Alexandru Băluță, după golul victoriei din FCSB – Sepsi 1-0: ”M-au ajutat încurajările lui Gigi Becali”

. Roș-albaștrii mențin astfel diferența de 9 puncte față de urmăritoarea din clasament, Rapid. CFR Cluj este în acest moment la 12 puncte de lider, după înfrângerea cu giuleștenii din etapa curentă.

Alexandru Băluță, singurul gol al meciului FCSB – Sepsi 1-0

La finalul partidei, Alexandru Băluță s-a arătat bucuros pentru cele trei puncte obținute de FCSB împotriva lui Sepsi și a vorbit despre lupta la titlu.

”Ne așteptam la un meci destul de greu, Sepsi a arătat ca o echipă de playoff. În prima repriză am avut mai multe ocazii, puteam să profităm. În a doua repriză am ținut de scor. Noi am arătat ca echipa de pe primul loc, Sepsi au arătat și ei bine.

Este foarte important că am câștigat, am luat punctele, după meciul trecut eram datori. Mai avem lucruri de pus la punct, nu ne-a fost ușor”, a declarat Alexandru Băluță.

Alexandru Băluță: ”M-au ajutat încurajările patronului”

După ce Alexandru Băluță a intrat în grațiile patronului Gigi becali și este un jucător de bază la echipă, atacantul a vorbit despre încurajările pe care le-a primit din partea latifundiarului din Pipera.

”Am mai multă încredere în mine acum. Cu timpul, am căpătat experiență. Mă bucur din suflet că am reușit să mă integrez. M-au ajutat și încurajările patronului. Avem de muncă, e o presiune mare aici la echipă”, a declarat Alexandru Băluță.

Alexandru Băluță: ”Nu ne batem doar cu Rapid la titlu”

După , Alexandru Băluță nu crede că giuleștenii sunt singurii care îi pot încurca pe elevii lui Charalambous în drumul spre titlu.

”În acest moment, ne batem cu toate echipele, punctele se vor înjumătăți, trebuie să ținem de primul loc. Rapidul este într-o formă bună, dar noi ne batem cu toți.

Cred că va fi o competiție frumoasă. Pot să joc pe orice poziție, pentru mine este important să mă adaptez cât mai repede”, a declarat Alexandru Băluță.