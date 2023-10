Alex Mitriţă, după ce a ratat un penalty în Voluntari – Universitatea Craiova: “Vreau să ne gândim ce trebuie să facem!”

. Oltenii au irosit un penalty prin Alexandru Mitriță și pierd puncte importante în fața unui adversar aflat într-o formă foarte slabă.

Alex Mitriţă, după ce a ratat un penalty în Voluntari – Universitatea Craiova: “S-au pierdut două puncte pe mâna mea”

Mitriță și-a asumat ratarea penalty-ului și a punctelor pierdute de olteni, dar trage un semnal de alarmă în ceea ce privește modul în care evoluează echipa:

”Eu zic că am dominat meciul. A fost un meci deschis. S-au pierdut două puncte pe mâna mea. Îmi asum. Am zis că sunt bine. Am zis să îmi iau un colț, am dat tare, dar portarul a fost acolo.

Vreau să ne gândim ce trebuie să facem, că pierdem puncte. Au fost două puncte pierdute pe mâna mea. Pot mai mult. Evoluția mea nu a fost foarte bună în seara asta. Cu penalty-ul, am căzut un pic mental.

În această seară, cu penalty-ul ratat, am căzut fizic. Trebuia să venim aici să câștigăm. Nu am făcut un meci foarte bun. Mai avem de lucrat. Trebuie să vedem la ce mai avem de lucrat”, a spus Alex Mitriță, la finalul meciului cu FC Voluntari.

Vadim Raţă, supărat: “Care e diferența dintre mine și Mitriță?”

, a răbufnit la finalul meciului spunând că și el merita o lovitură de departajare, într-o fază pe care o consideră asemănătoare cu a lui Alexandru Mitriță:

”Sunt supărat, am meritat mult mai mult. Am avut câteva ocazii, am avut și o fază la care nu înțeleg care e diferența dintre mine și Mitriță. Pentru mine e penalty clar. Arbitrii au zis că nu a fost contact. Screciu mi-a zis ’eu las piciorul și tu te lovești de mine’. Contact a existat.

Care e diferența dintre faza mea și a lui Mitriță? Cu Farul am avut penalty clar, dar la fel, nu am primit nimic. Același arbitru, nu înțeleg care e chestia. Nu am vrut să mai discut cu centralul, pentru că aveam galben și data trecută, cu Farul, am mers la el să îl întreb de ce nu se uită la VAR și de ce nu a dat penalty și mi-a dat direct galben.

Să mă duc acum și să iau al doilea galben nu era ok, am zis mai bine să… Eram nervos, dar asta e. Chiar nu înțeleg fazele astea, muncim pe teren, ne lăsăm sănătatea pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, să câștigăm un ban, am avut o primă bună pentru meciul ăsta. Puteam să iau banii și să îi duc acasă la copiii și la soția mea, dar nimic”, a declarat Vadim Rață la finalul meciului.

