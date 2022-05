Alexandra Ungureanu și Mihai Trăistariu, după calificarea lui WRS în finala Eurovision 2022: “Am plâns. Are un zvâc, când intră pe scenă ți se ridică părul în cap”

Eurovision 2022 se apropie de marea finală, ce are loc sâmbătă, 14 mai, la Torino. WRS, reprezentantul României la competiția cântecului european, a reușit să se califice în marea finală. Mihai Trăistariu și Alexandra Ungureanu au făcut o cronică a evenimentului și au comentat, pentru FANATIK, prestația reprezentantului nostru pe scena competiției de la Torino.

Ce spun Alexandra Ungureanu și Mihai Trăistariu după calificarea lui WRS în finala Eurovision 2022

Mihai Trăistariu spune că WRS a reușit o performanță, la Torino, iar Alexandra Ungureanu, care a fost și în juriu la Selecția Națională, spune că piesa e un zvâc și a plâns când a văzut că reprezentantul României a intrat în finală.

de la Torino, în vârstă de 31 de ani, a reușit să se califice în finală, cu piesa Llamame, în urma prestației sale din cea de-a doua semifinală.

Mihai Trăistariu a comentat pentru FANATIK, în exclusivitate, prestația reprezentantului nostru la Eurovision 2022, dar și a celorlalți concurenți din cea de a doua semifinală. Interpretul, care a ieșit pe locul 4 la concursul de la Atena în 2006 cu piesa ”Tornero”, spune că urmărește an de an fenomenul Eurovision și este la curent cu ceea ce se întâmplă.

”Am stat cu sufletul la gură la semifinala a doua, pentru că se anunța foarte grea. Eu îi știam deja, i-am văzut de acum o lună, i-am ascultat atent. Le-am și notat toate piesele pentru un site dedicat Eurovision-ului și atunci, deja, cunoșteam sondajele.

Mă uit la casele de pariuri, văd cine mai urcă, cine mai coboară în clasamente… Deci, fiind pasionat de Eurovision, urmăresc ceea ce se întâmplă. Aseară a fost o semifinală extrem de grea, în care România era cât pe ce să piardă. Sunt și aceste voturi geopolitice între țări, printre care trebuie să te strecori… trebuie să fii și foarte bun. Nu ai voie să greșești, pentru că fiecare dă ce are mai bun acolo și atunci competiția e drastică.

Și atunci au fost și piese foarte reușite, voci bune, show-uri ca lumea, grafică foarte faină, totul modernizat. Și iată că românul nostru s-a descurcat, și a trecut printre toate acestea, și a reușit să se califice în primii 10, în finală. Suntem finaliști, după trei ani în care România n-a reușit să se califice în finală”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru FANATIK, în exclusivitate.

”Nu știu ce pronostic să dau”

Mihai Trăistariu susține că pentru Andrei Ionuț Nicolae a fost un avantaj faptul că este un foarte bun dansator. Spune că și alți artiști care au reprezentat România în trecut au încercat să danseze, dar nu au reușit să facă acest lucru, atât de bine. I-a plăcut dinamica show-ului, crede în melodia lui WRS și îi ține pumnii în finală.

”Ce să spun de WRS? El a cântat foarte bine, a dansat super. Norocul lui că e dansator profesionist. Am citit undeva că părinții lui sunt profesori de dans popular sau așa ceva. Iată că se moștenește cu dansul, ceea ce ajută foarte mult. România nu a trimis niciodată un interpret cu dans. Toți am încercat doi pași stânga, doi pași dreapta. Dar nu același lucru când merge un dansator și când merge un cântăreț.

El la bază este dansator și se cunoaște. Și asta l-a ajutat mult pe partea de show. S-a făcut un show bun! Și tocmai de aceea România s-a strecurat printre cei grei pentru că s-a făcut show. Și a fost spectacol și dinamic totul. Piesa e foarte faină, șlăgăroasă, hit-oasă. Nu știu ce pronostic să dau. Cred că va fi bine în finală. Îi ținem pumnii!”, mai spune el.

Alexandra Ungureanu, despre WRS la Eurovision: ”Mai puțin mi-a plăcut partea de cosume. A fost ‘încoțopenit’ “

Alexandra Ungureanu s-a numărat printre jurații de la Selecția Națională a concursului Eurovision România din acest an. Artista spune că a făcut o alegere bună atunci când i-a dat votul lui WRS și se bucură că acesta a înțeles amploarea acestui fenomen, care este Eurovision.

Interpreta consideră că toată lumea va fredona piesa lui WRS, că melodia lui trebuie să se audă peste tot în Europa, nu doar în România. Singurul lucru cu care nu a fost de acord sunt costumele de scenă, cam ”încoțopenite”, conform fostei concurente a emisiunii Bravo, ai stil! de la Kanal D.

”Am fost parte responsabilă în această situație și m-am uitat să văd dacă am ales bine. Se pare că am avut un feeling bun. L-am urmărit pe reprezentantul nostru. Sunt încântată de performanțele lui. Mă bucur că a înțeles amploarea fenomenului. Prestația lui mi s-a părut peste Selecția Națională, ceea ce a fost foarte greu pentru el în condiții de tensiune și emoții. Mi se pare că a fost impecabil ca voce, control, show. Iar piesa faină, mi se pare ceea ce trebuie. O să o fredoneze toată lumea.

A fost o alegere inspirată. Sunt șanse să devină un hit al Europei. Mai puțin mi-a plăcut partea de cosume, care a fost ”încoțopenit”, asta ca să folosesc un termen de la Bravo, ai stil! Poate mergea mai bine un look mai fresh, pentru că mie, când a câștigat la București, mi-a plăcut mult naturalețea lui. Am înțeles ideea de latino și paiete… dar acum nu cred că se mai poate schimba ceva”, a declarat Alexandra Ungureanu, pentru FANATIK.

”Am plâns, am avut emoții. Merita să se califice”

Alexandra Ungureanu consideră că WRS este singurul care ar fi putut trece în finala de la Torino. Aceasta mai spune că atunci când îl vede pe scenă i se ridică “părul în cap de emoții” și că, atunci când a văzut rezultatele, a plâns.

”Am avut și eu câteva piese preferate și m-am bucurat să le regăsesc pe lista finaliștilor. Suedia, am iubit-o de prima dată. A intrat în finală. Se pare că este una dintre marile favorite. mi-a mai plăcut Estonia și Cehia cu un show electro. Israel parcă nu a trecut, dar mai bine pentru noi, mi s-a părut pe aceeași idee cu noi. Azerbaijan a avut un show atipic. Finala va fi foarte grea, sunt artiști foarte bine cotați. Cel mai bun rezultat, din punctul meu de vedere ar fi ca WRS să fie în top 10.

Dacă va cânta la fel de bine si va fi ceva mai relaxat, va fi ce trebuie. Dacă mă uit în urmă la Selecția Națională e singurul care trecea de semifinală și ajungea în finala de la Torino. Are un zvâc, când intră pe scenă ți se ridică părul în cap… Am plâns, am avut emoții. Merita să se califice, știu cât muncește și echipa TVR. Oricum, Eurovision este și o loterie, dincolo de voturile geopolitice”, a declarat Alexandra Ungureanu.

WRS s-a calificat în finala Eurovision 2022, din 14 mai

Andrei Ionuț Nicolae, pe numele de scenă, WRS, a impresionat cu prestația lui pe scena arenei Pala Olimpico și s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2022. Deși a intrat în concurs de pe poziția cu numărul 13, reprezentantul României, alături de echipa de dansatori – Ruxandra Timoașcă, Vivienne Meida Szentyobbi, Andrei Angelescu, Emanuel Neagu – și Laurian Manta, backing vocalist – a ridicat efectiv sala în picioare pe ritmurile piesei Llamame.

„Greul a trecut, dar acum vine un greu și mai mare”, a glumit WRS, după calificarea în finală. El este fericit că piesa a prins și că fanii i-au promovat melodia pe internet. „Mă bucur că jurații au apreciat piesa noastră, fanii s-au mobilizat și au promovat-o în social media, iar astăzi, românii din diaspora au votat ‘Llamame>’. Este un sentiment formidabil să știi că ai alături de tine atât de mulți compatrioți care te susțin și votează pentru un rezultat cât mai bun al României la Eurovision. Le promit tuturor că nu îi voi dezamăgi în finală!”, a adăugat artistul la finalul serii de joi, după cea de a doua semifinală Eurovision.

Ce spune Iuliana Marciuc

este încântată de prestația reprezentantului României de la Eurovision 2022. Aceasta consideră că WRS este un artist complex, care a dat totul din el pe scena din Italia, de la Torino.

„O victorie meritată! Am revenit în finală după cinci ani și mă bucur enorm că România este din nou alături de cei mai buni. wrs este un artist complex, cu o mentalitate de învingător, care i-a dat energia să se califice în ultimul act al concursului. Bucuria, seriozitatea, determinarea şi ambiţia cu care a abordat proiectul Eurovision au impresionat echipa TVR. Suntem alături de el și îl sprijinim 100% pentru ca România să obțină o clasare cât mai bună la această ediție ESC”, a declarat Iuliana Marciuc, șefa delegației României la Eurovision 2022.

Finaliştii Eurovision 2022

Joi seară, în cadrul unui show transmis în direct la TVR 1 și TVR Internaţional, publicul din România a aflat lista completă cu artiștii din finala Eurovision. Astfel, interpreți din zece ţări, din totalul celor 18 participante la a doua semifinală, s-au calificat pentru finala din 14 mai.

Alături de reprezentantul României, WRS, în Marea Finală vor merge reprezentanţi ai: Belgiei, Cehiei, Poloniei, Finlandei, Azerbaidjanului, Estoniei, Australiei, Suediei și Serbiei, alături de cei din Elveția, Armenia, Islanda, Lituania, Portugalia, Norvegia, Grecia, Ucraina, Republica Moldova și Regatul Ţărilor de Jos, calificaţi după semifinala din 10 mai. Italia, Marea Britanie, Spania, Franţa, Germania au fost direct calificate în finala concursului care va fi transmisă în direct la TVR 1 și TVR Internaţional, sâmbătă, 14 mai, începând cu ora 22.00.