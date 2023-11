U Cluj și CFR Cluj . Cele două rivale ocupă primele două locuri în ierarhie, la egalitate de puncte. Alex Chipciu a apărut supărat la flash-interviu, deoarece U Cluj nu a reușit să câștige cele 3 puncte în fața propriilor suporteri.

Alex Chipciu, dezamăgit după U Cluj – CFR Cluj 1-1: „I-am avut în mână. Prima repriză i-am tocat”

Alex Chipciu este de părere că . În a doua parte a jocului, lucrurile s-au schimbat, iar CFR Cluj a adaptat din mers. Chipciu i-a lăudat pe adversari și nu se teme pentru calificarea în fazele eliminatorii.

„A fost un meci greu clar, cu două reprize total diferite. În prima repriză, i-am controlat foarte bine, nu știu dacă au intrat în careu vreodată. Nici noi nu ne-am creat ocazii foarte multe. Au fost aglomerați în careu, e greu să creezi ocazii. Sentimentul din prima repriză cam acela ar trebui să fie chiar dacă e greu. Să controlezi adversarii.

În a doua repriză, asta înseamnă să ai valoare. Au adaptat, și-au dat seama că aveau o slăbiciune și au făcut un presing mai avansat. Au intrat jucători foarte puternici, jucători titulari de obicei. La noi au intrat jucătorii cu mai puține minute și s-a simțit.

Cu o echipă puternică pentru a câștiga trebuie să te autodepășești clar. Asta am făcut în prima repriză. În acest moment, mă încearcă un sentiment de ciudă pentru că nu i-am bătut. I-am avut în mână.

Nu neapărat miza, e ciudat sistemul ăsta. Dacă vom bate la Botoșani vom fi calificați mai departe. A fost un derby frumos. S-a jucat frumos. Pentru Cluj a fost un meci care a adunat foarte multă lume în tribune și oamenii la TV au văzut un meci cu calitate. Am jucat foarte bine. A fost ciuda asta că nu am putut să-i batem. Prima repriză i-am tocat. Dacă am fi continuat să facem asta și în a doua cu siguranță…”, a declarat Alex Chipciu.

Alex Chipciu, impresionat de fanii lui U Cluj: „De-asta am zis că am ciudă că nu am bătut”

Alex Chipciu a remarcat atmosfera spectaculoasă creată în tribune de suporterii celor de la U Cluj. Fotbalistul consideră că un stadion fără pistă ar face amplifica spectacolul creat de fani.

„Am avut niște situații cu Ianis Stoica prin careu. Trebuie să profiți în astfel de meciuri cu echipe puternice. Sunt puternici, au foarte mulți jucători buni și bagă extraordinar de mulți bani pentru fotbalul românesc.

Frumos, de-asta am zis că am ciudă că nu am bătut. Coregrafiile au fost frumoase. Dacă n-ar avea pista acest stadion ar rupe, nu ai putea să stai pe teren. Mă gândesc la un stadion ca al celor de la Rapid, ar bubui la astfel de meciuri. Îi simțim chiar dacă sunt mai departe. Un meci de propagandă pentru orașul Cluj, care s-a dezvoltat mult.

Sincer, mai important văd campionatul. Suntem la mâna noastră cu Voluntari și Petrolul. Nu știu cum s-au făcut programările. Voluntari a jucat vineri cu două zile înaintea noastră, au jucat și ieri. Până la următorul meci noi avem 2 zile și jumătate. Incredibil. Trebuie să ne dăm viața cu Voluntari. Astea sunt cele mai importante meciuri de când am venit la U Cluj”, au fost cuvintele lui Alex Chipciu.