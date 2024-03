Alexandru Mățan, erou în America! Ce a reușit fostul elev al lui Hagi

Alexandru Mățan, fost jucător al lui Gică Hagi la Farul, a marcat golul victoriei în minutul 90+6 pentru Columbus Crew în meciul din Liga Campionilor Americii cu Dynamo Houston, scor 1-0. În ciuda faptului că a intrat pe teren în minutul 78, Mățan a rezolvat partida celor de la Columbus și a devenit eroul tribunelor.

Alexandru Mățan a rezolvat meciul în 18 minute

Prin urmare, Columbus Crew are prima opțiune de a merge în sferturile Ligii Campionilor CONCAF iar 13 martie este data la care va avea loc returul. Alexandru Mățan, fotbalist care a jucat pentru Farul, Voluntari dar și Rapid, a devenit MVP-ul partidei în doar 18 minute.

Românul a marcat primul gol din 2024, pentru că până acum el nu a reușit să marcheze. El a intrat pe teren în minutul 78, înlocuindu-l pe Diego Rossi (26 de ani), venit de la Fenerbahce. În minutul 61, argentinianul Franco Nicolas Escobar (29 de ani) a reușit să deschidă scorul pentru Houston Dynamo, dar golul a fost anulat din cauza unei poziții de offside.

Trupa lui Mățan a reușit și ea să marcheze dar abia în minutul 96 prin Mățan.andru Mățan, provine din Galați, și joacă ca mijlocaș pentru Columbus Crew din Major League Soccer. Are prezențe la națională pentru România Sub-17, România Sub-19 și România Sub-21 la nivel internațional.

în sezonul precedent. Până acum, Mățan a jucat două partide în prima ligă americană, în MLS, dar campionatul este abia la început astfel că acesta are timp să acumuleze partide până la turneul final al EURO.

Alex Mățan, trei trofee cucerite în carieră

Fostul fotbalist al lui Gică Hagi, a a devenit campion în MLS, după ce echipa sa, Columbus Crew, a câștigat finala Major League Soccer (MLS) și a învins pe Los Angeles FC, scor 2-1, în decembrie 2023. Meciul s-a disputat pe teren propriu în fața a 20.000 de fani.

Este al treilea titlu câștigat de către cei de la Columbus, iar pentru Mățan este al treilea trofeu din vitrină, după ce a mai cucerit Cupa României și Supercupa cu Viitorul, acum Farul. din istoria clubului Columbus Crew.

Meciul final al campionatului a avut loc pe teren propriu, în Ohio, unde Columbus Crew a reușit să devină campioană. Mățan a revenit iată în circuitul jucătorilor care pot fi chemați la echipa națională, jucătorul dorindu-și să fie chemat de Edi Iordănescu.

“Știa toată lumea perioada mea. Nu a fost prea bună. Am revenit din iad și mă bucur. Sunt bine acum. Eu doar mă rugam să mă fac bine și cam atât. Domnul antrenor a vorbit cu mine, mi-a dat încredere. Momentan mai am un an contract cu cei de la Columbus și vom vedea ce se va întâmpla. Nu pot să dau un răspuns acum. Nu văd dacă ar fi o problemă dacă aș rămâne acolo”, a declarat Alexandru Mățan.