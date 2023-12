Imaginile deznădejdii. Cristina Neagu, doar în tribune la debutul României la CM 2023. Foto exclusiv

De patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, Neagu are probleme medicale, iar interul stânga este așteptat pe teren pentru meciurile din grupele principale.

. Golghetera „tricolorelor” se luptă cu o accidentare mai veche la genunchi și nu s-a antrenat de când a ajuns la Herning. Reporterul Fanatik trimis în Danemarca a oferit mai multe detalii despre starea de sănătate a handbalistei.

Cristina Neagu ratează Campionatul Mondial? „Nu a putut să facă antrenamentul”

România speră la calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, însă Florentin Pera nu se poate baza pe Cristina Neagu, cea mai importantă jucătoare din lot: „E destul de supărată. Așa am văzut-o din puținele dialoguri pe care le-am avut. Din ce am mai discutat cu staff-ul e supărată. O doare în primul rând sufletul și am văzut-o la antrenament.

ADVERTISEMENT

A participat însă din păcate nu a putut să facă antrenamentul. Ea a făcut doar mișcări de încălzire la bicicletă. Apoi a continuat cu preparatorul fizic mișcări de recuperare. Nu s-a băgat niciun minut la joc din cauza accidentării la genunchi”, .

Și predicțiile nu sunt deloc optimiste, chiar dacă toată lumea a sperat până în ultima clipă că Neagu va fi pe teren : „Se pare că accidentarea e mai gravă decât se tot discuta în ultimele două săptămâni. Pentru că tot a fost retorica asta: ‘E o accidentare ușoară. Da, e menajată pentru turneul final, nu joacă la Trofeul Carpați și așa mai departe’.

ADVERTISEMENT

De când nu a mai făcut un antrenament normal starul naționalei României

Chiar și dacă va reuși să fie recuperată pentru meciurile din grupa principală, Cristina Neague greu să fie la 100%: „Gândiți-vă că au trecut deja două săptămâni și jumătate fără un antrenament la intensitate. Vă dați seama ce înseamnă intensitatea la un asemenea Campionat Mondial de handbal.

În momentul în care abia poți să alergi e clar că nu poți să intri imediat la joc pentru că vorbim de un sport de contact, dur. Și asta o simți și o vezi la nivelul parchetului în momentul în care e un meci important, cu miză”.

ADVERTISEMENT

Trimisul FANATIK a dezvăluit când ar putea revenit Neagu: „Cristina deocamdată nu e pregătită să intre. Sperăm să intre într-o zi două la antrenament din ce am discutat cu staff-ul tehnic. Clar că nu va intra la capacitate sau la intensitate maximă. Cel mai optimist lucru e că va intra în grupele principale în meciurile cu Germania, Polonia și Japonia”.

Ratează tot turneul și se retrage de la națională? „E ultimul Mondial al Cristinei Neagu”

Scenariul cel mai negru e ca jucătoarea în vârstă de 35 de ani să nu evolueze niciun minut la Campionatul Mondial: „La fel însă există și șansa ca Neagu să nu poată evolua deloc la acest turneu final. Nu pot să păstrez un ton optimist în momentul în care am fost la antrenament și n-am văzut-o pe Neagu în antrenament.

ADVERTISEMENT

Noi trebuie să ne gândim că ăsta e ultimul Mondial al Cristinei Neagu și maximum o să joace la echipa națională în vară dacă ne calificăm la Jocurile Olimpice. Și aici e un semn de întrebare.

E cazul totuși să facem o strategie și fără Cristina Neagu, pentru că nu ne putem baza la nesfărșit pe ea. E deja ultimul turneu final, ar fi foarte bine să o avem în teren, însă din ce am discutat cu staff-ul tehnic au pregătit sisteme de joc și fără Cristina Neagu încă de la Trofeul Carpați”.

România își joacă ultima șansă de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris: „E un semnal de alarmă”

Antrenorul României a fost nevoit să se pregătească pentru ce e mai rău: „Florentin Pera a fost nevoit să facă asta. O să vedem în momentele de cumpănă, în meciurile echilibrate pe final de meciuri, dacă putem să facem diferența fără Cristina Neagu.

E clar că echipa națională trebuie să își construiască în al 12-lea ceas o strategie fără Cristina Neagu, pentru că e ultimul ei turneu final. Am profitat de prezența ei la atâtea turnee finale, ne-a adus bucurii, am urcat pe podium cu ajutorul evoluțiilor ei, dar nu mai putem face asta”.

Naționala de handbal feminin luptă pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2024: „Acest Campionat Mondial e un semnal de alarmă. Asta e ultima șansă de a ajunge la Paris. Cristina Neagu nu e în formă și chiar dacă va intra în grupele principale nu are cum să vină după trei săptămâni în care a făcut doar alergări ușoare să joace la intensitate maximă”.

România debutează la Campionatul Mondial de 1 decembrie: „O să avem 2-300 de fani”

„Tricolorele” vor avea parte de o susținere notabilă de Ziua Națională a României în Danemarca: „O să avem o galerie de câteva sute de fani. Cred că o să fie aproximativ 2-300. O să vină cu tobe, cu un steag. Chiar dacă sala pare uriașă și o să vedem multe locuri goale, important e că o să avem o galerie care va încuraja naționala.

La meciul cu Danemarca ne așteaptăm la o sală plină, exact cum s-a întâmplat în 2015. La televiziunea daneză arătau imagini de la acel meci și încă se gândesc ce șansă au ratat pentru că au fost învinse de România în sferturile de finală. Cu siguranță vor să își ia revanșa.

Pentru noi e important să ne batem cu echipele pe care le putem învinge. Vestea bună din oceanul ăsta de vești rele e că avem un culoar bun. Adică putem să ne batem cu celelalte echipe”.

FANATIK SUPERLIGA e luni, marți și vineri, de la 10:30 EXCLUSIV pe FANATIK.RO. Horia Ivanovici vă așteaptă duminică, 3 decembrie, ora 10:30, cu o ediție specială după Universitatea Craiova – CFR Cluj.

Cristina Neagu poate rata toate meciurile de la Campionatul Mondial din Danemarca