Într-o vară în care am stat şi am muşcat din buze de ciudă că nu am reuşit să ne numărăm şi noi printre cele 24 de echipe naţionale calificate la turneul final al EURO 2020, mai ales că fiind ţară organizatoare am fi jucat pe Arena Naţională două meciuri din grupă, reînviem cât de cât prin prezenţa echipei olimpice la JO de la Tokyo.

Olimpiada niponă, la fel ca şi EURO, fusese programată în vara anului 2020, dar pandemia de coronavirus a mutat-o cu un an mai târziu şi implicit cu mari pierderi financiare pentru ţara gazdă. După 67 de ani, fotbalul românesc va fi prezent din nou la cea mai mare întrecere sportivă a planetei. Mai precis, de la generaţia lui Gică Constantin din oraşul finlandez Turku, în 1954.

Fotbalul olimpic nu se află sub egida FIFA

La Tokyo, naționala olimpică a României va fi condusă de pe bancă de Mirel Rădoi, în principal pe considerentul că în 2019 naţionala U21, antrenată pe atunci de actualul selecţioner la echipa mare, a terminat la turneul final al CE de Tineret pe locul 4, obţinând astfel biletele pentru Tokyo. Din păcate, el nu va putea beneficia de jucătorii pe care şi i-ar fi dorit.

Şi acest lucru se întâmplă ca urmare a faptului că deşi JO sunt cea mai mare şi mai puternică întrecere sportivă de pe planetă, turneul olimpic de fotbal nu se află sub egida FIFA şi, prin urmare, cluburile nu au nicio obligaţie în a-și lăsa jucătorii să meargă la loturi şi să lipsească tocmai la început de sezon competiţional intern, dar şi în cupele europene.

Mirel Rădoi a făcut lotul numai din jucătorii care au primit liber de la cluburi

Din acest motiv,a fost format numai din jucătorii pentru care a existat deplinul acord al cluburilor lor şi este departe de ceea ce îşi dorea selecţionerul pentru o reprezentare cât mai onorabilă a drapelului românesc la Tokyo. Au fost chiar jucători optimişti, convinşi că am putea aspira la medalie, dar cu acest lot va fi foarte greu de atins un astfel de obiectiv.

Din acea splendidă echipă care la Euro U21 în 2019 bătea Croaţia şi Anglia în grupă şi făcea egal cu Franţa, oprindu-se doar în a doua repriză a semifinalei cu Germania, doar şapte jucători se regăsesc în lotul pentru Tokyo: fundaşii Paşcanu, Ghiţă, Boboc şi Ştefan, plus mijlocaşii Tudor Băluţă, Ciobanu şi Nedelcu.

Doar doi atacanţi în echipa olimpică!

Nici unul dintre jucătorii ofensivi care au asigurat şi goluri şi spectacol în 2019 nu a putut fi selecţionat. Florinel Coman este accidentat şi oricum FCSB nu i-ar fi dat drumul, aşa cum a spus „nu” pentru Darius Olaru, Olimpiu Morunţan şi noua perlă a echipei, Octavian Popescu.

Ianis Hagi şi George Puşcaş, alţi doi jucători care şi-ar fi dorit enorm să fie la Olimpiadă, au primit un refuz categoric din partea lui Glasgow Rangers şi Reading. Astfel, România merge la Tokyo cu doar doi atacanţi, George Ganea şi Andrei Sântean, total insuficient pentru a avea acea forţă ofensivă decisivă. Asta pentru că nici Valentin Costache de la CFR Cluj nu a primit acceptul de a merge la lot.

Foarte mulţi stranieri şi jucători de la CFR Cluj, Universitatea Craiova şi FCSB nu au avut undă verde la cluburi

De fapt, celor trei echipe de top din România, CFR Cluj, Universitatea Craiova şi FCSB, doar Gigi Becali acceptând să îl cedeze pe Dragoş Nedelcu. Altminteri, jucători precum Vlădoiu, Cicâldău, Ivan, Screciu, Câmpanu de la Craiova, Chipciu, Ciobotariu şi Manea de la CFR Cluj, pe lângă deja amintitul Costache au fost obligaţi să rămână acasă.

Lucrurile s-ar fi putut rezolva excelent dacă stranierii ar fi primit undă verde de la cluburile lor. Cu excepţia lui Vali Mihăilă, în recuperare, li s-a închis uşa în nas lui Dennis Alibec, Constantin Budescu, Ionuţ Nedelcearu, Vlad Chiricheş, Cristi Ganea, Nicuşor Stanciu, Alex Măţan sau Răzvan Marin.

Grupă aparent favorabilă pentru „tricolori”

Suntem aparent într-o grupă foarte convenabilă, cu Honduras, Coreea de Sud şi Noua Zeelandă, primele două mergând mai departe din grupă, însă sud-coreenii au un lot destul de valoros şi chiar pot pune mari probleme. Și naționala olimpică a Hondurasului trebuie luată în seamă, fiindcă a avut evoluţii bune cu cinci ani în urmă, la Rio de Janeiro.

Naţionala olimpică a avut parte de un stagiu de pregătire în Spania, unde a susţinut şi două meciuri amicale, pierzând în faţa Mexicului cu 0-1 şi câştigând cu 1-0 în faţa Australiei, ambele naţionale şi ele prezente la Tokyo. După definitivarea acestui lot de avarie, olimpicii vor mai juca pe 10 şi 13 iulie la centrul de la Mogoşoaia cu Arabia Saudită, calificată şi ea la JO.

Lotul României pentru Jocurile Olimpice:

Marian Aioani (Farul Constanța), Mihai Popa (Astra), Ștefan Târnovanu (FCSB); FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo București), Andrei Chindriș (FC Botoșani), Virgil Ghiță (Farul Constanța), Alexandru Pașcanu (Ponferradina/Spania), Radu Boboc (Farul Constanța), Florin Ștefan (liber);

Andrei Rațiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo București), Andrei Chindriș (FC Botoșani), Virgil Ghiță (Farul Constanța), Alexandru Pașcanu (Ponferradina/Spania), Radu Boboc (Farul Constanța), Florin Ștefan (liber); MIJLOCAȘI: Andrei Ciobanu (Farul Constanța), Marius Marin (Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Târgoviște), Dragoș Nedelcu (FCSB), Alexandru Dobre (Dijon/Franța), Valentin Gheorghe (Astra), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Tudor Băluță (Brighton/Anglia);

Andrei Ciobanu (Farul Constanța), Marius Marin (Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Târgoviște), Dragoș Nedelcu (FCSB), Alexandru Dobre (Dijon/Franța), Valentin Gheorghe (Astra), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Tudor Băluță (Brighton/Anglia); ATACANȚI: George Ganea (Farul Constanța), Andrei Sîntean (Hermannstadt).

