Alexandru Benga, declarația serii după ce a gafat în meciul Rapid – UTA 4-1: „În viață când ești între două decizii nu e bine”

. Elevii lui Mircea Rednic au ratat șansa de a urca pe locul 6, ultimul care duce în play-off.

Alexandru Benga a oferit declarația serii după ce a gafat în meciul Rapid – UTA 4-1

. Alexandru Benga a pasat neatent în propriul careu, la Rrahmani, iar acesta a trimis balonul la Florent Hasani. Jucătorul din Kosovo a încercat să marcheze, dar Benga a respins de pe linia porții.

ADVERTISEMENT

Ghinionul nu s-a terminat pentru fundașul arădenilor, balonul sărind din nou la Rrahmani, care a șutat în forță, marcând al patrulea gol din 2024 pentru Rapid.

După partidă, vizibil supărat pentru greșeala sa din primul minut, Alexandru Benga a oferit declarația serii despre modul în care a judecat acea fază.

ADVERTISEMENT

”Am primit 3 goluri pe 3 greşeli personale. Prima am făcut-o eu. Am fost la un pas să mi-o repar totuşi. Cele 3 greşeli au decis soarta jocului. După ce am primit primele 2 goluri am reuşit să echilibrăm partida.

La începutul reprizei a doua am avut ocazii şi puteam să egalăm, dar iaraşi din cauza unei greşeli personale s-a făcut 3-1.

ADVERTISEMENT

Eu la faza primului gol am fost între două decizii. Să joc cu portarul sau cu fundaşul central. Şi în viaţă când eşti între două decizii nu e bine. Trebuie să iei o decizie şi să te ţii de ea. Asta e viaţa jucătorilor, trebuie să ştiu să gestionez această situaţie”, a declarat Alexandru Benga, după Rapid – UTA 4-1.

Mircea Rednic, după gafa din meciul Rapid – UTA 4-1: ”Culmea, cel mai experimentat jucător el a greșit”

La finalul meciului, Mircea Rednic nu s-a arătat supărat pe gafa lui Alexandru Benga din secunda 57, considerând că a fost doar o întâmplare nefericită.

ADVERTISEMENT

”Culmea, cel mai experimentat jucător el a greșit, se mai întâmplă. A făcut și meciuri bune. Păcat că la noi, am greșit, am luat gol. Când am avut ocazii, nu am reușit să înscriem. Nu facem multe cadouri, dar la meciul acesta așa a fost”, a declarat Mircea Rednic.