Alexandra Stan, dezvăluiri fără perdea despre viața de femeie căsătorită: „Nu e foarte ușor”

Alexandra Stan a făcut dezvăluiri fără perdea despre viața de femeie căsătorită. Vedeta s-a măritat în secret în urmă cu câteva săptămâni și este mai fericită ca niciodată.

Fosta concurentă de la Survivor România recunoaște că viața alături de partenerul ei nu este lipsită de greutăți, dar este frumoasă. Cântăreața a mai spus că și-a dorit mereu să aibă o relație serioasă cu un bărbat și să-și întemeieze o familie.

a făcut dezvăluiri fără perdea despre viața de femeie căsătorită. Cântăreața și-a unit destinul cu cel al lui Emanuel Necatu în urmă cu câteva săptămâni, iar cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Artista își dorește să-și întemeieze o familie la un moment dat, după cum a declarat în cadrul unui podcast pe YouTube.

„E bine. E greu, îți dai seama, nu e ca și cum nu ești căsătorit. E frumos. Eu mi-a dorit dintotdeauna să am o relație serioasă. Cu toți bărbații cu care am fost am avut o relație lungă, nu știu, trei relații lungi am avut.

Îmi doresc foarte mult o familie, îmi doresc să fiu mamă, îmi doresc să fac copii. Mie îmi place mult chestia asta. Am crescut cu bunică-mea în casă, cu mama, cu tata, cu soră-mea, suntem mulți”, a declarat Alexandra Stan în

„Nu e ușor să fii soțul Alexandrei Stan”

Vedeta a recunoscut că , dar există și greutăți. Blondina consideră că nu este ușor pentru partenerul ei să fie căsătorit cu o persoană publică. De altfel, acesta preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Alexandra Stan a dezvăluit și calitățile care au atras-o la Emanuel, spunând că este un om deschis și serios, pe care se poate baza.

„Nu știu dacă îi place lui să se vorbească despre el în mediul online. Mi-a mai zis că nu toată lumea e făcută pentru mediul ăsta și nu cred că e foarte ușor.

E o presiune pe care o simți în momentul în care ești persoană publică și nu cred că e ușor pentru el, ca bărbat. E bărbat, îți dai seama.

Dacă era invers, poate era altceva, poate era mai ușor. Dar așa, ca bărbat, să fii soțul Alexandrei Stan nu cred că e așa ușor, oricât de deschis ai fi.

Dar e un bărbat foarte deschis la minte, serios, muncitor, pe care te poți baza. Este un om credincios, în primul rând, că asta de fapt m-a și atras la el”, a continuat Alexandra Stan.

Chiar dacă își dorește foarte mult să aibă copii, Alexandra Stan mai are de așteptat. Artista nu poate rămâne însărcinată anul acesta din cauza unor probleme de sănătate.

Dacă ar face un copil în acest moment, cântăreața riscă să-și deregleze glanda hipofiză și să facă o tumoare, după cum a declarat pentru aceeași sursă.