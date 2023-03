Alex Delea a pus ochii pe Carmen Grebenișan de la Survivor România! A plecat deja după ea, în Dominicană

Foștii concurenți de la Survivor România au pornit deja spre Republica Dominicană! Alex Delea, unul din câștigătorii care va intra din nou pe trasee, a făcut câteva declarații în exclusivitate pentru FANATIK înainte de a se îmbarca în avion.

Alex Delea, impresionat de Carmen Grebenișan de la Survivor România! Foștii concurenți au pornit spre Dominicană

Supraviețuitorul sezonului trecut Survivor ne-a mărturisit că îi vom vedea pe sticlă pe el și colegii săi cel mai probabil în ediția de lunea viitoare, pe 27 martie. Concurenții vor ajunge abia diseară în Republica Dominicană.

Concurenții zboară până la Paris, de unde iau un alt avion spre Republica Dominicană. Aceștia urmează să ajungă în Punta Cana, Republica Dominicană, undeva în jurul orei 17.

Alex Delea ne-a vorbit despre participarea sa la Survivor, mărturisind că nu s-a pregătit în niciun fel pentru reîncorporarea în competiție, ceea ce l-ar putea dezavantaja în revenirea sa.

Delea a mers nepregătit la Survivor: „Nu am apucat nici să merg la sală”

Delea a fost extrem de ocupat în ultimele zile, în special cu promovarea filmului „Haita de acțiune”, în care joacă rolul unui bodyguard. De altfel, atât Alex Delea cât și au plecat spre Dominicană direct de la avanpremiera producției cinematografice care a avut loc luni seara, pe 20 martie 2023, la Afi Cotroceni. Cu alte cuvinte… concurenții abia au apucat să se odihnească înainte să urce în avion!

„Plecăm la 3 dimineața, imediat după film. Nu știu când vom apărea pe sticlă. Sincer, nu am apucat să mă pregătesc deloc pentru Survivor. Normal m-aș fi pregătit pentru Survivor, dar am fost foarte ocupat zilele astea. Nu am apucat zilele astea să merg nici măcar la sală”, a declarat Alex Delea pentru FANATIK, semn că și el a fost luat prin surprindere de propunerea primită de la

Delea a lăsat-o mai moale cu sala în ultima vreme, însă are în continuare condiția fizică necesară pentru a face față probelor sportive de la Survivor sau cel puțin așa speră.

„În mod normal, fac sală de 6-7 ori pe săptămână. Îmi place să mănânc cât mai sănătos. Am niște alimente de bază cu care jonglez, nimic special. Doar îmi place să mănânc bine și să am grijă de mine. Asta cred că ar trebui să facă toată lumea”, ne-a mai spus Delea.

Alex Delea a uitat de Elena Chiriac? „Îmi place de Carmen Grebenișan”

ne-a mărturisit și care sunt preferații săi din acest sezon. Delea a pus ochii pe câțiva dintre Războinici, cu toate că încă e prea devreme pentru a avea un preferat. De la Faimoși, cea care i-a atras atenția este Carmen Grebenișan.

„Îmi plac foarte mulți de la Survivor. Îmi place de Dan Ursa, de Alin Chirilă, de Robert. Din ce am urmărit, mi se pare niște concurenți foarte buni.

Îmi place de Carmen Grebenișan, de Ionuț Iftimoaie, dar încă e devreme să spun cine ar putea câștiga. E acel gen de sezon în care se pot schimba foarte multe. Cred că nici publicul nu are un preferat clar la ora asta”, ne-a mai dezvăluit Alex Delea.

Patru dintre foștii concurenți de la Survivor România au acceptat provocarea de a intra pe trasee cu cei din actualul sezon pentru a vedea care este mai bun din punct de vedere sportiv. Aceștia sunt Oana Ciocan și Alex Delea de la Războinici și Elena Chiriac și Zannidache, foști membri ai echipei Faimoșilor.