea de a pleca în condițiile în care clubul încasează 1.500.000 de euro când a plătit 2-3 sute de mii pe el, faci și profit de un milion într-un an, e greu să-i dai explicații jucătorului respectiv. Și nu știi dacă mai e jucătorul respectiv. Era greu să-i spui jucătorului respectiv Nu pleca.

În rest, ceilalți jucători veniți din campionatele vecine, văd prin Rapid un pasaj, nu o gară finală, ci ca o gară intermediară și văd posibilitatea ca de aici să plece mai departe”, a adăugat acționarul majoritar al Rapidului.

“REFUZATI 5 MILIOANE pe Rrahmani?” Ce spune Dan Sucu despre PLECAREA GOLGHETERULUI Rapidului