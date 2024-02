Fostul mijlocaș de la FCSB, Alex Chipciu (34 de ani), a vorbit despre imaginile care au șocat întreaga suflare fotbalistică din România. , fiind vizibil într-o stare deloc bună.

Alex Chipciu, mărturisiri după ce a văzut imaginile tulburătoare cu Cristi Tănase: „Pe vremea când eram la FCSB am fost scos dintr-o situație nasoală rău de tot”

Imaginile au fost filmate de portarul scării de bloc unde locuiește „Dodel”. Alex Chipciu și-a amintit că și el a trecut prin momente dificile în perioada în care juca la FCSB, doar că portarul blocului său l-a ajutat.

ADVERTISEMENT

„Nu că am fost coleg, am fost cel mai apropiat de el! Când eram la București, eram tineri amândoi, singuri, eram zi de zi împreună. Am vorbit cu el de ziua lui, deunăzi. La prima vedere, filmarea te tulbură, da. Dar faptul că a fost beat și a fost filmat… (râde) De câte ori n-am fost și eu beat… Și-acum un an am fost la ziua nevesti-mii, cu Nistor, cu atâția, pe la Sighișoara.

Dacă era cineva cu camera, ce naiba…??! Nu știu ce să zic, astea ar putea fi judecate de cineva care n-a băut niciodată sau care n-o să mai bea niciodată! Ăla, da, poate să vorbească, să zică. Dar noi, ceilalți, n-avem cum judeca! (râde) Plus că portarii pe care i-am avut eu la București, la bloc, au fost mai buni.

ADVERTISEMENT

Am avut o relație fabuloasă cu ei, n-aveau cum să mă filmeze. Aveam un portar, pe vremea când eram la FCSB, care m-a scos dintr-o situație nasoală rău de tot. În fine”, a declarat Alex Chipciu pentru .

Cristi Tănase le-a dat interzis foștilor colegi să mai vorbească despre el!

Alexandru Chipciu dezvăluie însă că „Dodel” le-a cerut foștilor săi colegi de la FCSB să nu mai comenteze nimic legat de situația în care se află el.

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să comentez prea mult despre Cristi, mi-a zis o dată că am vorbit, deși eu nu-mi aduc aminte, în fine… A zis că nu vrea ca foștii fotbaliști să vorbească despre el, așa că nu mai zic nimic”, a mai spus Chipciu.

Întrebat dacă îl vede având probleme cu drogurile pe Tănase, Chipciu a răspuns: „Asta n-am de unde să știu. El a zis că nu, dar n-am vorbit despre asta cu el. Fiecare își gestionează viața în felul lui. Îi cunosc familia, vorbesc des cu fratele lui, nu știu detalii”.

ADVERTISEMENT