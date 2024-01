Jovan Markovic, interviu cu cărțile pe față despre Craiova și lupta la titlu: „Dacă am fi răsfățați, șefu’ ne-ar băga titulari meci de meci!”

Jovan Markovic, 23 de ani, este unul dintre diamantele încă neșlefuite ale Craiovei. Atacantul în care și-a pus și își pune speranțe în continuare se reîncarcă în Antalya pentru un 2024 cu obiective mari: un trofeu cu Universitatea și biletul de Euro pentru la vară!

Un tip rebel, care nu se ferește să-și spună părerea indiferent dacă deranjează, Jovan Markovic a discutat cu FANATIK despre cariera sa, despre echipa de club, despre familie, despre obiective. E la fel de percutant ca pe gazon!

Jovan Markovic: „Ne vom bate acolo sus și trebuie să câștigăm un trofeu”

Jovan, cum te simți în Antalya?

– Sunt ok, în stagiul de pregătire, sperăm să ne antrenăm cât mai bine și să începem campionatul în forță.

Care este obiectivul Craiovei în actualul sezon?

– Nu vreau să vorbesc despre acest lucru pentru că suntem la o distanță prea mare față de primul loc. Dar sigur ne vom bate acolo sus și trebuie să câștigăm un trofeu.

Care este obiectivul lui Jovan Markovic anul ăsta?

– Să fiu în formă, să-mi ajut echipa. Nu am un număr de goluri în minte, dar vreau să marchez cât mai mult în 2024!

„Nu mă feresc să vorbesc de titlu, dar aștept play-off-ul”

Mitriță vorbea în FANATIK chiar despre titlu cu Universitatea. Tu te ferești?

– Nu mă feresc, dar aștept play-off-ul. O să se înjumătățească punctele și o să fie o bătălie tare, sută la sută, pentru campionat.

Ce a adus nou Petev în vestiarul Craiovei?

– este un antrenor foarte bun. Știe cum să discute cu noi, cum să ne încurajeze, cum să ne explice la antrenamente. Noi încercăm să punem pe teren, în joc, tot ce vrea de la noi.

Ai avut vreun antrenor cu care te-ai înțeles mai bine?

– Eu am avut o relație bună cu toți antrenorii cu care am lucrat. Atâta timp cât îți vezi de treabă și îți faci antrenamentele, nu ai de ce să ai probleme cu cineva.

„Mitriță e un fotbalist excepțional. Se comportă ca un căpitan”

Cât a contat revenirea lui Mitriță pentru Universitatea Craiova?

– Foarte mult! A dat goluri, assist-uri, a făcut diferența în multe partide. Mitriță este un fotbalist excepțional!

Tu te simți altfel cu Mitriță pe teren?

– Da, pentru că mă ajută mereu. Dacă ratez o ocazie, e primul care mă încurajează și îmi dă încredere. Se comportă ca un lider, ca un căpitan.

Jovan, hai să discutăm puțin și de jucătorii răsfățați de la Craiova. Se spune că patronul Mihai Rotaru vă răsfață mai mult decât ar trebui…

– Eu vorbesc cu șefu’ și nu pot spune că suntem răsfățați! , cum ne antrenăm, chestii de genul ăsta. Dar asta nu înseamnă că suntem răsfățați. Dacă am fi răsfățați, eu, Baiaram sau cei despre care se spune că suntem răsfățați, atunci șefu’ ne-ar băga titulari meci de meci! Dar nu e deloc așa! De când sunt eu la Craiova, niciun jucător nu a intrat pe teren că a zis șefu’ sau altcineva din club!

Antrenorii se tot schimbă la Craiova, dar jucătorii sunt aceiași. Asta ar fi una dintre explicațiile faptului că nu atingeți obiective majore?

– Eu nu văd așa problema. E adevărat că e mai ușor să schimbi un antrenor decât 10 jucători! Când se ratează un obiectiv, toți suntem de vină. Nu unii mai puțin și alții mai mult.

„Sunt unii care s-au lăsat de fotbal, vor să mănânce o pâine din presă și dau în jucători”

Jovan, o întrebare directă: de ce nu-ți place presa?

– Pentru că sunt destule situații când unii oameni din presă încearcă să distrugă jucătorii de fotbal.

Tu chiar nu citești ce se scrie, ce apare?

– Oricum, și dacă citești, și dacă nu, informațiile tot ajung la tine. Iar când vezi că unele sunt false, ce să mai spui? Sunt unii oameni care s-au lăsat de fotbal, vor să mănânce o pâine din presă și încearcă să dea în jucători. Nu vreau să dau exemple, unii au fost și pe la Craiova, se comportau foarte frumos cu noi, iar după ce au plecat au început să dea în noi. Nu e ok!

Nu te referi la Sorin Cârțu, nu?

– Nu dau nume, pentru că nu-mi place să dau nume. Dar nu-mi permit eu să vorbesc de !

Toți suntem o familie în vestiarul Universității, ne înțelegem bine unul cu celălalt. Pot spune că sunt unii, ca Mitriță, Vlădoiu sau Screciu, cu care vorbesc mai mult și suntem prieteni” – Jovan Markovic

Jovan Markovic: „Nu am niciun kilogram în plus. Aștept niște analize din America”

Mai avem ceva de lămurit… Cum stai cu greutatea? Mereu pari cam pufos…

– Crede-mă, sunt bine cu greutatea. Nu am kilograme în plus! Aștept să-mi vină din America rezultatele unor analize despre care a vorbit și . Este vorba despre analize mai complexe, dar durează ceva timp.

Deci te simți fit?

– Mă simt foarte bine și mă antrenez foarte bine.

Să nu-mi spui că nu ai aveai kilograme în plus nici când jucai la Clinceni…

– Când jucam la Clinceni am fost la început chiar sub greutatea optimă, dar apoi am avut niște probleme personale. Dar lumea nu știe astea, nu vede ce e în spatele fiecărui om. Lumea nu știe că acolo nu am primit banii luni de zile, că trăiam cu ce îmi dădeau ai mei de acasă. Trăiam uneori cu 2-300 de lei pe lună!

„Sper să prind lotul de Euro! Dacă joc bine, Mister va avea ochi și pentru mine”

Ai trei meciuri la naționala mare în toamna lui 2021. Când speri să te întorci?

– Sper să prind lotul pentru Campionatul European! De fapt, cred că orice jucător român din prima ligă speră să joace la Euro. Depinde doar de mine, cum mă pregătesc, să fiu în formă, să dau goluri, să am cifre și atunci am o șansă. Sunt convins că, dacă o să joc cât mai bine, Mister va avea ochi și pentru mine.

E un vis al tău acest Euro?

– Vă dați seama ce ar însemna pentru mine, la 23 de ani, să prind un turneu final de Euro! Visez la asta!

Se face un grup frumos și la naționala de tineret…

– Da, am avut meciuri bune anul trecut. Îmi pare rău însă de Europeanul din vară, când nu am reușit să facem mai mult. Am prins grupă grea, cu Spania, care a jucat finala și cu Ucraina, semifinalistă.

„Aș vrea să joc undeva unde e mai pe forță, pe bătaie… Anglia sau Italia”

Din ce știi tu, ai avut vreo ofertă să pleci de la Craiova?

– A fost cea de acum , dar nu s-au înțeles cluburile. Poate ar fi frumos la un moment dat să ajung la Steaua Roșie! Între Partizan și Steaua Roșie, aș alege Steaua Roșie. Până atunci, îmi fac treaba la Universitatea și când decide clubul, voi pleca.

Jovan, care a fost cel mai dificil fundaș cu care te-ai luptat?

– Nu pot să spun că au fost fundași de care să nu trec. În timpul meciului sunt faze și faze. Dar au fost fundași gen Tamaș sau Săpunaru… Foarte buni! În principal pentru că au foarte multă experiență și știu să stea în teren, să te șicaneze, să te blocheze. Tamaș s-a retras între timp, dar a fost bun, bun…

În ce campionat visezi să ajungi la un moment dat?

– Aș vrea să joc undeva unde e mai pe forță, pe bătaie, pe fizic ca să spun așa. Anglia, cu siguranță, dar și Italia, unde ai lupte grele cu fundașii din Serie A. Mă descurc bine în dueluri fizice și mai știu și cu mingea…

Mesaj pentru fanii olteni: „Dacă eu nu cred în noi, cine să creadă?”

Cum îți umpli timpul liber, uiți de fotbal?

– Mă deconectez de la fotbal, stau doar cu familia, mă joc cu băiețelul meu. Are un an și patru luni și uit de tot când stau cu el. Am învățat deja toate desenele animate! Le rupem împreună!

Un mesaj pentru fanii Craiovei, te rog…

– Să spere până în ultimul moment și să ne susțină indiferent dacă avem un meci mai slab, mai nereușit. Să nu ne mai critice din primul minut și să fie alături de noi pentru că asta, cred eu, înseamnă să fii suporter. Să creadă în noi! Dacă ei, fanii, nu cred în noi, cine să creadă atunci?

…și încă unul pentru fanii naționalei…

– Eu îmi doresc să fiu acolo, am mai spus-o! Dar m-aș bucura să fie foarte mulți fani români în Germania, să încurajeze naționala și să facem rezultate tari acolo!

1 milion de euro este cota actuală a atacantului născut pe 23 martie 2001 la Belgrad

5 goluri și 2 assist-uri are Markovic în 22 de meciuri pentru Universitatea în actualul sezon

3 selecții pentru naționala României are Jovan, el fiind debutat de Rădoi pe 2 septembrie 2021 în Islanda – România 0-2. A intrat în minutul 76 în locul lui Alibec