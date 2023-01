Alex Delea, câștigătorul Survivor România în 2022, interzis să mai participe la competiția de la Pro TV. ”Nu mai am voie”

Alex Delea a concurat în sezonul trei la Survivor România și a ieșit câștigător, plecând acasă cu marele premiu de 100.000 de euro. La mai bine de 6 luni de când s-a reîntors acasă, Războinicul face dezvăluiri uluitoare din culisele show-ului din Republica Dominicană.

Alex Delea, interzis la Survivor România, competiția de la Pro TV

În urmă cu doar câteva zile Daniel Pavel, prezentatorul show-ului Survivor România, a făcut public care sunt următorii concurenți de la show-ul din Republic Dominicană, care va începe la Pro TV pe 9 ianuarie 2023.

În acel moment, , regulile jocului ne mai dându-i voie să participe la un nou sezon, cu atât mai mult cu cât el al plecat acasă cu marele premiu de 100.000 de euro.

Într-un interviu acordat celor de la , fostul Războinic a spus că nu îi mai este permisă înscrierea la acest concurs, cel puțin nu în România.

”Îmi este așa de ciudă că nu merg și eu. Nu mai am voie să particip ca și concurent. Aș vrea să merg și mor de ciudă. Mi-a plăcut mult. Cred că pot să mă înscriu într-o altă țară unde se difuzează Survivor, dar trebuie să învăț limba. Habar nu am. Dar eu rămân cu România, de abia am venit în România și nu vreau să mă duc în altă țară, aici vreau să rămân. Iubesc formatul ăsta de mor, dar mie îmi place România”, a mărturisit Alex Delea.

”Cu foamea nu te obișnuiești niciodată”

Alex Delea face confesiuni din culisele show-ului din Republica Dominicană, susținând că una dintre cele mai grele încercări la care a fost supus de-a lungul competiției este reprezentată de lipsa mâncării. Și după reîntoarcerea în țară, din cauza blocajului mintal, el nu mai putea să se hrănescă corespunzător.

”Cu foamea nu te obișnuiești niciodată. Eu gata, nu mai știu cum e să îți fie foame. Știu că am făcut foamea, dar nu mai țin minte, pentru că acum nu îmi mai este foame. Când s-a terminat Survivor credeam că pot să mănânc ce vreau, dar aveam stomacul atât de mic încât nu mai puteam să mănânc nimic. De fapt eram într-un blocaj mintal.

Dar acum că am revenit la normal nu mai știu cum e să-mi fie foame. Așa că dacă mă întorc acolo, iar o să-mi fie foame, adică nu o să mă acomodez și o să zic că am mai trecut prin asta. Nu. Foamea este foame. Tot o să-mi fie greu în frig, în condițiile alea”, a mai declarat câștigătorul Survivor România în 2022.

Sfaturile lui Delea pentru noii participanți la Survivor România

, are un sfat pentru Faimoșii și Războinicii plecați în Republica Dominicană: ”Eu îi sfătuiesc pe cei care vor să participe să se antreneze altfel. Să stea 2-3 zile nemâncați, să stea afară prin frig și ploaie, să doarmă pe jos, să doarmă pe ploaie. Trebuie să se antreneze psihic, în situații extreme.

Degeaba se antrenează acasă, aleargă mâncat, binedispus că nu are nicio treabă cu ce se întâmplă acolo. Lucrul acesta nu poți să-l explici dacă nu-l trăiești. Pe degeaba le spun eu că o să facă foamea dacă ei acum au burta plină”, a mai adăugat vedeta de la Pro TV.