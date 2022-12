Alex Bodi și Ema Uta s-au despărțit! Afaceristul va petrece Crăciunul în Madrid cu fosta soție

Alex Bodi și Ema Uta nu vor face Crăciunul împreună, așa cum și-au dorit! FANATIK a aflat că porumbeii nu mai sunt împreună!

Alex Bodi și Ema Uta nu mai sunt împreună

Potrivit informațiilor aflate de FANATIK, cei doi au schimbat toate planurile în ultima secundă, căci despărțirea a fost una destul de urâtă încât nimic nu i-a mai putut face să revină asupra deciziei.

Aceștia aveau de gând să plece în câteva destinații exotice, în țările calde, dar totul a fost dat peste cap!

Surse din anturajul lui Alex Bodi au declarat pentru FANATIK că omul de afaceri și-a refăcut imediat planurile după ce s-a despărțit de make-up-artista vedetelor. Bărbatul are deja biletul de avion spre Madrid, unde se află părinții lui, fetițele, dar și fosta soție.

are de gând, așadar, să petreacă sărbătorile de iarnă cu familia sa!

sunt la a treia despărțire pe anul acesta. Cei doi au mai luat o pauză de la relația care se îndrepta înspre ceva cât se poate de serios, există chiar și un plan de nuntă, în luna martie. S-au împăcat imediat, dar în aprilie s-au despărțit iar.

Din luna aprilie încoace, cei doi iubăreți nu au mai dat niciun semn că lucrurile nu ar sta bine între ei, de aici și surprinzătoare separarea care vine fix acum, de Crăciun.

Relația Bodi-Uta, trasă la indigo cu povestea dintre afacerist și Bianca Drăgușanu?

Alex Bodi și Ema Uta au fost de curând în Madrid, unde, după cum vă spuneam, locuiesc și părinții afaceristului. Musculosul a postat câteva imagini alături de partenera lui care au trezit câteva semne de întrebare. Fanii au intrat la bănuieli cu privire la o posibilă cerere în căsătorie care ar fi avut loc la finalul lunii noiembrie.

Rămâne de aflat ce s-a întâmplat între cei doi și când vor reveni la sentimente mai bune unul față de celălalt.

Alex Bodi a mai fost într-o relație marcată de suișuri și coborâșuri cu o divă și mai celebră de la noi. Evident, este vorba despre Bianca Drăgușanu, cu care a avut o poveste de iubire cu năbădăi, la propriu.

Acesta a fost acuzat că a fost agresiv cu vedeta! Bodi a recunoscut că a greșit foarte mult în această relație.

„Ca să dau un exemplu referitor la mine, nu mă consider un bărbat că am lovit o femeie. Nu am vreo satisfacție, la mine nu există satisfacție. Tot echilibrul acesta se rupe în momentul în care vezi că femeia de lângă tine nu te mai respectă, nu ține cont.

Dacă ea știa să menajeze lucrurile… Să spunem că eu sunt o persoană vulcanică, colerică, dacă tu mă cunoști și îmi știi caracterul, de ce nu vrei să eviți lucrurile astea.

Ultima dată m-a înjurat de bunica mea care a murit și nu ai cum. Recunosc, nu mă pot numi bărbat, dar nu am bătut-o din plăcere sau să încerc să o domin. Niciodată. Au fost niște certuri, niște altercații între noi și escaladau într-un foc care nu mai putea fi controlat. Îmi pare rău, i-am spus și ei”, a spus Alex Bodi în urmă cu ceva timp.