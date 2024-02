Alexandru Matei, preşedintele FR de polo, interviu după calificarea României la Jocurile Olimpice: “Am avut un nod în gât şi lacrimi în ochi!”. Exclusiv

Episodul 7 al seriei “Olimpicii României” este unul special. FANATIK la Jocurile Olimpice de la Paris, profitând de retragerea Africii de Sud.

Alexandru Matei, preşedintele FR de polo, interviu după calificarea României la Jocurile Olimpice: “Am anticipat puţin situaţia”

La o zi după marele anunţ, preşedintele Federaţiei Române de Polo, Alexandru Matei, a dat un interviu pentru FANATIK în care a explicat cum a ajuns naţionala la Paris, cum au aflat poloiştii această veste şi ce îi va aştepta la Jocurile Olimpice.

ADVERTISEMENT

Felicitări pentru calificarea la Jocurile Olimpice. În primul rând aș vrea să îmi spuneți cum a fost toată nebunia asta în care am ratat la limită calificarea, apoi s-a ivit această șansă și mergem la Paris?

– O să o iau cu începutul. Când am plecat din România, pentru Campionatul European şi Mondial, am declarat foarte clar că suntem pe traseu de calificare la Jocurile Olimpice şi avem biletele pe masă. Am spus foarte clar înainte de Mondiale: ‘mergem să luăm biletele pentru Jocurile Olimpice’. Însă, în toată această perioadă, la nivel de conducere am avut discuţii cu World Aquatics (Federaţia Internaţională de Nataţie). Am anticipat puţin situaţia şi spuneam că este posibil ca inclusiv locul 9 sau 10 să se califice la Jocurile Olimpice. sau Australia să fie pe locul 9. Şi cred că am anticipat bine. N-a spus nimeni că aşa ne vom califica…

ADVERTISEMENT

“Nu poţi să te duci la Jocurile Olimpice cu un loc 15 la Mondiale, care câştigă la un gol distanţă cu Kazahstan”

Am înţeles. Ştiaţi situaţia din punct de vedere teoretic…

– Da, pur teoretic. De aia meciul cu China (n.r. 9-7) a fost atât de dificil. Ei ştiau că au şanse teoretice să mai prindă un loc. Ori România, ori China ştiau că au această şansă. Însă, până la momentul acelui meci nu s-a luat nicio decizie negru pe alb. Eu de aia n-am anunţat pe nimeni de acasă. Nu îmi permit să fac o prostie, să spun că mergem şi noi nu mai mergem.

Care a fost situaţia cu Africa de Sud. S-au retras ei sau decizia a fost luată pe criterii de performanţă, sau mai bine zis, de lipsă a performanţei…

ADVERTISEMENT

– Este o discuţie. Sunt mai mulţi factori. Africa de Sud, pe lângă faptul că nu reuşeşte să îşi ridice nivelul de performanţă dorit şi de către ei şi de către World Aquatics… s-a mai întâmplat şi în trecut de atâtea ori să se retragă. A fost o decizie bilaterală, luată de către World Aquatics şi Africa de Sud. Adică World Aquatics nu i-a eliminat şi nici sud-africanii nu au anunţat că nu mai merg ei. A fost o decizie bilaterală. De asta zic, au fost mai multe considerente şi evoluţiile foarte bune ale României au contribuit la chestia asta. Nu poţi să te duci la Jocurile Olimpice cu un loc 15 la Mondiale, care câştigă la un gol distanţă cu Kazahstan, în loc să iei o România sau China.

Deci a fost o decizie luată de comun acord…

– Exact.

“Mi-a fost greu să ţin secretul până când au ajuns sportivii la bazin”

Cum a fost să primiţi vestea asta, să ştiţi că ne-am calificat după 12 ani la Jocurile Olimpice?

ADVERTISEMENT

– Mi-a fost greu să ţin secretul până când au ajuns sportivii la bazin. Cu o zi înainte ştiam cu 99,9% mergem la Paris, dar aşteptam să vină de la ei. În ziua finalei, când mi-au spus că pot aduce echipa la bazin, atunci am înţeles că toate lucrurile s-au liniştit şi că suntem în urnă, că mergem la Jocurile Olimpice. Pentru mine este cel mai important lucru şi cel mai mare succes pentru că, dacă eu ca sportiv am avut un singur vis de a participa la Jocurile Olimpice şi l-am realizat, ca preşedinte am avut acelaşi vis. Şi de doi ani şi opt luni de zile de când sunt preşedinte muncesc alături de colegii mei din Federaţie ca nebunul. Sunt plecat de acasă… plec dimineaţa şi mă întorc noaptea. Să reuşesc această performanţă în doi ani şi opt luni cred că e fenomenal.

E remarcabil, într-adevăr. Mai ales că sunt puţini care se aşteptau să avem aceste evoluţii…

– Eu eram unul dintre ăia puţini. Pentru că atunci când am spus să facem ceva, am fost primul care am plecat la război. Am învăţat pe propria piele că în momentul în care ceri ceva, trebuie să dai ceva. Iar echipa naţională de băieţi în ultima perioadă, începând cu această pregătire centralizată din luna decembrie pentru Campionatul European şi, ulterior, pentru Mondiale, au avut absolut tot ce aveau nevoie. Ne-am ridicat la înălţimea cerinţelor lor. De la nutriţie, program de pregătire, psiholog, turnee internaţionale puternice, cum a fost cel din Ungaria, pregătire comună cu Muntenegru. Deci am avut toate considerentele să sper. Dar înainte să le cer să lupte pentru aceste bilete, le-am dat.

“Cu un nod în gât şi lacrimi în ochi. Ţi se face pielea de găină şi efectiv nu îţi vine să crezi ce se întâmplă”

Băieţii cum au primit vestea?

– La fel ca şi mine. Cu un nod în gât şi lacrimi în ochi. Ţi se face pielea de găină şi efectiv nu îţi vine să crezi ce se întâmplă. N-am dormit deloc azi-noapte, a trebuit să ne facem bagajele, la ora 04:00 am plecat la aeroport. Eu zic că ei nu realizează ceea ce se întâmplă şi, în timp… În următoarele două săptămâni o să înceapă lumea să se aşeze.

Grupa de la Jocurile Olimpice cum vi se pare? Din afară pare grupa “morţii”…

– Da, este grupa “morţii” de la Jocurile Olimpice. Am picat în grupa mai grea. Dar este mai bine aşa pentru că ne pregătim pentru o grupă grea şi muncim pentru o grupă grea decât să cădem într-o grupă uşoară şi să ai parte de surprize negative. O să vedem cum adoptăm şi strategia de pregătire. Vreau să-i las un pic să se liniştească, să se întoarcă la cluburi, dacă trebuie modificat campionatul naţional, în funcţie de ce strategie avem cu staff-ul tehnic. Ei deja au înţeles că nu mai sunt 15 jucători la Jocurile Olimpice, doi jucători vor rămâne acasă, sunt maximum 13 jucători în lot.

“Ceea ce am simţit la fiecare meci pe care l-am jucat în bazinul de la Londra, este imposibil de redat în cuvinte”

Da, este o misiune mai grea pentru antrenor şi staff care trebuie să aleagă…

– Să ştii că atâta timp cât eu am fost aici şi cred că de asta avem şi aceste rezultate pentru că trăim în corectitudine. Eu am trăit în acea echipă minunată care a evoluat la Jocurile Olimpice de la Londra şi am fost împreună cu antrenorul maghiar Koko Istvan (n.r. Istvan Kovacs, selecţioner între 2008 şi 2014), care a mers întotdeauna pe corectitudine. Cine este cel mai bun să joace. Cel mai bun şi cel mai pregătit. Aşa s-a făcut selecţia şi acum, pentru Europene, pentru Mondiale. Aşa se va face, 100%, şi pentru Jocurile Olimpice.

Aţi fost la Jocurile Olimpice ca jucător. Cum aţi trăit ediţia din 2012 şi concursul olimpic în sine? Este o senzaţie specială faţă de celelalte competiţii?

– Nu există comparaţie. Am fost la 5-6 Mondiale, împreună cu cel de juniori, la 5-6 Europene, nu există comparaţie cu Jocurile Olimpice. În momentul în care m-ai întrebat, mi s-a făcut pielea de găină, să ştii. Pentru că ceea ce am trăit pe acel stadion când am intrat la deschidere şi ceea ce am simţit la fiecare meci pe care l-am jucat în bazinul de la Londra, este imposibil de redat în cuvinte. Şi cea mai mare bucurie a mea a fost să îi văd pe ei că vor ajunge acolo. Atât de mult m-am bucurat pentru ei încât… Ei au simţit chestia asta. Le-am spus: «Băieţi, uşor! Într-o săptămână sau o lună o să simţiţi ce înseamnă să participaţi la Jocurile Olimpice şi o să înceapă nebunia». O să avem 18-20 de sportivi în pregătire, dintre care doar 13 vor face parte din lot.

Mai ales că nu mai e atât de mult timp până atunci…

– Am vorbit deja cu preşedintele Federaţiei maghiare şi vrem să reluăm pregătirile comune. Au fost foarte dornici să reluăm pregătirea. Australia o să vină şi este posibil să facă 3-4 zile de pregătire cu noi, pentru că oricum vor fi în Europa. Deja lucrurile se încheagă. Nici nu avem o zi de când am aflat şi am început să vorbim de pregătiri.

12 ani au trecut de la ultima calificare a naţionalei de polo la Jocurile Olimpice

43 de ani are Alexandru Matei, component al naţionalei României la Jocurile Olimpice de la Londra