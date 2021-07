Alex Pașcanu, discurs sincer după debutul cu dreptul la Jocurile Olimpice: „Suntem morți”. Ce a spus George Ganea

Naționala Under 23 a României , și a făcut astfel un pas important pentru calificarea în sferturile de finală ale turneului de fotbal de la Jocurile Olimpice.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu au avut un joc strălucit, elevii lui Mirel Rădoi s-au declarat încântați de rezultat, în condițiile în care au fost nevoiți să înfrunte nu doar un adversar periculos, ci și condițiile meteo extrem de dificile. „Suntem morți. Este o victorie obținută și cu mintea, și cu inima”, a mărturisit Alex Pașcanu, imediat după fluierul final.

Unicul gol al partidei a fost marcat chiar în prelungirile primei reprize, la capătul unui corner executat de Ciobanu. Oliva a respins nefericit, din fața lui Pașcanu, iar mingea l-a păcălit pe Guity și a intrat, cu noroc, în poartă.

ADVERTISEMENT

Discurs sincer al „tricolorilor” după debutul cu dreptul la Jocurile Olimpice

„Suntem morți toți, dar a meritat. Este o victorie foarte importantă, obținută și cu mintea, și cu inima. Am profitat de acea fază fixă, a fost foarte important că am dat gol înaintea pauzei, iar în a doua repriză am dat totul pe teren.

Cred că fiecare jucător din vestiar merită să ne scoatem pălăria în fața lor. Sunt foarte fericit că fac parte din această echipă, mai avem două meciuri foarte importante și sperăm să mergem mai departe.

ADVERTISEMENT

Honduras este o echipă foarte bună, cred că o să facă puncte în grupa asta. Felicitări lor, ne-au făcut un meci foarte greu, dar mă bucur că am reușit să luăm cele trei puncte.

E un pic diferit față de meciurile de la tineret, pentru că acum suntem pe scena mondială. Este o competiție mult mai mare decât celelalte, dar e bine că prindem experiență și putem folosi experiența asta pe viitor.

ADVERTISEMENT

Foarte greu fără suporteri. În 2019, când cânta tot stadionul, am dat mai mult, dar și acum am dat cât am putut. Sunt fericit că am reușit să câștigăm”, a declarat Alex Pașcanu.

George Ganea: „Vrem să le arătăm tuturor că jucătorii care sunt aici luptă pentru țara lor”

În schimb, George Ganea exultă după această victorie și dă asigurări că , „va da totul pe teren” pentru a ajunge cât mai departe în competiție, chiar dacă nu dispune de „lotul cel mai bun”.

ADVERTISEMENT

„A fost un meci destul de greu, dar suntem foarte bucuroși că am putut să luăm cele trei puncte. Este o umiditate foarte mare, se vede puțin că am început mai târziu pregătirea. Cealaltă echipă a fost mult mai bine pregătită și după minutul 75 am căzut puțin fizic.

Știam că Honduras este o echipă foarte bună, foarte arțăgoasă, a și demonstrat astăzi că joacă un fotbal foarte frumos, dar, cum am spus, suntem foarte fericiți că am luat cele trei puncte. Acum ne odihnim și mâine ne gândim la meciul cu Coreea de Sud.

ADVERTISEMENT

Nu cred că se aștepta nimeni ca noi să facem niște rezultate bune aici și tocmai de aceea suntem foarte fericiți și ambițioși. Vrem să le arătăm tuturor că, deși nu am venit cu lotul cel mai bun, jucătorii care sunt aici luptă pentru țara lor și dau tot ce au mai bun pe teren”, a explicat atacantul „tricolorilor”.