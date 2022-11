Alex Bodi și Ema Uta au dus relația la un alt nivel! Când vor ajunge cei doi în fața altarului?

Alex Bodi, poate unul dintre cei mai controversați burlaci din showbiz-ul autohton, pare că are gânduri serioase cu actuala lui parteneră, Ema Uta. Și nu o spunem noi, ci acțiunile întreprinse de afacerist chiar în acest weekend. Deși au trecut prin mai multe episoade și au fost la un pas de separare, cei doi par a fi ajuns la o înțelegere, iar pasiunea a revenit în cuplu mai puternică ca niciodată.

Alex Bodi și Ema Uta au gânduri de nuntă?

Așa că, apropiindu-se sărbătorile de iarnă, , și a plecat cu ele în Spania. Acolo s-au întâlnit și cu Chaquelin, fetița din prima căsătorie a afaceristului.

Când vine vorba de Spania trebuie să reamintim că acolo locuiesc și părinții milionarului, care nu au plăcerea prea des să petreacă timp cu femeile din viața bărbatului.

Familia fiind reunită nu putem să nu ne punem întrebarea dacă nu cumva . Și oare inelul a fost piesa de rezistență a vacanței?

Marele ”da” chiar în Spania

După cum putem observa chiar în imaginile postate de afacerist pe instagram, Ema Uta s-a integrat foarte bine. În timp ce mama lui Alex Bodi le-a pregătit o plăcintă, iar tatăl se ocupă de un grătar care arăta apetisant, frumoasa vedetă posta imagini cu câinele familiei.

Masa pregătită, toți în jurul preparatelor atent alese și… marea întrebare?! Așa să fi decurs șirul evenimentelor pe teritoriul toreadorilor?!

Unde mai punem faptul că Ema și Bodi, ca un cuplu iubitor, au mers la cumpărături și s-au răsfățat, dar nu doar pe ei, ci și pe micuțele Chaquelin și Selena. Martore stau postarile de pe instagram.

Dacă tot nu s-a lăsat cu adio, după atâtea momente dificile prin câte au trecut, atunci, sperăm că poate vor ajunge măcar la marele ”da” în fața ofițerului stării civile.

Bodi, la alt treilea mariaj

Să ne reamintim că milionarul Alex Bodi a mai fost căsătorit timp de trei luni cu Bianca Drăgușanu, după care au divorțat cu surle și trâmbițe. A fost, poate, unul dintre cele mai controversate din lumea bună a Bucureștiului. Cei doi nu au avut copiii împreună, însă, s-au iubit fără perdea după cum o spunea și piese pe care adesea și-o dedicau.

De asemenea, Alex Bodi şi Bianca Drăguşanu în cei aproape doi ani de relația nu a avut parte doar de momente fericite. S-a scris în nenumărate rânduri că acesta a fost violent și și-a snopit partenera în bătaie într-un acces de furie şi asta pentru că discuţiile erau tare apăsate.

„Ca să dau un exemplu referitor la mine, nu mă consider un bărbat că am lovit o femeie. Nu am vreo satisfacție, la mine nu există satisfacție. Tot echilibrul acesta se rupe în momentul în care vezi că femeia de lângă tine nu te mai respectă, nu ține cont.

Dacă ea știa să menajeze lucrurile… Să spunem că eu sunt o persoană vulcanică, colerică, dacă tu mă cunoști și îmi știi caracterul, de ce nu vrei să eviți lucrurile astea.

Ultima dată m-a înjurat de bunica mea care a murit și nu ai cum. Recunosc, nu mă pot numi bărbat, dar nu am bătut-o din plăcere sau să încerc să o domin. Niciodată. Au fost niște certuri, niște altercații între noi și escaladau într-un foc care nu mai putea fi controlat. Îmi pare rău, i-am spus și ei”, a spus afaceristul la momentul respectiv.

Înainte de controversata relație, afaceristul a mai fost căsătorit cu Raluca, alături de care are o fiică, pe Chaquelin, care locuiește împreună cu mama ei în Spania. Din povestea de iubire cu Iulia Sălăgean, milionarul mai are o fată pe nume Selena.