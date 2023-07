Alexandra de la Survivor, adevărul, în sfârșit! Ce relație are cu Andrei Krișan

, mezina competiției Survivor 2023 a reușit să spargă toate barierele. Tânăra de doar 20 de ani a ajuns până în semifinala competiției. A dat dovadă de ambiție, perseverență și tenacitate pe tot parcursul concursului. Alexandra a spus pentru FANATIK ce i-a lipsit de nu a ajuns în finală, dar și care a fost lucrul cel mai dificil cu care s-a confruntat.

Alexandra Ciomag de la Survivor 2023 spune tot ce nu s-a văzut la tv

Alexandra Ciomag a fost la un pas să intre . Tânăra de doar 20 de ani a demonstrat că forța și ambiția nu țin cont de vârstă. A fost sinceră și directă pe tot parcursul competiției. Chiar dacă a avut conflicte în cele cinci luni petrecute în Domnicană, Alexandra Ciomag spune că este mândră de parcursul ei.

„Nu am ajuns în finală pentru că nu a fost să fie pentru mine. Dacă nu a fost să fie, consider că altcineva merita mult mai mult decât mine. Dan Ursa merita să câștige. Mie viitorul îmi va oferi altceva mult mai bun.

Mi-a plăcut tot la mine, mi-a plăcut tot ce am făcut la Survivor. Eu sunt mulțumită și mândră de ceea ce am făcut. Nu îmi este rușine cu absolut nimic din ce am făcut pentru că asta sunt eu. Cine mă place, mă place așa cum sunt. Am abia 20 de ani, viața mea acum a început. Vreau să mă dezvolt, mi-ar plăcea să lucrez în televiziune, să fiu prezentator”, a spus tânăra războincă pentru FANATIK.

„Frumusețea poate fi un dezavantaj”

Alexandra Ciomag nu s-a remarcat doar datorită ambiției sale, ci și frumusețea a scos-o din anonimat. Sportiva își cunoaște bine atuurile și știe să le scoată în evindeță. Cu toate acestea, Alexandra a mărturisit că mereu s-a lovit de preconcepții, inclusiv la Survivor 2023.

„M-am lovit de preconcepția asta `De frumoasă ești frumoasă, de deșteaptă ești frumoasă` de multe ori. Din acest motiv frumusețea poate fi un dezavantaj. Trebuie să demonstrezi de fiecare dată, iar oamenii nu ar trebui să se ia după ambalaj și judece. Ar trebui să cunoască persoană și abia apoi să își facă o părere” , susține sportiva.

Alexandra Ciomag, despre colegul Andrei Krișan: „Am avut o relație frumoasă”

Frumusețea sa nu i-a adus doar dezavantaje, ci și admirație în cadrul competiției. Printre cei cu care a legat o chimie, ba chiar s-a zvonit că ar fi un început de relație a fost Andrei Krișan. Între ei însă, spune Alexandra, a fost doar o amiciție frumoasă. În privința unui potențial iubit, puștoaica este fermă.

„Nu am iubit. Dar nu m-aș fi uitat într-un sens anume către niciun băiat de la Survivor. Am avut o relație foarte frumoasă cu Krișan la început și ne-am înțeles foarte bine și atât.

Perfecțiune nu există. Nu am un tipar de bărbat, dar aș vrea să aibă simțul umorului, să fie la patru ace de fiecare dată, să-mi acorde atenție. Îmi doresc ceea ce își dorește orice femeie, nu-mi doresc ceva extrem”, a mai spus Alexandra pentru FANATIK.

Tânăra a renunțat recent la cariera de model, iar acum este make-up artist. „Modellingul a fost mai mult o chestiune pe care am vrut să mi-o îndeplinesc. Părinții mei nu erau de acord cu asta.

Eu când am împlinit vârsta de 18 ani am spus că vreau să fac și asta. M-am liniștit între timp, mi-am dat seama că nu este pentru mine și viața merge înainte. Nu fac asta pentru modelling, ci ca să fiu expusă pe rețelele de socializare”, mai susține ea.

Alexandra Ciomag: „Înainte voiam familie, acum vreau bani!”

„Acum ceva timp, dacă m-ar fi întrebat cineva ce vreau la 25 de ani, aș fi spus că vreau să-mi întemeiez o familie. Însă acum merg pe 21 de ani și văd că mai este mult de lucrat. În primul rând vreau să ajung pe picioarele mele, îmi doresc să devin independentă. Nu mai vreau să depind de părinții mei. Momentan sunt studentă și mă ajută părinții financiar. Încerc de fiecare dată prin modelling și make-up să am bănuții mei.

Câștig destul în așa fel încât să mă pot descurca să ies din oraș. Am bani de ieșit. Nu le cer o sumă proporțională. Dacă le cer, îmi dau” , dezvăluie războinica Survivor pentru FANATIK.

Alexandra Ciomag este ajutată de părinți, iar ea, la rândul ei, vrea să îi facă mândri. Competiția Survivor a determinat-o să se dezvolte, să se maturizeze, iar părinților săi nu le-a venit să creadă că fiica lor a rezistat cinci luni în concurs. În plus, care au ajuns atât de departe.

„Părinții mei, după ce m-am întors de la Survivor, au spus că sunt foarte mândri de mine. Știau că sunt o persoană determinată, iar atunci când îmi pun ceva în cap, îmi ating scopul. Nu se așteptau totuși să rămân atât de mult în competiție. Nu le-a venit să creadă că am rămas ultima fată de la Războinici”, mai spune ea.

Cea mai importantă lecție învățată de Alexandra Ciomag la Survivor 2023

„Cea mai importantă lecție a fost să mă bucur de orice moment pentru că nu știi ce îți rezervă viitorul. Am fost fițoasă la mâncare. Mi-am dat seama că poți să trăiești frumos și cu puțin. Îmi era frică de gândaci, dar mi-am dat seama că nu fac absolut nimic. Sunt o războinică și în viața de zi cu zi”, a mai dezvăluit Alexandra.

Alexandra Ciomag a rezistat în competiție 21 de săptămâni. Pentru fiecare săptămână ar fi încasat câte 1.500 de euro. La un calcul simplu, pentru participarea sa la Survivor, Alexandra Ciomag a câștigat 31.500 de euro, o sumă frumușică, am putea spune.